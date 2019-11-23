Афиша выходного дня

г.Кандалакша

23 ноября – 13.00

Состоится увлекательное музыкальное состязание в рамках областного конкурса исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши».

Организатор мероприятия – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Участники конкурса «Кольские наигрыши» сойдутся в нелёгкой музыкальной битве за звание лауреата.

В конкурсе примут участие оркестры и ансамбли русских народных инструментов, а также солисты из культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов Мурманск, Кола, Кировск, Кандалакша, Североморск, Полярные Зори, поселка Сафоново. Конкурсанты представят программы, в которых прозвучат обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки, произведения Мурманских композиторов, старинные вальсы, произведения для солистов в сопровождении ансамбля. Также зрители смогут услышать, как народники играют джаз. 0+

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».

26 ноября - 18.00

Концерт «Чтобы мама улыбалась». 0+

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».

г.Ковдор

23 ноября - 12.00

Конкурсная программа «Авто Woman». 18+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

23 ноября - 17.00

Концерт «Моя мама лучше всех». 0+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

24 ноября – 17.00

Артисты Мурманского областного драматического театра покажут волшебную сказку «Летучий корабль» юным зрителям города горняков.

Быть царевной дело нелёгкое. А тут еще с Царем-батюшкой не повезло, глуповат он, ленив, довел государство до разорения. И теперь только выгодный брак дочери спасет от позора. Вот и решил выдать царевну Забаву за богатого Полкана, воеводу своего, алчного злодея. Да вот только строптивая Забава никак не хочет выходить замуж по расчету, а только по любви. И ставит царевна свое условие: будет женой тому, кто смастерит корабль, да не простой, а летучий.

Славная весёлая сказка учит верить в мечту, не отступать от задуманного и добиваться цели. А герои увлекательной истории доказывают, что самое главное богатство – доброта, верность, дружба, любовь.

Песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина любимы не одним поколением, создают особую атмосферу на сцене, придают действию полноту и завершенность. 0+

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Городской Дворец культуры Ковдора.

г.Полярные Зори

23 ноября - 14.00

Театрализованная программа «День рождения Деда Мороза». 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

23 ноября - 13.00

Вечер французской культуры. 12+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

23 ноября - 15.00

Концерт «Милым мамам посвящается». 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 ноября – 19.00

В Кировском Дворце культуры состоится показ балета в 2-х действиях «Лебединое озеро» (Петр Ильич Чайковский). На сцене выступят ведущие солисты московских театров. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 ноября – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает на ночную дискотеку. В программе: только известные и любимые современные хиты, а также популярные композиции песни прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 ноября – 14.00

ЦДТ «Хибины» приглашает юных актеров 5-11 классов показать своё театральное мастерство на муниципальном литературно-театральном конкурсе «Моя любимая книга», который проводится в рамках Года театра в России.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

24 ноября – 15.00

Кировский Дворец культуры приглашает на праздничную программу «Всем мамам, посвящается». В это день для любимых, дорогих и единственных мамочек самые теплые и нежные слова, самые сердечные поздравления, самые лучшие номера от творческих коллективов Дворца культуры, и конечно море любви, улыбок и доброты от самых дорогих людей на свете – детей. Вход свободный. 0+ ⠀

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 ноября - 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького состоится очередная онлайн-встреча в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» - с Дианой Машковой и Санией Испергеновой. В издательстве «Эксмо» вышла их книга «Я – Сания. История сироты». Это история молодой художницы Сании Испергеновой, выросшей в одной из московских детских домов, написанная в соавторстве с писательницей, основателем клуба «Азбука приемной семьи». Также на встречу в региональные библиотеки будут приглашены семьи, воспитывающие приемных детей. Они смогут ответить гостям #ЛитМоста на интересующие вопросы. 12+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

27 ноября - 15.00

В кировском историко-краеведческом музее состоится игра «За 7 печатями» между учениками 8-9 классов школ города. Игра посвящена 90-летию АО «Апатит». 12+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

до 30 ноября

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького работает книжная выставка «Народы дружат книгами». На ней представлены образцы переводческой деятельности талантливых мастеров, известных отечественных писателей-переводчиков и произведения классической зарубежной литературы. С выставкой можно познакомиться до 30 ноября. Возрастное ограничение. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп. Коашва

