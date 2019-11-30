Афиша выходного дня

г.Кировск

30 ноября – 12.00

Не за горами Новый год, а значит, пора готовить подарки для своих родных и близких. Мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры Антонина Голубева приглашает сшить новогоднюю «Кофейную мышь».

Почему кофейную, спросите вы? Всё просто, сшитая из бязи заготовка покрывается кофейным раствором. От этого игрушка приобретает приятный цвет и легкий аромат. Стоимость 250 рублей, материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 ноября – 12.00

В Центральной городской библиотеке имени А.М. Горького состоится научно-популярная лекция «Эти удивительные водоросли». В ходе лекции вы узнаете, какова роль водорослей в природе и их значение для человека. Лекцию проводит к.б.н. института проблем промышленной экологии севера ФИЦ КНЦ РАН Редькина В.В. Вход свободный. 0+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

30 ноября – 15.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает кировчан и гостей города на юбилейный вечер памяти «Поговорим о земляке. Юрий Каморный: известный и неизвестный», посвященный 75-летию заслуженного артиста РСФСР. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал, 2-й этаж.

до 30 ноября

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького работает книжная выставка «Народы дружат книгами». На ней представлены образцы переводческой деятельности талантливых мастеров, известных отечественных писателей-переводчиков и произведения классической зарубежной литературы. С выставкой можно познакомиться до 30 ноября. Возрастное ограничение. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Коашва

30 ноября – 14.00

Приглашаем детей и их родителей на семейный день отдыха, который состоится в гостиной Дома культуры нп.Коашва. В программе кулинарный мастер-класс по выпеканию блинчиков «Солнце на тарелке», чайный стол, развлечения для всей семьи. 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

30 ноября – 21.00

В гостиной Дома культуры нп.Коашва состоится вечер отдыха «Девчата». Для гостей - композиции прошлых лет, современные хиты, караоке. 18+.

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

30 ноября - 12.00-14.00

Мастер-классы для жителей города: текстильная интерьерная игрушка «Лоскутная мышка».

г.Апатиты,ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

30 ноября - 14.00

Всероссийский образовательно-развлекательный флэшмоб по математике для взрослых и не только – «MathCat'2019». 14+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

30 ноября - 14.00

Библиотечные посиделки «Бабушкины сказки». 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

30 ноября - 15.00

Школа активного долголетия: виртуальный туризм. «Путешествуем по миру с книгой: Таиланд».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

30 ноября - 16.00-18.00

Участие в библиотечной ночи «Однажды в Трансильвании или ночь с Дракулой» с мастер-классом «Средство от вампиров».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

30 ноября - 16.00

Научно-познавательный лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

30 ноября - 17.00

Литературный салон приглашает. Повесть А.С. Пушкина «Метель» читает Марина Павлова под музыку Г.В. Свиридова в исполнении Татьяны Абрамовой и Анны Кавериной.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

30 ноября - 19.00

Творческая встреча с Д. Спиваковским.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

30 ноября - 21.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на библионочь «Однажды в Трансильвании, или Ночь с Дракулой».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

1 декабря - 12.00-19.00

Фестиваль «Танцующий город».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

1 декабря - 13.00

Клуб «Модное рукоделие» - «Новогодний декор» - мастер–класс Людмилы Михайловны Стукиной.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

1 декабря - 15.00

Комплексное мероприятие «Выходной в лесу» в центре интерактивной книги «Умка». 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

1 декабря - 15.00

Концерт, посвященный Международному дню инвалидов.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

г.Мончегорск

30 ноября - 15.00

Встреча с Дмитрием Ермолаевым. Мероприятие будет посвящено малоизвестным страницам истории Мурманска. 12+

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Мончегорская городская центральная библиотека.

г.Гаджиево

30 ноября - 16.00

Фестиваль танцевальных флешмобов «Жги-зажигай». 13+

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

с.Ловозеро

5 декабря – 13.00

В Ловозерском Центре развития досуга и культуры откроется выставка «100 саамских портретов». Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру.

«100 саамских портретов» - большой документальный фотопроект, посвященный 100-летнему юбилею со дня первого саамского собрания, которое состоялось в норвежском городе Тронхейм. Благодаря этому проекту, можно увидеть насколько богаты и разнообразны культура и идентичность этого малочисленного народа.

