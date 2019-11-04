Афиша выходного дня
г.Кандалакша
4 ноября - 17.00
Юбилейный концерт Тамары Архиповой «И буду петь, и буду жить». 6+
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
5 ноября - 17.30
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+
г.Кандалакша, ул.Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».
6 ноября - 17.30
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Кибергская Одиссея». 0+
г.Кандалакша, ул.Спекова, 4 одростково-молодёжный клуб «Метиор».
6 ноября - 18.00
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+
г.Кандалакша, ул.Батюты, 17/29. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».
с.Ловозеро
4 ноября - 14.00
Концертная программа «Соберемся вместе под флагом творчества».
с.Ловозеро, ул. Советская, 30. Центр развития досуга и культуры.
г.Кировск
4 ноября - 14.00
Фестиваль детского творчества в рамках празднования Дня народного единства. В мероприятии примут участие дошкольники, школьники и воспитанники Воскресной школы. 0+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
4 ноября - 14.30
Акция «Отечеству мы славу воздаем».
г.Кировск, ул. Мира, 7. Городской центр культуры.
4 ноября - 15.30
Вечер дружбы, посвященный 10-летию клуба национальных культур, в рамках празднования Дня народного единства. В мероприятии примут участие народный самодеятельный коллектив клуба украинской песни «Джерела» (г.Мурманск), клуба национальных культур и творческих коллективов Кировского Дворца культуры.
г.Кировск, ул. Мира, 7. Городской дворец культуры.
г.Апатиты
4 ноября - 14.00
Праздничная программа «Хоровод дружбы», посвященная Дню народного единства
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.
г.Мончегорск
4 ноября - 14.00
Акция «Отечеству мы славу воздаем». 0+
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Городской центр культуры.
4 ноября - 15.00
Городской фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы», посвященный празднованию Дня народного единства. Праздничная программа «Россия объединяет». 0+
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.Заозерск
4 ноября - 10.00
Открытый фестиваль «Дружба народов». В программе фестиваля: мастер-классы, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и городской конкурс фольклорного творчества «Душа России». 6+
г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.
г.Островной
4 ноября - 11.00
Патриотический час «Россия единством крепка».
г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.
г.Полярный
4 ноября - 14.00
Муниципальная акция «День народного единства».
г.Полярный, ул. Советская – Петров мост.
г.Снежногорск
4 ноября в 15.00
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+
г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».
4 ноября - 15.00
Муниципальная акция «День народного единства».
г.Снежногорск, район школы № 269.
г.Гаджиево
4 ноября - 15.00
Муниципальная акция «День народного единства».
г.Гаджиево, площадь им. Л. Матушкина.
п.Сафоново-1
6 ноября - 15.00
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+
п.Сафоново-1, 1-й мкр, стр. 12б. Городская библиотека-филиал № 1.
г.Мурманск
4 ноября - 16.00
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.
4 ноября - 16.00
Творческий вечер Светланы Крючковой «Я жил, как жил...». Вечер посвящён режиссеру, сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13, Мурманский областной художественный музей.
4 ноября - 18.00
Фестиваль «Мелодии Арктики». Абонемент «На джазовой волне». Впервые в Мурманской филармонии выступит один из лучших представителей вокального джаза Америки – певец Аарон Майерс II и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
4 ноября - 19.00
Показ спектакля «Страсти по Торчалову» ко Дню народного единства.
г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.
4 ноября - 20.30
Концерт «Письма / джаз». Группа «Легкие люди». Строки из писем известных писателей и знаменитых личностей к своим возлюбленным прозвучат в джазовом сопровождении. Исполнители: Екатерина Ефремова – художественное слово; Антон Михайлов – клавишные; Екатерина Охраминская – виолончель; Виталий Кондаков – ударные.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
24 ноября - 13.00
Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.
Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.
К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.
Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Мир детства» (до 10 ноября); «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).
