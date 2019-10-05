Афиша выходного дня

г.Кировск

6 октября - 15.00

Начнётся праздничная развлекательная программа, посвященная Дню пожилого человека, «Телевечеринка». 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

5 октября - 18.00

Кинопоказ короткометражных фильмов режиссеров России и Фарерских островов «Объединенные Севером».12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

6 октября - 14.00

В городском Дворце культуры начнётся пижамная дискотека для маленьких северян. В программе: развлекательные площадки, зажигательные танцы, сюрпризы и подарки. 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

6 октября - 18.00

Концерт-эксперимент «Совместный полет сквозь пространство и время». Выступят одна из наиболее значимых формаций скандинавской фолк-рок-сцены фарерцев «Hamradun» и молодые, но уже громко заявившие о своем таланте апатитчане «Walking Hawking». 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

9 октября - 10.00

Акция Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика - процветающая Россия!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека им. Л.А. Гладиной».

9-13 октября

Будет работать универсальная ярмарка «Осенний калейдоскоп». Будет представлена продукция самого широкого назначения: от дизайнерской одежды до предметов интерьера. 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

5 октября - 16.00

Старт первого тура XII регионального фестиваля молодёжного творчества «Трасса». В этом году фестиваль состоит из пяти туров, в каждом из которых примут участие по одному представителю из 15 муниципальных образований Мурманской области. По итогам пяти туров определится чемпион «Трассы – 2019» – команда муниципального образования, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Конкурсанты фестиваля подарят зрителям свое творчество в абсолютно разных жанрах: уличный танец, хореография (народная, эстрадная, современная), вокал (народный, джазовый и даже академический), художественное слово и оригинальный жанр.

г.Мончегорск, Городской центр культуры.

ЗАТО г.Островной

5 октября - 14.00

Праздник «День учителя».

ЗАТО г. Островной, ул. Бессонова, 2. Школа № 284.

г.Мурманск

5 октября - 10.00

Старт проекта в области культуры и искусства «Музыкальные надежды Арктики». 5 октября проект стартует в Мурманске сразу на трёх площадках.

г.Мурманск, ул. Скальная, 18. Детская музыкальная школа № 5 - в 10.00 и в 15.00; ул.Профсоюзов, 18. Детская музыкальная школа № 1 им. Волковой – в 11.00 и ул. Торцева, 14. Детская школа искусств № 3 – в 17.30.

5 октября - 12.00

Встреча с представителями ветеранских организаций «Война и Победа глазами и сердцем». Во встрече, посвященной 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, примут участие школьники. Сотрудники краеведческого музея расскажут о ходе Петсамо-Киркенесской освободительной операции. Собравшимся покажут музыкальный клип «Дети войны», в котором школьники Мурманска сыграли детей военного времени. Инициатором съемок стал мурманчанин Руслан Мавлютов – музыкант известной группы «Нереида». Участники мероприятия увидят фотовыставку «Дети войны», созданную в процессе съёмок.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

6 октября - 13.00

Семейный литературно-игровой праздник «По просторам семи морей, или Тайна потерянных сокровищ». Юных читателей и их родителей ждут эстафеты, игры и конкурсы. В заключение праздника подведут итоги летних семейных викторин «Как люди открывали землю» и «Путешествие на зеленый свет», а также конкурса чтецов «Читаем стихи Юлиана Тувима», который проходил с 12 по 30 сентября.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж, мультимедийный зал.

6 октября - 14.00

Вечер памяти саамской писательницы Октябрины Вороновой «Хочу остаться на земле». Октябрина Воронова – первая саамская поэтесса, писавшая на родном языке, член Союза писателей. В этом году ей исполнилось бы 85 лет. Из-под ее пера вышли книги «Ялла» («Жизнь»), «Снежница», «Вольная птица», «Чахкли», «Поле жизни», «Хочу остаться на земле», «Чем ты притягиваешь, родина...», «Тайна Бабьего озера». Октябрина Владимировна – одна из тех, кто стоял у истоков празднования Дня славянской письменности и культуры в Мурманской области. В вечере памяти примут участие основатель Музея саамской литературы и письменности им. О. Вороновой Надежда Большакова, мурманские литераторы, филологи, представители саамской общественности, любители поэзии Заполярья.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

6 октября - 16.00

Гала-концерт и творческий перформанс участников фестиваля современного творчества «Слияние слов и движений». Проект, который реализуется при поддержке областного комитета по культуре и искусству и Ресурсного центра развития добровольчества Мурманской области, направлен на знакомство с различными творческими коллективами, установление и укрепление разносторонних творческих, культурных связей.

Среди участников фестиваля – студия эстетического воспитания «Имидж класс «Элегия», современная танцевальная команда «Roots up», вокальный ансамбль «Фантазия».

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 октября - 19.30

В новом музыкальном сезоне у Мурманской областной филармонии появится ещё одна концертная площадка – Арт-кафе. Оно расположено на втором этаже здания, и имеет 35 посадочных мест. А главное – в нём есть небольшая сцена с освещением и звуком. Словом, всё, чтобы приятно провести время за чашечкой кофе или бокалом вина в компании друзей или в одиночестве, послушать музыку и потанцевать.

