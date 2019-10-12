Афиша выходного дня

пгт.Никель

15 октября - 14.30

Открытие выставки из фондов МОКМ «Животные на войне».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Апатиты

12 и 13 октября

Проходит универсальная ярмарка «Осенний калейдоскоп». Будет представлена продукция самого широкого назначения: от дизайнерской одежды до предметов интерьера. 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 октября – 11.00

В виртуальном концертном зале городского Дворца культуры будут транслироваться «Приключения Незнайки и его друзей» - музыкально-литературная композиция по трилогии Н. Носова. 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 октября – 13.00

В виртуальном концертном зале городского Дворца культуры будут транслироваться выступления лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковског. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 октября – 17.00

В виртуальном концертном зале городского Дворца культуры будет транслироваться выступление Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского при участии Хора Академии хорового искусства имени В.С. Попова. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 октября - 12.00

Образовательно-просветительская акция про химию «Mendeleev Lab» («Химическая лабораторная»). 12+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека им. Л.А. Гладиной».

15 октября - 15.00

Литературная дуэль «Мятежный гений». Игра пройдёт по правилам дуэли. Команды будут иметь право на «выстрелы» - вопросы для соперников. 12+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

г.Мончегорск

15 октября

В Музее цветного камня имени В.Н. Дава начнёт работу выставка «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье» (до 10 ноября).

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Заозерск

13 октября – 11.00

Городской фестиваль для молодых семей с детьми «Счастливая семья». 0+ Специалисты Центра культуры и библиотечного обслуживания проведут праздник, состоящий из трёх этапов: первый этап «Ползунки, на старт!» - с 11.00 до 11.30 (от 6 до 11 мес.); второй этап «Карапузы, на старт!» - с 11.30 до 12.30 (от 2 лет до 2,6 года); третий этап «Пупсики, на старт!» - с 16.30 до 17.30 (от 1 до 2 лет).

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Полярный

12 октября - 16.00

Пройдёт III этап XII регионального фестиваля молодежного творчества «Трасса». 0+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

пгт.Мурмаши

12 октября - 19.00

Театр Современной комедии (г. Москва) представляет спектакль «Люби меня, как я тебя». 12+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

13 октября - 14.00

Областной детский вокальный конкурс сельских учреждений культуры «7 нот успеха».

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1. Дом культуры «Энергетик».

г.Мурманск

12 октября – 12.00

Состоится торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальный комплекс «Долина Славы».

12 октября - 16.00

Концерт «Пой, моё сердце» ансамбля народной песни «Любава».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

12 октября - 17.00

Концерт органной музыки в рамках абонемента «Магия органа». На сцене филармонии впервые выступят вокалистка из Норвегии Дарья Катыба (сопрано) и органист из Великобритании Колин Эндрюс. Прозвучат шедевры мировой церковной классической музыки для сопрано.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

12 октября - 19.30

В новом музыкальном сезоне у Мурманской областной филармонии появится ещё одна концертная площадка – Арт-кафе. Оно расположено на втором этаже здания, и имеет 35 посадочных мест. А главное – в нём есть небольшая сцена с освещением и звуком. Словом, всё, чтобы приятно провести время за чашечкой кофе или бокалом вина в компании друзей или в одиночестве, послушать музыку и потанцевать.

Честь первыми выступить на открытии кафе выпала новому коллективу филармонии – ансамблю «Ударная компания» в составе: Алёна Лебедева (фортепиано), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия), Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). Ведущая - Мария Шульгина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, Арт-кафе.

13 октября - 11.30 и 14.00

Концерт учеников и педагогов мурманской музыкальной школы № 5, посвященный Дню музыки. Юные зрители областного театра кукол посетят концерт перед спектаклем «Маленькая дочь Солнца».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

13 октября - 13.30

Концерт участников фестиваля «Под Сенью Трифона».