23 ноября – 15.00

В Доме культуры нп. Коашва состоится праздничная концертная программа «Милым мамам посвящается», посвященная Дню матери. В программе примут участие творческие коллективы Городского Дворца культуры г. Кировска, коллективы Апатитского городского Дворец культуры строителей имени Егорова и коллективы Дома культуры посёлка Коашва. Зрители могут посетить выставку творческих работ детей и взрослых, занимающихся декоративно-прикладным творчеством. Приглашаем всех желающих посетить праздничное мероприятие. Вход свободный. 0+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

нп.Титан

23 ноября – 14.00

В сельском Доме культуры нп. Титан пройдёт Городской праздник семейного творчества «Кузьминки», посвященный покровителям семейного очага и благополучия. В празднике примут участие творческие семьи, жители и гости города. В программе праздника: выставка работ декоративно – прикладного творчества и дегустация традиционных семейных кулинарных блюд. В завершении праздника всем участникам будут вручены дипломы и сувениры. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

23 ноября - 11.00, 12.00, 15.00 и 16.00

Творческая мастерская «Мозаика». 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

23 ноября - 13.00

Семейный выходной «Мама, милая мама.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

23 ноября - 14.00

Игротека. День настольных игр.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

23 ноября - 14.00

Круглый стол «О тарифах на электрическую энергию в Мурманской области». ЭкоЦентр «Морошка».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

23 ноября - 16.00-18.00

Организация и проведение презентации выставки «Совиный переполох» с развлекательной программой «В гостях у Совы» для гостей и участников выставки, посвященной Дню матери.

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

23 ноября - 16.00

Лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

23 ноября - 16.00

Правовой час «Тебе о праве и право о тебе. Всемирный день прав ребёнка.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

23 ноября - 17.00

Цирковое представление. Гастроли цирка из г.Сочи.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

23 ноября - 17.00

Театральная тусовка в библиотеке. Неделя молодёжной книги.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

24 ноября - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин». «Сделай свой двор красивым: озеленение придомовых территорий».

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

24 ноября - 13.00

Праздник «Мамин день». 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

24 ноября - 15.00

Концерт, посвященный Дню матери, «Нашим мамам с любовью!».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

24 ноября - 15.00

Концерт посвящается Дню матери. Выступают дети студии творческого развития семейного клуба «Счастливые родители».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

24 ноября - 15.00

Школа активного долголетия «Ретрокинозал». Фильм «Белые Росы».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

24 ноября - 15.00

Мастер-класс по рукоделию. Лоскутная мышь.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

24 ноября - 18.00

«Избушник» - студия народного творчества «Ярушко».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

г.Заполярный

24 ноября - 15.00

Спектакль «Волк и семеро козлят». 0+

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Заозерск

23 ноября - 17.00

Концерт детских коллективов города «Ходит песенка по кругу». 0+

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Полярный

23 ноября - 17.00

Городской конкурс «Деловые МАМЫ.ru». 0+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Гаджиево

23 ноября - 16.00

Праздничный концерт «Пусть всегда будет мама». 0+

г.Гаджиево, ул. Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга Скалистого.

ЗАТО г.Островной

23 ноября - 12.00

Выставка декоративно-прикладного творчества ко Дню матери «Мама – первое слово!» в Центре культуры, досуга и библиотечного объединения.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б.

23 ноября - 14.00

Праздничный концерт ко Дню матери «В сердце ты у каждого» в Центре культуры, досуга и библиотечного объединения.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б.

пгт.Мурмаши

23 ноября - 16.00

Фестиваль «Звезда Мурмашей-2019». Номинации: вокальное, инструментальное, литературное и фототворчество, хореографическое и изобразительное искусство, оригинальный жанр. 18+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

ЗАТО г.Североморск

23 ноября - 17.00

Концерт «Театральная рапсодия». 6+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

п.Сафоново-1

23 ноября - 16.00

Концертно-развлекательная программа «Мама - главное слово», посвящённая Дню матери. Гостей ждут игры, конкурсы, шутки, поздравления для мам и бабушек. 0+

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Мурманск

23 ноября – 11.00

Пройдёт познавательная программа «Весь мир на страницах периодики». Мероприятие посвящено периодическим изданиям – газетам и журналам, которые являются большой и важной частью фонда Мурманской областной научной библиотеки.

Мурманчан ждёт встреча с журналистом Информационного агентства «Би-порт» Дмитрием Артеменко. Он расскажет о работе электронного СМИ, особенностях Интернет-журналистики, технологических преимуществах.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

23 ноября – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Гадкий утенок» педагоги Школы комплексного развития «AMA School» проведут мастер-класс «Конструирование из бумаги» для юных посетителей Мурманского областного театра кукол. Выполняя поделки из бумаги, дети не только развивают свои художественные способности и творческую фантазию, но и расширяют кругозор, приобретают дополнительные знания, учатся моделированию и конструированию.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

23 ноября – 12.00

В Мурманском областном драматическом театре пройдёт премьера спектакля «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Пьесу написала Надежда Большакова по мотивам сказок северных народов. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов.