В торжественной церемонии открытия запланировано участие консула Норвегии госпожи Торунн Хаслер.

с.Ловозеро, ул. Советская, 30. Ловозерский Центр развития досуга и культуры.

ЗАТО г.Североморск

30 ноября - 16.00

Областной слет молодёжи и волонтеров «Мы - это Север, Север - это мы». 12+

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

мкр.Росляково

1 декабря - 10.00

Праздничная программа, посвященная Международному дню инвалидов. Гостей ждёт выставка декоративно-прикладного творчества «Увидеть мир сердцем», ярмарка рукоделия «Творю от сердца и души», мастер-класс «Символ года» и концертная программа «От сердца к сердцу». 0+

мкр.Росляково, ул.Заводская, 1. ДК «Судоремонтник».

г.Мурманск

30 ноября – 11.30

Постоянные гости и друзья Мурманского театра кукол – сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области перед спектаклем «Саамская сказка» напомнят юным северянам о правилах поведения на дороге. На какой свет светофора переходить дорогу? Что делать, если пешеходный переход нерегулируемый?

На профилактическом уроке ребята разгадают загадки и познакомятся с типами и видами автомобильной техники, а также научатся водить виртуальное авто.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

30 ноября и 1, 7, 8, 12, 14 декабря - 14.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие Дней научного кино. Это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.

Откроет Дни научного кино в областной научной библиотеке документальный фильм Алексея Чукарева «Клонирование: 2.0». Фильм расскажет о клонировании среди растений, экспериментах по клонированию на животных, о важности этого направления для решения медицинских проблем и актуальных научных исследованиях в этой области.

После просмотра фильма зрителей ждет встреча с экспертом Натальей Викторовной Икко - заведующей лабораторией Биоквантума технопарка «Кванториум». Она выскажет свое мнение о фильме и проблемах, поставленных в нем.

Партнер библиотеки – Музей занимательных наук «Фокус», проведёт эксперимент с полосатым зеркалом, в котором смогут принять участие все желающие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

30 ноября – 15.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает любителей народной песни на концерт «Рідні наспіви» хора украинской песни «Джерела».

Участники хора с радостью исполнят любимые всеми песни о любви к дому, о красоте природы и земли, юмористические и шуточные песни: «Не збивай, зозуле, цвіту», «Ой чиє ж то сіно», «На море сокол», «Разгулялись казаки», а также в концерте прозвучат произведения, посвященные матерям, некоторые из них, в исполнении «Джерелы», прозвучат впервые.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

30 ноября – 15.00 и 18.00

В Мурманской филармонии юные зрители будут пристально следить за приключениями главного героя Иванушки, которому нужно построить волшебный летучий корабль, чтобы улететь на нём со своей возлюбленной - царевной Забавой. Его ждут множество сложных преград и непреодолимых препятствий. А помогать Иванушке выполнять различные задания коварного Царя будут колоритные помощники - Слухало, Скороход, Стреляло, Опивало, Объедало и Холодило.

Проникнуться духом русской народной сказки зрителям помогут великолепные музыканты ансамбля «Рапсодия» оркестра им. Осипова (художественный руководитель Е. Волчков). Волшебные песочные картины Анны Ивановой и темперамент неподражаемой рассказчицы Ольги Егоровой не оставят равнодушными ни одного присутствующего в зале.

В сказочном представлении будет звучать самая лучшая музыка, созданная для русских народных инструментов композиторами Василием Андреевым, Александром Цыганковым, Виктором Маляровым и Ольгой Егоровой.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

30 ноября – 15.00

Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию новой книги известного мурманского поэта, краеведа, публициста, члена Союза писателей России Владимира Васильевича Сорокажердьева «Литературный мир Мурмана. От Ломоносова до наших дней».

Уже само название издания говорит за себя. Здесь есть все: от глубокой истории до сегодняшних дней. Имена знакомые и близкие. Имена забытые, а порой для большинства и совсем неизвестные. И все они оставили свой неповторимый след в литературной жизни Мурмана. Именно эту задачу ставил автор: объединить сведения об этой части культурной жизни нашего края и показать её через биографию и творческий путь отдельного человека или значимого события.

Особое внимание автор уделил тем временным периодам, которые были ему ближе, которые он считает расцветом художественной и общественной мысли на Мурмане, а именно военный и период 1960-1990-х годов XX столетия.

