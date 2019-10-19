Афиша выходного дня

пгт.Никель

26 октября – 12.00-22.00

В Никеле состоится уникальная реконструкция первых боев Петсамо-Киркенесской операции. Выступление пройдёт в рамках Фестиваля добрососедства «Без границ», идея которого – национальное, культурное, творческое и гастрономическое сближение России и Норвегии.

Откроют мероприятие более 40 участников военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», которые воссоздадут подвиг группы Анатолия Бредова и подвиг бойцов-минометчиков группы Алексея Генералова. Реконструируемые эпизоды были выбраны не случайно. По словам одного из основателей клуба Василия Рябкова, имена двух героев, увековеченные в памятниках, названиях улиц и домов культуры, знакомы каждому жителю Мурманской области. Но вот в чём состоял их подвиг, к сожалению, сегодня сможет ответить далеко не каждый.

Кроме того, вспомнить важные исторические события, объединявшие Россию и Норвегию, и совершить путешествие в прошлое помогут выставка ретроавтомобилей, макетов оружия и предметов обихода солдатского быта, полевая кухня и передвижная экспозиция Мурманского областного краеведческого музея.

Программа мероприятия: 12.00-14.00 - историческая реконструкция Петсамо-Киркенесской операции, танковая высота (координаты 69.409126, 30.199202). От ДК «Восход» будет организован бесплатный трансфер; 14.00-17.45 - выставка ретроавтомобилей и полевая кухня, центральная площадь у ДК «Восход» (ул. Октябрьская, 1); 14.00–22.00 - фотовыставка Мурманского краеведческого музея и реплики предметов военного быта и оружия, ДК «Восход», второй этаж.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Полярные Зори

19 октября - 15.00

Городской открытый конкурс среди владельцев домашних животных «Кис-парад». В процессе конкурса зрители и участники смогут узнать интересные факты о животных, показать своих любимцев и полюбоваться другими, а также поучаствовать в играх. 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

19 октября – 12.00

Мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры, Гостинцева Оксана Анатольевна приглашает сшить органайзер для кухни своими руками.

Органайзер прекрасно подойдёт для хранения бытовых принадлежностей и различных кухонных мелочей. Стильный дизайн сделает его украшением интерьера. 18+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

19 октября – 17.00

В клубе «Родник» Кировского Дворца культуры впервые пройдёт осенний праздник-конкурс «Боярыня Капустница». Соревноваться будут четыре команды-участницы среди волонтеров города, клуб «Хибины Тиетта» (Дворец культуры), волонтерский клуб «Вудъявр», «Лингва», «Родительский».

Организаторы подготовили для участников интересные и веселые конкурсы. Командам предстоит проявить свое умение заготавливать капусту на зиму, кроме того, поразить жюри необычным блюдом из героини праздника, а также талантом петь частушки и отгадывать загадки.

Завершится весёлый и щедрый праздник большим хороводом и угощениями. 12+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

19 октября – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

21-27 октября

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького (пр. Ленина, д.15) приглашает на «Книжный развал»! Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой! «Книжный развал» ждёт своих посетителей в вестибюле зала художественной литературы в часы работы библиотеки. Возрастное ограничение 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

27 октября - 12.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает кировчан и гостей города принять участие в 5-м ежегодном Международном Географическом диктанте. Он стал традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Регистрация участников начнётся в 11.00ч. в ЦГБ им. А.М. Горького. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп. Коашва

19 октября - 15.00

Пройдёт тематическая развлекательная программа «Страшилкины танцульки». В программе: «сбор» тыкв, поиск ведьминого клада, «Страшилкин makeup», танцы «зомби» и другие развлечения. 6 +

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

19 октября - 12.00

Всеобщий музыкальный диктант.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова».

19 октября - 12.00

Мастер-классы для жителей города «Маленькие радости»: «Норвежская куколка».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

19 октября - 12.00

Муниципальный конкурс спортивных флешмобов «Живи ярко!».

г.Апатиты, ул.Бредова, 2а. Школа № 14.