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

13 октября - 14.00

Программа «В первый раз» в рамках абонемента «Я хочу услышать музыку». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Ведущая – Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

13 октября - 14.00

Театрализованный концерт «А у нас во Дворце!».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

13 октября - 17.00

Выступление вокальной группы «Cool & Jazzy».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

мкр.Росляково

12 октября – 13.00

Народное гулянье, посвященное 123-й годовщине Рослякова. Начнётся праздничная программа в 13 часов, продлится до самого вечера, а по окончании всех присутствующих ждёт фейерверк. 0+

Мкр. Росляково, площадь ДК «Судоремонтник.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Графин» - из цикла «Простые вещи» (до 13 октября); «Карелия» (до 27 октября); «Живопись Анатолия Полищука» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» - из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября).

16 октября - 18.00

Показ фильма «Женитьба» (1977 г.) с участием Светланы Крючковой. 0+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

12 октября – 16.00

Концерт «Пой моё сердце». Ансамблю народной песни «Любава». 6+

12 октября - 19.00

Концерт певицы Славы. 18+

13 октября – 14.00

Театрализованный концерт «А у нас во Дворце!». В этот день выступят детские коллективы: ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль бального танца «Ониона», цирк «Комплимент» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки», студия иллюзионного искусства и вокальный кружок «Цветные сны». 0+

19 октября – 14.00

«Я - кадет России!». Военно-патриотический конкурс.

19 октября – 15.00

«Щит и Муза». Областной конкурс военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств.

20 октября – 14.00

«Пою тебя, мой край рябиновый». Концерт поморского ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 1. Малый зал.

23 октября – 18.00

«Танцплощадка» - вечер отдыха для людей старшего поколения.

23 октября

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ» (г. Мурманск)

К участию в Фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее, чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль».

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября).

12 октября - 13.00

«Неизвестный Утёсов». Издания из фонда библиотеки: книги, статьи, грампластинки, видеозаписи. Желающие смогут прослушать любимые песни Утесова, в том числе на раритетном патефоне. 18+

13 октября - 15.00

Презентация книги Анатолия Криводедова «Ицюань. Сердце, открытое солнцу». 12+

13 октября - 16.00

Открытие нового сезона живых чтений творческого объединения «Поэтическая кухня». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

12-20 октября

К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье библиотека проводит конкурс чтецов «Храним в сердцах Победу эту» и познавательную викторину «Защитникам Заполярья». 6+

13 октября - 12.00

Семейный праздник «Незнайка в гостях у ребят». Вас ждёт встреча с веселым, непоседливым Незнайкой, который принесет с собой волшебный сундучок с интересными играми. 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки«Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Живопись Владимира Кумашова» (до 27 октября); «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

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Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

12 октября - 17.00

Видеоабонемент «Съедобная история искусств». Лекция известного ресторатора и знатока живописи Оливера Пейнтона. В программе десять серий, каждая из которых посвящена ряду великих полотен. «Кисть, смоченная вином» (2-я серия). 18+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

12 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси - лебеди».

12 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

13 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

13 октября - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

19 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси-– лебеди».

19 октября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

12 октября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

13 октября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 октября - 10.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

19 октября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

20 октября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван.»

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувало.в «Заяц, лиса и петух.»

Для зрителей старше 12 лет:

18 октября - 18.00

Презентация альбома дуэта «Шиш DA Малина».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки (12+). Дарья Катыба (сопрано), Норвегия, и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. В программе - Гендель, Бах, Моцарт, Франк, Мендельсон.

12 октября – 19.30

Ансамбль «Ударная компания». «Вернуться в лето». Арт-кафе. 12+

13 октября – 14.00

Абонемент «Я хочу услышать музыку». «В первый раз». Концерт для самых маленьких. 0+

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал). 12+

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

12 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

13 октября - 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

19 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

20 октября - 11.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

20 октября - 18.00

«Не всё коту масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» г.Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «В объективе - Мурманск: Русь - едина, Русь - непобедима!» (до 18 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».

ДК «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а)

12 октября - 14.00

Церемония награждения победителей и участников конкурса творческих работ «Многонациональная Россия». 6+

12 октября - 15.00

Мастер-класс «Осенний пейзаж». 12+