4 ноября - 16.00
Творческий вечер Светланы Крючковой «Я жил, как жил…». Поэтический вечер, посвященный режиссеру, сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову. 12+
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
2 ноября - 16.00
Концерт «Поэты русского народа» клуба авторской песни «Пять углов». В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат песни на стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова и Николая Колычева.
6 ноября - 18.30
Открытие выставки «Глазами северян», посвященная 60-летию фотостудии «Мурманск» (до 7 декабря).
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «О науке - доступно, о жизни - серьезно» - интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь» (до 30 ноября).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» - более 150 изображений северных храмов и местностей из музейных и архивных коллекций (до 25 ноября).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
9 ноября - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
9 ноября - 17.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
10 ноября - 10.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
10 ноября - 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
16 ноября - 10.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
16 ноября - 17.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
17 ноября - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
17 ноября - 17.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
23 ноября - 10.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
23 ноября - 17.00
В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».
24 ноября - 10.00
В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».
24 ноября - 17.00
С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».
30 ноября - 10.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
30 ноября - 17.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
15 ноября - 19.00
П. Васильев. «Маленькие трагедии».
16 ноября - 12.00 и 14.30
П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».
17 ноября - 12.00 и 14.30
Н. Гернет. «Гусёнок».
23 ноября - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
24 ноября - 12.00
С. Озерская. «Дюймовочка».
30 ноября - 12.00 и 14.30
Ф. Шевяков. «Саамская сказка».
Гастроли Костромского областного театра кукол:
7 ноября - 10.30
A. Богачёва. «Не ёжик».
7 ноября - 17.00
М. Логинов. «Чудо-зонтик».
8 ноября - 10.30
Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».
8 ноября - 17.00
М. Логинов. «Чудо-зонтик».
9 ноября - 12.00 и 14.30
A. Богачёва. «Не ёжик».
10 ноября - 12.00 и 14.30
Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).
4 ноября - 18.00
Концерт джазовой музыки. Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Мелодии Арктики». Абоне6мент «На джазовой…».
4 ноября - 20.30
«Письма / джаз». Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз («Арт-кафе).
8 ноября - 19.00
Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).
9 ноября - 18.00
«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).
10 ноября - 17.00
Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.
17 ноября - 17.00
«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).
23 ноября - 18.00
«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).
24 ноября - 14.00
«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).
29 ноября – 19.00
«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).
30 ноября - 15.00
«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
4 ноября - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. Дню народного единства посвящается. 16+
6 ноября - 13.30
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+
6 ноября - 19.00
Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+
7 ноября - 19.00
Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+
8 ноября - 19.00
ДК им.С.М. Кирова
Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+
8 ноября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+
9 ноября - 12.00
ДК им.С.М. Кирова
Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+
9 ноября - 18.00
ДК им.С.М. Кирова
Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+
14 ноября - 19.00
«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+
15 ноября - 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+
15 ноября - 19.00
«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+
16 ноября - 19.00
пгт.Печенга
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+
16 ноября - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+
17 ноября - 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+
20 ноября - 19.00
Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+
21 ноября - 19.00
«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+
22 ноября - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
23 ноября - 12.00
ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+
23 ноября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+
24 ноября - 15.00
Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+
24 ноября - 19.00
г.Ковдор
«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+
24 ноября - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
27 ноября - 13.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
27 ноября - 19.00
Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+
28 ноября - 13.30
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
29 ноября - 19.00
«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+
29 ноября - 19.00
«Lover».
«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+
30 ноября - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
30 ноября - 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
9 ноября - 18.00
«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+
10 ноября - 11.00
«Морозко». Сергиенко Ю. Сказка. 6+
10 ноября - 18.00
«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+
16 ноября - 18.00
«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+
30 ноября -18.00
«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); выставка декоративно-прикладного искусства «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выставки: «Живые картины» (до 4 ноября); «Полёт фантазии» (до 5 ноября).