Сказочная история про удивительную, загадочную страну Лапландию, где любовь и дружба победили зло и тьму, вернув навеки в эти края белый полярный день и Солнце. У всех народов Севера Солнце всегда почиталось особо. Оно дает свет, тепло, жизнь. По саамской легенде Солнце – Пеййв, небесное божество.

Пеййв-Солнце отправило в Лапландию свою дочь по имени Салла-ниййт, чтобы она принесла белый день в тёмные северные края и нашла себе жениха среди местных охотников. Только одурманили ее Духи тьмы по приказу Повелительницы полярной ночи, а злой шаман Рывггэ увёз дочь Солнца к себе за Тёмную гору, задумав на ней жениться. И если это произойдет, то белый день никогда не придет в Лапландию. Чтобы победить злые силы, придется сразиться с самим Куйвой, каменным хранителем озера Духов.

Человеку всё по плечу, когда в его жилище горит живой огонь, а в сердце - огонь любви к родной земле, озаряющий всё вокруг, наполняющий светом любую тьму. В спектакле звучит авторская музыка мурманчанина Андрея Савельева.

Автор пьесы Надежда Большакова – яркий представитель саамской литературы, писательница из посёлка Ревда Мурманской области. Творчество её многогранно, но корни его в ловозерском детстве, она – часть тундры, гор, лесов Лапландии. В основе её творчества лежит самобытная саамская культура, она стремится постичь язык своих предков и на страницах своих книг знакомит с саамским словом.

Надежда Большакова заведует Музеем саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой, является членом Литературного совета Баренцева региона.

Своим писательским трудом Надежда Павловна пытается привлечь внимание к самобытной культуре саамов, «оленного» народа. Для кого эти сказки? Для всех – и для взрослых, и для детей. Каждый получит крупицу радости, знания, красоты и добра.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

23 ноября – 12.10

Пройдёт познавательная программа «Весь мир на страницах периодики». Мероприятие посвящено периодическим изданиям – газетам и журналам, которые являются большой и важной частью фонда Мурманской областной научной библиотеки.

Состоится мастер-класс «Арт-пресса». Студенты Мурманского технологического колледжа сервиса – будущие дизайнеры – покажут, как можно использовать старые газеты и журналы для создания интересных арт-объектов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал-трансформер, 4-й этаж.

23 ноября – 13.00

Состоится финал конкурса детского творчества «С любовью к маме». На протяжении нескольких месяцев юные северяне готовили поделки, для мам, посвящали им стихи, рассказы, рисовали портреты. Возрастные категории участников: от 4 до 6 лет, 7 – 10 лет и 11 – 13 лет. В конкурсе приняло участие более 500 ребят из городов Мурманск, Кола, Кандалакша, Североморск, Полярные Зори, Апатиты, Полярный, Заполярный, Никель, Мончегорск, Заозерск, Кировск и поселков Мурмаши, Молочный, Ловозеро, Коашва, н.п. Белое Море.

Интересный факт: некоторые работы выполнены из необычных материалов, например из пластиковых вилок, ватных дисков и даже в виде мягких игрушек. В совокупности на работах юных северян сделано 687 сердец и более 1000 цветов для любимых мамочек.

Заключительным этапом праздника, посвященного Дню матери России станет театрализованный концерт, который начнётся в 14.00 в Зрительном зале.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

23 ноября – 14.30

Пройдёт познавательная программа «Весь мир на страницах периодики». Мероприятие посвящено периодическим изданиям – газетам и журналам, которые являются большой и важной частью фонда Мурманской областной научной библиотеки. Посетители смогут стать участниками командной игры «Удивительная периодика», в ходе которой нужно ответить на вопросы, связанные с периодическими изданиями.

На площадках библиотеки будут работать выставки «НаукаPRO»: научно-популярные, научные академические журналы; «Чтение для вкуса, разума и чувствований: периодические издания XIX - начала XX вв.»; интерактивная выставка, посвященная журналу «Наука и жизнь». Любители селфи смогут сделать интересные кадры в фотозоне «Люди и журналы».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал-трансформер, 4-й этаж.