В издание вошло более 500 персоналий: прозаики и поэты, драматурги и литературоведы, филологи, фольклористы, издатели, литературные редакторы, художники, скульпторы и библиографы. В конце книги помещена Хроника литературной жизни области за период 1957-2019 гг.

Автор проделал колоссальную работу по сбору и систематизации материалов для своей будущей книги. Начиная с конца 1960-х Владимир Сорокажердьев участвует в литературной жизни края. Знаком со всеми активно работающими литераторами, издателями, редакторами. Располагает личным богатым архивом книг, журналов, множеством подборок из газетных публикаций. При подготовке новой книги автор изучал архив Мурманского отделения Союза писателей России, личные дела писателей, различную справочную литературу. Новое издание снабжено большим количеством фотоматериалов.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

30 ноября – 16.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие выставки финно-угорских комиксов. Выставка финно-угорских комиксов представляет собой рисованные истории о языках финно-угорских народов. Она организована в рамках арт-проекта «Живой язык», который использует комиксы как инструмент сохранения финно-угорских языков, находящихся под угрозой исчезновения.

На выставке представлены работы разных художников: студентов, преподавателей из Ленинградской области, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Республики Коми, Мурманской области, а также Финляндии, Норвегии и Эстонии.

Цель этой выставки - рассказать о своих родных языках, их судьбе и ценности для человечества. Экспонаты выставки - это пример того, как можно сохранять и изучать языки, находящиеся под угрозой исчезновения.

Откроют выставку художник-комиксист из Финляндии Санна Хукканен и лингвист-переводчик из Москвы Анна Воронкова.

Санна Хукканен также расскажет о своей новой книге «Под покровом леса» в жанре графического романа, вышедшей на русском языке в переводе Анны Воронковой.

Выставка финно-угорских комиксов будет работать до 15 декабря.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

1 декабря – 12.00

Зрителей ждёт премьера спектакля «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Это сказочная история про удивительную, загадочную страну Лапландию, где любовь и дружба победили зло и тьму, вернув навеки в эти края белый полярный день и Солнце.

Спектакль поставлен по пьесе Надежды Большаковой, которая написала её по мотивам сказок северных народов. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист РФ Александр Водопьянов.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

1 декабря – 13.00

В отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится праздничное открытие комплексной выставки декоративно-прикладного творчества «Кладовая радости».

Посетители выставки познакомятся с произведениями декоративно-прикладного творчества разных мастеров. В экспозиции представлены работы по теме: природа глазами детей «Зимняя сказка» Мурманской общественной организации «Природа и творчество»; работы детей в разных видах и техниках декоративно-прикладного творчества студий Дома детского творчества им. А. Бредова г. Мурманска; персональная выставка мастера-прикладника, преподавателя Мурманского педагогического колледжа Ирины Перепеч.

В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней открытки.

На мероприятие приглашены дети и родители Частного учреждения социального обслуживания «Социальный центр - SOS Мурманск», а также посетители библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел искусства и творчества.

1 декабря – 14.00

Перед спектаклем «ЛедокоЛ» педагоги Школы Комплексного развития «AMA School» проведут мастер-класс по лепке новогоднего печенья из солёного теста.

Тестопластика – лепка декоративных изделий из солёного теста, является одним из видов художественного конструирования и является мощным способом развития у детей умственной активности, творчества, художественного вкуса и многих других качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

1 декабря – 15.00

Дом дружбы приглашает на литературно-музыкальный вечер «От народной песни до романса». В программе прозвучат стихи, народные песни, музыка, старинные романсы в исполнении Людмилы Лаврентьевой – солистки Мурманской областной филармонии, дуэта Ольги и Михаила Семяшкиных, народного самодеятельного коллектива хора украинской песни «Лелеки».

Ведущая вечера Светлана Бобрицкая – лектор-музыковед Мурманской областной филармонии.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж.

1 декабря – 17.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на концерт «ФолкMix». Свою новую программу в народном, эстрадном и рок стилях представят ансамбли русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки».

На концерте мурманчане и гости города услышат удивительную по красочности музыкальную палитру голосов русских народных инструментов: домры, балалайки, аккордеона, баяна, жалейки, трещотки и многих других.