Честь первыми выступить на открытии кафе выпала новому коллективу филармонии – ансамблю «Ударная компания» в составе: Алёна Лебедева (фортепиано), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия), Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). Ведущая - Мария Шульгина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, Арт-кафе.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Графин» из цикла «Простые вещи» (до 13 октября); «Карелия» (до 27 октября); «Живопись Анатолия Полищука» из цикла «С днём рождения, художник!» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

5 октября - 9.00

В рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» состоится автобусная экскурсия «Кировск - гор Хибинских сердце». 6+

5 октября - 12.00

В рамках акции «Всей семьей в музей» пройдёт день семейного отдыха «Мурманск - город мой широкоплечий», посвященный Дню города. Гости узнают главные события 103-летней истории столицы Заполярья, посетят тематическую экскурсию «История города Мурманска», посмотрят одноименную учебную интерактивную программу и узнают о рождении города, о его развитии, об основных занятиях жителей города-труженика и о военных страницах в истории Мурманска. Также состоится мастер-класс по созданию аппликации «Мой город». 6+

6 октября – 13.00

Состоится показ учебных интерактивных программ, посвящённых природе и истории Кольского края: «История Мурманска». 12+

6 октября – 14.00

Состоится показ учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края: «Природа Мурманской области». 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

9 и 23 октября – 18.00

«Танцплощадка» - вечер отдыха для людей старшего поколения.

12 октября – 16.00

Концерт «Пой моё сердце». Ансамблю народной песни «Любава».

13 октября – 14.00

Концерт для детей и родителей «А у нас во Дворце».

19 октября – 14.00

«Я - кадет России!». Военно-патриотический конкурс.

19 октября – 15.00

«Щит и Муза». Областной конкурс военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств.

20 октября – 14.00

«Пою тебя, мой край рябиновый». Концерт поморского ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 1. Малый зал.

23 октября

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ» (г. Мурманск)

К участию в Фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее, чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль».

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» (до 31 октября).

5 октября - 12.00

Начнётся встреча с представителями ветеранских организаций «Война и Победа глазами и сердцем», посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 6+

6 октября - 14.00

Откроется вечер памяти саамской писательницы Октябрины Вороновой «Хочу остаться на земле», в которой примут участие основатель Музея саамской литературы и письменности им. О. Вороновой Надежда Большакова, мурманские литераторы, филологи, представители саамской общественности, любители поэзии. 6+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

5-20 октября

К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье библиотека проводит конкурс чтецов «Храним в сердцах Победу эту» и познавательную викторину «Защитникам Заполярья». 6+

6 октября - 13.00

Начнётся семейный литературно-игровой праздник «По просторам семи морей, или Тайна потерянных сокровищ». 6+

6 октября - 13.00

Состоится презентация уникального инструмента для письма и рисования YPEN. 6+

Уникальный инструмент для письма и рисования, который не имеет аналогов в мире, изобрели и подтвердили патентом мурманчане Евгений Пайкачев вместе со своим 12-летним сыном Макаром.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Баланс Белого» - графика Марии Михайленко (до 6 октября); «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

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Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

5 октября - 17.00

Показ фильма в рамках нового видеоабонемента «Съедобная история искусств». Проект состоит из десяти серий, каждая из которых посвящена ряду великих полотен. Работа режиссера Оливера Пейтона - ВВС, Великобритания, 2008 год. Первая серия называется «Что в меню?». 18+

6 октября - 13.00

Мурманчан ждёт семейный клуб выходного дня «Вместе в музей». Состоится интерактивное занятие с элементами игры «Натюрморт». Часть урока состоит из экскурсий по выставкам «Цветы, фрукты и не только...» и «Приглашение к обеду». 6+

6 октября - 15.00

В рамках видеоабонемента «Знакомство с Петербургом» состоится показ документального сериала «Зодчий Антонио Ринальди» и видеоэкскурсии «Александровский дворец». 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

5 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

5 октября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

6 октября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

6 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

11 октября - 16.30

Т. Волынкина. «Гуси - лебеди».

12 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси - лебеди».

12 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

13 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

13 октября - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

19 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси-– лебеди».

19 октября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

5 октября - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

6 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

12 октября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

13 октября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 октября - 10.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

19 октября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

20 октября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван.»

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувало.в «Заяц, лиса и петух.»

Для зрителей старше 12 лет:

18 октября - 18.00

Презентация альбома дуэта «Шиш DA Малина».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 октября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Фред Бутткевиц, Германия. Солисты: Михаил Данченко (фортепиано), Германия и Дмитрий Мизин (кларнет), Мурманск. 12+

6 октября – 17.00

Михаил Данченко (фортепиано), Германия (музыкальная гостиная). 12+

7 октября – 19.00

Моноспектакль «Казанова» по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Феникс». Музыкально-литературную композицию представят народный артист России, актер Московского академического театра им. Евгения Вахтангова Евгений Князев и струнный квартет Карельской государственной филармонии. 12+

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки. Дарья Катыба (сопрано), Норвегия и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. Абонемент «Магия органа».

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал).

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

12 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

13 октября - 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

19 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

20 октября - 11.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

20 октября - 18.00

«Не всё коту масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» из Мультимедиа Арт Музея, Москва (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Таинственная Лапландия» (до 7 октября); «Полевая рапсодия» (до 7 октября).

5 октября - 15.00

Состоится торжественное открытие первой открытой выставки любительской фотографии «В объективе - Мурманск: Русь - едина, Русь - непобедима!». Экспозиция приурочена к Дню города. Будут представлены работы 13 авторов (до 18 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».