23 ноября – 18.00

Выступит новый коллектив – Джазовый оркестр «Doody band» с программой «Дисней-хит». Автор проекта – артист филармонии Сергей Дудецкий. В концерте также примут участие камерный хор «АМАDEUS» и школа танца «Магия».

Программа «Disney Hits» будет интересна слушателям всех возрастов, потому что музыку «Диснея» знают и помнят все. Это коллекция уникальных композиций из самых ярких и любимых мультсериалов и полнометражных произведений, которые получили сумасшедшую популярность по всему миру.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

24 ноября – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Дюймовочка» для маленьких зрителей Мурманского областного театра кукол ученики и педагоги детской музыкальной школы № 5 проведут праздничный концерт, посвященный Дню матери.

В программе: фортепиано, флейта, гитара, балалайка, вокал, скрипка и саксофон.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

24 ноября – 11.00-17.00

Пройдёт фестиваль читающей семьи с трогательным названием «У книги мамин голос!». Большой семейный праздник уже в шестой раз объединит читателей разных возрастов, библиотекарей, писателей, преподавателей, популяризаторов науки, творческих людей. В этот раз он посвящен Международному дню матери.

Для посетителей подготовлена яркая насыщенная праздничная программа. Дети и их родители, бабушки и дедушки – все смогут найти занятие по душе. По доброй традиции, помощь в организации праздника оказали многочисленные партнеры библиотеки.

Гостей праздника ждёт семейная игровая программа и театрализация, конкурсы и викторины, различные мастер-классы, научные шоу, вкусные истории с дегустацией, игры с аниматорами, увлекательные выставки и экскурсии.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». Литературный стендап «Дронт в бункере» состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Финал литературного стендапа состоится в закрытом, недоступном для читателей библиотечном помещении, рассчитанном на ограниченное количество присутствующих.

Поэтому, тем, кто хочет посетить нестандартное, креативное мероприятие, выбрать своего фаворита и увидеть Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку имени В.П. Махаевой с необычной стороны, необходимо записаться заранее, позвонив по телефону 44-63-52 или заполнив онлайн-форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkIoB1aM-HZjPBI6sM65spZ5-lvWT3ynD_Pn01HNmdPs7klg/viewform

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

24 ноября – 14.00

В рамках абонемента для детей «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» состоится концерт «В мире все в порядке» по страницам стихов Маши Рупасовой. Исполнители – группа «Лёгкие люди», Екатерина Ефремова – голос, Евгений Попов – скрипка, Екатерина Охраминская – виолончель, Петр Макаров – фортепиано, Виталий Кондаков – ударные, перкуссии.

Маша Рупасова родилась в Москве. Работала учителем русского языка и литературы, редактором. Усыновила малыша, и неожиданно для себя начала писать сыну стихи, которые вошли в первую книгу «С неба падали старушки» (2015). Публикуется в журналах «Мурзилка», «Дошкольное образование», «Фонтан», «Электронные пампасы». В 2016 году вышла вторая книга стихов «Все в сад».

Детям нравятся в ее стихах веселье и выдумка, а взрослые находят в них человеческую поддержку и разговор о наболевшем: о понимании и принятии негативных чувств, неизбежном старении близких, о трудностях, с которыми сталкивается каждый родитель.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

24 ноября – 15.00

Состоится концерт «Один мотив в сердцах». Юные артисты ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и цирка «Комплимент» представят работы разных направлений хореографического искусства – народные и современные танцы, а также цирковые номера эквилибристов, акробатов, жонглёров и артистов оригинального жанра.

Задорная музыка, яркие сценические костюмы не оставят зрителя равнодушным к танцевальному творчеству и волшебному миру цирка. В программу концерта войдут, как и уже всем полюбившиеся постановки, так и новые номера.

Концерт станет еще одной яркой страницей в начале очередного творческого сезона и принесет много счастливых минут всем участникам этого мероприятия: юным артистам, родителям, педагогам и гостям.

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

24 ноября – 17.00

Состоится концерт «Брызги шампанского!». Свою новую программу мурманчанам представят солисты ансамбля «Орфей». В их исполнении для гостей «Кировки» прозвучат не только любимые всеми популярные арии, дуэты и сцены из шлягерных произведений венских классиков столь волнующего жанра, но и классические произведения оперных композиторов.