В этот день зрителей ждет настоящий музыкальный фейерверк, а совместные номера ансамблей русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки» с хором ветеранов «Встреча друзей», ансамблем солистов «Орфей» и ансамблем танца «Сполохи» станут прекрасным подарком в первый день календарной зимы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 декабря – 19.00

Состоится показ спектакля по пьесе Марии Ладо «Очень простая история».

Все, что происходит с героями этой истории, действительно, тривиально, обычно. Всегда были и будут на Земле любовь, рождение детей, праздники, труд и печали, разговоры «за жизнь», думы о смерти.... Люди и животные - все вместе. И мир перестает дробиться на свои и чужие беды, обретает целостность и гармонию. Все сущее на земле взаимосвязано.

Режиссёр – Станислав Васильев, постановка – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Ксилография» (до 15 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).

30 ноября – 14.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ - «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945 гг.». 12+

30 ноября – 15.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ - «История Мурманска». 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

30 ноября - 15.00

Впервые пройдёт конкурс семейного творчества «Родные люди». Участники представят творческие любительские программы в разных жанрах искусства: вокал, инструментальная музыка, театральное творчество, семейный mix (сочетание нескольких жанровых направлений). 0+

30 ноября - 15.00

Концерт «Рідні наспіви» хора украинской песни «Джерела». 6+

1 декабря - 14.00

Состоится финал областной молодежной акции «Фестиваль творчества рабочей молодежи». Принимает участие молодежь из Мурманска, Мончегорска, Гаджиева, Оленегорска, Полярных Зорь, Полярного, Кировска, Кильдинстроя и Мурмашей. Будут работать творческие площадки «#вдохновляй» и «#вектор_развития». 12+

1 декабря - 17.00

Концерт «Фолк-Mix». Новую программу в народном, эстрадном и рок-стилях представят ансамбли русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки». Также гости увидят совместные номера с хором ветеранов «Встреча друзей», ансамблем солистов «Орфей» и ансамблем танца «Сполохи». 0+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

30 ноября - 14.00

Начнутся Дни научного кино - открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в России. Зрители Мурманска смогут увидеть лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых в нашей библиотеке. Откроется фестиваль фильмом Алексея Чукарева «Клонирование: 2.0». 12+

30 ноября - 15.00

Состоится презентация новой книги известного мурманского поэта, краеведа, публициста, члена Союза писателей России Владимира Сорокажердьева «Литературный мир Мурмана. От Ломоносова до наших дней». 12+

30 ноября - 16.00

Открытие выставки «Финно-угорские комиксы». Рисованные истории о редких и уже исчезающих языках выполнили художники, студенты и преподаватели из Ленинградской области, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Республики Коми, Мурманской области, а также Финляндии, Норвегии и Эстонии. 12+

1 декабря в 12.00

Фильм Исы Уиллингера «Привет, робот!» (Германия). 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

1 декабря - 13.00

Праздничное открытие комплексной выставки декоративно-прикладного творчества «Кладовая радости». В экспозиции представлены работы Мурманской общественной организации «Природа и творчество», студий Дома детского творчества им. А. Бредова, персональная выставка мастера-прикладника, преподавателя Мурманского педагогического колледжа Ирины Перепеч. 6+

2 и 3 декабря – 11.00-17.30

В клубе любителей комиксов пройдёт встреча с творческой группой «GАРАЖ» (г. Москва). 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь». 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

30 ноября - 17.00

В рамках видеоабонемента «Съедобная история искусств» будет показана 9-я серия «Хорошо пропеченный» ( 2008 г ., ВВС, Великобритания). 18+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

1 декабрь - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

1 декабрь - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

7 декабрь - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

7 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

14 декабрь - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

14 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

30 ноября – 11.30

Постоянные гости и друзья Мурманского театра кукол – сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области перед спектаклем «Саамская сказка» напомнят юным северянам о правилах поведения на дороге. На какой свет светофора переходить дорогу? Что делать, если пешеходный переход нерегулируемый?

На профилактическом уроке ребята разгадают загадки и познакомятся с типами и видами автомобильной техники, а также научатся водить виртуальное авто.

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

1 декабря – 14.00

Перед спектаклем «ЛедокоЛ» педагоги Школы Комплексного развития «AMA School» проведут мастер-класс по лепке новогоднего печенья из солёного теста.