19 октября - 11.00 -16.30

Музей занимательных наук «Фокус» (г. Мурманск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

19 октября - 14.00

Семейный выходной «Каша – матушка наша».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

19 октября - 15.00

«Память уходящей эпохи». Проект «ЛитКвартет», читаем «Книга воспоминаний детей Великой Отечественной войны» (г.Кировска и г.Апатиты). К 75-летию освобождения Заполярья от фашистских захватчиков.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 октября - 16.00

Научно-познавательный лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

19 октября - 18.00

Концерт группы «Любэ».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

19 октября - 18.00

Концерт «Два рояля». Выступают педагоги и учащиеся ДМШ г. Апатиты (цикл «Встречи в провинции»).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 октября - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 октября - 11.00

Трансляция в виртуальном концертном зале концерта П. Ершова «Конёк-горбунок».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 октября - 13.00

Тематическая встреча «Защитникам Заполярья посвящается» - информационно-познавательная программа для гостей и участников выставки военного снаряжения времён Великой Отечественно войны.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК, выставочный зал.

20 октября - 13.00

Семейные выходные в библиотеке «Птиц-парад «Расскажите птицы», мастер-класс, викторины, книжные выставки.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 октября - 15.00

Мастер-класс по рукоделию. Кубышка-травница (авторская).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

20 октября - 15.00

Вечер отдыха «Старые песни о главном».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 октября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 октября - 15.00

Школа активного долголетия приглашает в ретро-кинозал на Пушкина.

«В объективе Евгений Урбанский».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 октября - 15.00

Открытие профильной смены социально-гуманитарного направления Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. МБОУ «СОШ № 7».

20 октября - 17.00

Трансляция в виртуальном концертном зале концерта «Калейдоскоп вальса» Национальный филармонический оркестр России.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 октября - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

23 октября - 15.00

Патриотическая игра «Воинская слава Заполярья». 6+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

19 октября - 16.00

XI фестиваль творчества людей старшего поколения «Память сердца». 6+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

20 октября - 15.00

Театр пластики рук Hand Made (г.Санкт-Петербург) представляет программу «Потехе час». 12+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ЗАТО г.Островной

21-28 октября - 16.00

Конкурс рисунков на тему «Взгляд сквозь время» и «Мир героев Достоевского». Конкурс продлится до 28 октября.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Полярный

19 октября - 12.00

Презентация издания «Энциклопедия романа «Два капитана». 0+

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

19 октября - 11.00

Презентация книги Николая Устинова «Поной – городок, Москвы уголок». В книге Николая Устинова воспоминания о старой поморской деревне представлены в виде рассказов, отражающих различные стороны поморского уклада.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

19 октября - 15.00

Лекция «Урок травологии» из цикла «Край, в котором я живу». Лекцию проведет кандидат биологических наук, председатель Мурманского отделения Русского ботанического общества Евгений Боровичев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, отдел краеведения.

19 октября - 11.30

Мастер-класс по рисованию песком. Мастер-класс для юных зрителей областного театра кукол перед спектаклем «Три поросенка» проведет педагог студии развития и рисования песком «Солнечный дом». Ребята также увидят нарисованную песком сказку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

19 октября – 14.00

Мероприятия, посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Состоится областной военно-патриотический конкурс «Я – кадет России!».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

19 октября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба». Вечер организован совместно с мурманской общественной организацией «Национально-культурная автономия «Белорусы Мурмана» и посвящен 25-летию сотрудничества Мурманской области и Республики Беларусь.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

19 октября - 15.00

Областной конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

19 октября - 17.00

Открытие выставки работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года. Выставка организована Мурманским областным отделением Русского географического общества. Экспозиция будет открыта до 19 ноября.

Ежегодный фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабный медиапроект Русского географического общества, посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Впервые фотоконкурс состоялся в 2015 году. Фотовыставки финалистов конкурса были организованы в большинстве регионов России и более чем в 15 странах.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, III этаж.

19 октября – 18.00

Мероприятия, посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Концертная программа «Североморцы – гордость страны» ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

20 октября - 14.00

Концерт «Пою тебе, мой край рябиновый» фольклорного ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

20 октября - 14.00

Первый тур открытого чемпионата вузов России по игре «Что? Где? Когда?». Традиционный ежегодный синхронный турнир проводит клуб интеллектуальных игр Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения. К участию приглашаются команды, игроки которых являются студентами одного вуза, получающие первое высшее образование и не достигшие возраста 25 лет.

