Афиша выходного дня

г.Кандалакша

4 ноября - 17.00

Юбилейный концерт Тамары Архиповой «И буду петь, и буду жить». 6+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

5 ноября - 17.30

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+

г.Кандалакша, ул.Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

6 ноября - 17.30

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Кибергская Одиссея». 0+

г.Кандалакша, ул.Спекова, 4 одростково-молодёжный клуб «Метиор».

6 ноября - 18.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+

г.Кандалакша, ул.Батюты, 17/29. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

с.Ловозеро

4 ноября - 14.00

Концертная программа «Соберемся вместе под флагом творчества».

с.Ловозеро, ул. Советская, 30. Центр развития досуга и культуры.

г.Кировск

4 ноября - 14.00

Фестиваль детского творчества в рамках празднования Дня народного единства. В мероприятии примут участие дошкольники, школьники и воспитанники Воскресной школы. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 ноября - 14.30

Акция «Отечеству мы славу воздаем».

г.Кировск, ул. Мира, 7. Городской центр культуры.

4 ноября - 15.30

Вечер дружбы, посвященный 10-летию клуба национальных культур, в рамках празднования Дня народного единства. В мероприятии примут участие народный самодеятельный коллектив клуба украинской песни «Джерела» (г.Мурманск), клуба национальных культур и творческих коллективов Кировского Дворца культуры.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Городской дворец культуры.

г.Апатиты

4 ноября - 14.00

Праздничная программа «Хоровод дружбы», посвященная Дню народного единства

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

г.Мончегорск

4 ноября - 14.00

Акция «Отечеству мы славу воздаем». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Городской центр культуры.

4 ноября - 15.00

Городской фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы», посвященный празднованию Дня народного единства. Праздничная программа «Россия объединяет». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Заозерск

4 ноября - 10.00

Открытый фестиваль «Дружба народов». В программе фестиваля: мастер-классы, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и городской конкурс фольклорного творчества «Душа России». 6+

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Островной

4 ноября - 11.00

Патриотический час «Россия единством крепка».

г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Полярный

4 ноября - 14.00

Муниципальная акция «День народного единства».

г.Полярный, ул. Советская – Петров мост.

г.Снежногорск

4 ноября в 15.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

4 ноября - 15.00

Муниципальная акция «День народного единства».

г.Снежногорск, район школы № 269.

г.Гаджиево

4 ноября - 15.00

Муниципальная акция «День народного единства».

г.Гаджиево, площадь им. Л. Матушкина.

п.Сафоново-1

6 ноября - 15.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+

п.Сафоново-1, 1-й мкр, стр. 12б. Городская библиотека-филиал № 1.

г.Мурманск

4 ноября - 16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

4 ноября - 16.00

Творческий вечер Светланы Крючковой «Я жил, как жил...». Вечер посвящён режиссеру, сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13, Мурманский областной художественный музей.

4 ноября - 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Абонемент «На джазовой волне». Впервые в Мурманской филармонии выступит один из лучших представителей вокального джаза Америки – певец Аарон Майерс II и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

4 ноября - 19.00

Показ спектакля «Страсти по Торчалову» ко Дню народного единства.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

4 ноября - 20.30

Концерт «Письма / джаз». Группа «Легкие люди». Строки из писем известных писателей и знаменитых личностей к своим возлюбленным прозвучат в джазовом сопровождении. Исполнители: Екатерина Ефремова – художественное слово; Антон Михайлов – клавишные; Екатерина Охраминская – виолончель; Виталий Кондаков – ударные.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Мир детства» (до 10 ноября); «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

4 ноября - 16.00

Творческий вечер Светланы Крючковой «Я жил, как жил…». Поэтический вечер, посвященный режиссеру, сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову. 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 ноября - 16.00

Концерт «Поэты русского народа» клуба авторской песни «Пять углов». В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат песни на стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова и Николая Колычева.

6 ноября - 18.30

Открытие выставки «Глазами северян», посвященная 60-летию фотостудии «Мурманск» (до 7 декабря).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «О науке - доступно, о жизни - серьезно» - интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь» (до 30 ноября).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» - более 150 изображений северных храмов и местностей из музейных и архивных коллекций (до 25 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

7 ноября - 10.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

7 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

4 ноября - 18.00

Концерт джазовой музыки. Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Мелодии Арктики». Абоне6мент «На джазовой…».

4 ноября - 20.30

«Письма / джаз». Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз («Арт-кафе).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

4 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. Дню народного единства посвящается. 16+

6 ноября - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

6 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

7 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

10 ноября - 11.00

«Морозко». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

10 ноября - 18.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

16 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); выставка декоративно-прикладного искусства «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Живые картины» (до 4 ноября); «Полёт фантазии» (до 5 ноября).