Тестопластика – лепка декоративных изделий из солёного теста, является одним из видов художественного конструирования и является мощным способом развития у детей умственной активности, творчества, художественного вкуса и многих других качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности.

1 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «ЛедокоЛ».

7 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «ЛедокоЛ».

8 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

14 декабрь - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова «Маленькая дочь Солнца».

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

30 ноября – 15.00 и 18.00

В Мурманской филармонии юные зрители будут пристально следить за приключениями главного героя Иванушки, которому нужно построить волшебный летучий корабль, чтобы улететь на нём со своей возлюбленной - царевной Забавой. Его ждут множество сложных преград и непреодолимых препятствий. А помогать Иванушке выполнять различные задания коварного Царя будут колоритные помощники - Слухало, Скороход, Стреляло, Опивало, Объедало и Холодило.

Проникнуться духом русской народной сказки зрителям помогут великолепные музыканты ансамбля «Рапсодия» оркестра им. Осипова (художественный руководитель Е. Волчков). Волшебные песочные картины Анны Ивановой и темперамент неподражаемой рассказчицы Ольги Егоровой не оставят равнодушными ни одного присутствующего в зале.

В сказочном представлении будет звучать самая лучшая музыка, созданная для русских народных инструментов композиторами Василием Андреевым, Александром Цыганковым, Виктором Маляровым и Ольгой Егоровой. 6+

1 декабря - 17.00

Начнётся концерт «И классика, и джаз». На сцене - Александр Златин (фортепиано, Москва) и солисты филармонии. Прозвучат «Лунная» соната Бетховена, «Грезы любви» и «Венгерская рапсодия» Листа, а также джазовые композиции: «Посвящение Дюку Эллингтону» и «Эдвард Григ в джазе». 12+

1 декабря - 19.00

«Нет спасенья от любви». Обладатель глубокого, чувственного баритона Альберт Жалилов - победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1».

2 декабря - 18.00

Рождественский концерт. Инструментальное трио (Норвегия). При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске. Исполнители: Гьермунд Ларсен - норвежская скрипка; Андреас Утнем - рояль, фисгармония; Сондре Мейсфьорд – контрабас.

Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких «норвежских Грэмми» - Spellemannspris в разных номинациях. Последняя премия Spellemannsprisбыла получена трио в феврале 2017 года.

8 декабря - 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин, солист Михаил Плетнев. В программе - П.И.Чайковский.

9 декабря - 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Лёгкие люди» (Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

10 декабря - 17.00

Фестиваль «Рождественские встречи». Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Этот дуэт - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

В репертуаре музыкантов как серьёзные академические и духовные произведения, современная музыка, так и переложения эстрадных и джазовых композиций. Участники ансамбля тщательно подходят к составлению концертных программ, отбирая по всему миру оригинальные произведения для саксофона и органа.

12 декабря - 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря - 19.00

Документальный фильм «Филармония». Студия документальных фильмов «RECA», автор сценария Светлана Бокова.

Вы помните, какой была филармония осенью 2014 года, в последние дни перед началом большой реконструкции? Вопрос риторический. Точно так же можно спросить о дате создания, о первом концерте на первой сцене, о первом дирижере оркестра и еще о множестве событий, которые стали историей самой молодой филармонии Советского Союза.

Музыка, жизнь, реконструкция, превратившая один из символов брежневского времени - Дом политического просвещения - в величественный Дворец искусств.

16 декабря - 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика».

Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

1 декабря - 12.00

К Международному дню инвалидов «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. ПРЕМЬЕРА. 6+

1 декабря - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

4 декабря - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

5 декабря - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. Акция «Театр для всех». 16+

6 декабря - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях. перевод М. Мишина. 16+

7 декабря - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

7 декабря - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

8 декабря - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов и Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 декабря - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

11 декабря - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

12 декабря - 19.00

Малая сцена

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Акция «Театр для всех». 16+

13 декабря - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

14 декабря - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

15 декабря - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 декабря - 19.00

«Невеста напрокат». Комедия. 12+

18 декабря - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 12 декабря).

30 ноября - 13.00

Мастер-класс «Роспись по коже и текстилю» под руководством Марии Таран. У участников будет уникальная возможность, смело фантазируя и играя с цветом, написать уникальную картину, декорировать сумку или даже куртку. 12+