Отборочный этап состоит из трёх туров. Команда, ставшая лучшей в регионе, получит приглашение на очный финал, который состоится весной следующего года.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж, отдел электронных ресурсов.

20 октября - 15.00

Презентация книги Виктора Георги «Тралфлот». В будущем году Мурманский траловый флот отметит свое 100-летие. К юбилею предприятия в международной книжной серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР» будет выпущен трехтомник, посвященный тем, кто выводил на промысел в Мировой океан рыболовные суда. Автор-составитель изданий – Виктор Георги, известный мурманский журналист, работал корреспондентом, редактором, главным редактором еженедельника «Рыбный Мурман», выходившего до весны 2000 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

21 октября - 18.00

Открытие выставки «Инновации в дизайне Финляндии» в рамках Недели финской культуры «Финская осень в Мурманске». На выставочных панелях будут представлены образцы дизайна от производителей в самых разных отраслях: медицине, туризме, мебельном производстве, информационных технологиях. Посетители также увидят экспонаты, созданные финскими дизайнерами. На открытии выставки представитель Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге расскажет о дизайнерской компании «Маримекко». Состоится показ документального фильма о финской архитектуре, будет работать фотозона «Финский уголок».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, III этаж.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Карелия» (до 27 октября); «Живопись Анатолия Полищука» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Битва за Север» - посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

19 октября – 12.00

Состоятся демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». 6+

19 октября – 15.00

Состоятся демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». 12+

20 октября - 12.00

Состоятся демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края». 12+

20 октября - 15.00

Состоятся демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

19 октября - 18.00

Пройдёт концерт ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота был сформирован в 1940 году. В дни войны артисты были на передовой – поддерживали боевой дух солдат. Современный коллектив сохраняет в своём творчестве память о силе и отваге русского народа, ценой невероятных потерь победившего фашизм. В репертуаре коллектива – истории о море, Севере, флоте, воплощенные в танцевальных постановках, известные и всеми любимые песни.

В эту субботу участники коллектива представят новую концертную программу – «Североморцы – гордость страны».

19 октября – 14.00

«Я - кадет России!». Военно-патриотический конкурс.

19 октября – 15.00

«Щит и Муза». Областной конкурс военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств. Конкурсанты представят творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Инструментальный жанр». 6+

20 октября – 14.00

«Пою тебя, мой край рябиновый». Концерт поморского ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 1. Малый зал.

23 октября – 18.00

«Танцплощадка» - вечер отдыха для людей старшего поколения.

23 октября

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ» (г. Мурманск)

К участию в Фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее, чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль».

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября).

19 октября - 11.00

Презентация книги Николая Устинова «Поной - городок, Москвы уголок». 12+

19 октября - 15.00

«Урок травологии»: лекция из цикла «Край, в котором я живу». 12+

20 октября - 15.00

Презентация книги Виктора Георги «Тралфлот». 12+

21 октября - 18.00

Открытие выставки «Инновации в дизайне Финляндии» в рамках Недели финской культуры «Финская осень в Мурманске».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

19 и 20 октября

К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье библиотека проводит конкурс чтецов «Храним в сердцах Победу эту» и познавательную викторину «Защитникам Заполярья». 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Живопись Владимира Кумашова» (до 27 октября); «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

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Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

19 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

19 октября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

19 октября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

20 октября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

19 октября - 17.00

Открытие выставки работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года. Выставка организована Мурманским областным отделением Русского географического общества. Экспозиция будет открыта до 19 ноября.

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

20 октября - 11.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

20 октября - 18.00

«Не всё коту масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: ««Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: персональная выставка Валентины Шмарук «Полёт фантазии» (до 5 ноября).

19 октября - 17.00

Открытие совместной выставки живописи, графики и фотографии Евгении Лебедевой и Елены Рудых «Живые картины» (до 4 ноября).

20 октября - 10.00

Открытие фотовыставки «Никто не забыт и ничто не забыто» (до 31 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

20 октября - 18.00

Праздничный концерт коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано» в рамках музыкального проекта «Песни Победы». В рамках праздничного мероприятия в Ледовом дворце торжественно откроется выставка областного краеведческого музея «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны». Будут организованы интерактивные площадки военно-исторической реконструкции и показ документального фильма о войне в Заполярье.

Проект «Песни Победы» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.