Ждем вас, уважаемые зрители, чтобы вместе пережить волнующее и пьянящее настроение, прекрасной классической музыки.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Ксилография» (до 15 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Цвет победы», посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (до 30 ноября); «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

23 ноября - 13.00

Областной праздник, посвященный Дню матери, «С любовью к маме». В этот день состоится финал конкурса детского творчества. 6+

24 ноября - 15.00

Концерт «Один мотив в сердцах» эстрадного ансамбля «Форсаж» и цирка «Комплимент». Цирк представит интересные захватывающие номера в жанрах эквилибристики, акробатики, жонглирования, воздушной гимнастики, оригинального жанра с хулахупами и вращающимися тарелочками. Участники ансамбля эстрадного танца покажут оригинальные хореографические постановки. 0+.

24 ноября - 17.00

Концерт «Брызги шампанского» ансамбля солистов «Орфей». В их исполнении прозвучат не только любимые всеми популярные арии, дуэты и сцены из шлягерных произведений венских классиков столь волнующего жанра, но и классические произведения оперных композиторов. 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самая прекрасная из женщин» (до 28 ноября); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 ноября); «Татьяна Полякова, Анатолий Тосс, Юрий Поляков, Юрий Никитин, Алексей Иванов» (до 30 ноября); «Букет для мамы» (до 30 ноября); «Наука для любознательных» (до 30 ноября); «Фридрих Шиллер/Зинаида Гиппиус» (до 30 ноября); «Наша служба и опасна, и трудна» (до 30 ноября); «Великая судьба России» (до 30 ноября); «30 книг, которые надо прочитать до 30 лет» (до 30 ноября); «В гармонии с возрастом» (до 30 ноября); «Рецепты от депрессии» (до 30 ноября); «Удивительные птицы. 12 ноября - Синичкин день» (до 30 ноября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 ноября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» (до 30 ноября); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

23 ноября - 11.00

Познавательная программа «Весь мир на страницах периодики» (12+). В это же время пройдет встреча с журналистом Дмитрием Артеменко. Он расскажет о работе электронных СМИ, особенностях интернет-журналистики, технологических преимуществах. 12+

23 ноября - 12.10

Мастер-класс «Арт-пресса». Студенты Мурманского технологического колледжа сервиса - будущие дизайнеры - покажут, как можно использовать старые газеты и журналы для создания интересных арт-объектов. 12+

23 ноября - 14.30

Посетители смогут стать участниками командной игры «Удивительная периодика», в ходе которой нужно ответить на вопросы, связанные с периодическими изданиями. 12+

23 ноября - 14.00

Показ художественного фильма «Выжить в Арктике». Фильм будет демонстрироваться на норвежском языке с русскими субтитрами. 6+

23 ноября - 15.00

Занятие проекта «Школа критики». Участники обсудят роль сюжета в литературном произведении, научатся выявлять его функции и различать сюжет и фабулу, познакомятся с разными классификациями сюжетов и узнают, как рождались сюжеты некоторых классических произведений. 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

24 ноября - 11.00-17.00

Фестиваль «У книги мамин голос!». Гостей праздника ждет семейная игровая и театрализованная программа, конкурсы и викторины, различные мастер-классы, научные шоу, вкусные истории с дегустацией, игры с аниматорами, увлекательные выставки и экскурсии. 0+

24 ноября - 11.00

Театрализованное представление «Сказка о материнской любви». Ребята вместе со сказочными героями отправятся в путешествие по сказке Евгения Шварца «Два клена». 6+

24 ноября - 13.00

Финал литературного шоу - десять лучших книжных сталкеров представят свои выступления компетентному жюри и уважаемым зрителям. 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» (до 24 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года); выставка «Живопись Андрея Яковлева» - приурочена к 85-летию со дня рождения художника (до 29 декабря).

26 ноября - 18.00-20.00

Лекция Алексея Бойко «Средневековые видения современного искусства». Тема лекции - мистические ценности, формы церковных объектов, средневековые повествования, события и образы, переживающиеся художниками и публикой во второй половине XX - начале XXI века. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

23 ноября – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Гадкий утенок» педагоги Школы комплексного развития «AMA School» проведут мастер-класс «Конструирование из бумаги» для юных посетителей Мурманского областного театра кукол.

Выполняя поделки из бумаги, дети не только развивают свои художественные способности и творческую фантазию, но и расширяют кругозор, приобретают дополнительные знания, учатся моделированию и конструированию.

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: «[Урбанизм]» (до 25 ноября); «Тайны Вселенной» (до 26 ноября); «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря).

23 ноября - 11.00-13.00 и 15.00-17.00

«Мамки, няньки да ляльки...» В программе: лекция «Образ матери в традиционной кукле народов мира»; мастер-классы «Пеленашка» и «Мамушка». 6+