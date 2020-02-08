Афиша выходного дня
нп.Енский»
8 февраля - 13.30
Состоятся Зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни. Юных участников ждет детский лыжный биатлон, парк аттракционов и игровые площадки. В парке «Саамских состязаний» все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях на снегоступах, забеге на охотничьих лыжах, метании аркана, прыжках через нарты и стрельбе по мишени.
Приглашаем всех жителей и гостей Мурманской области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в тёплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера, сообщает Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области.
нп.Енский, ул. Строителей, 4а. МБУК «Сельский Дом культуры нп. Енский».
г.Ковдор
9 февраля - 14.00
Финал XIII муниципального конкурса «Лидер» среди детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления Ковдорского района.
г.Ковдор, ул.Школьная, 2. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
8–29 февраля
(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)
В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.
Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
8-29 февраля
В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.
В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.
г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.
8 февраля – 14.00
Улётная команда Кировского Дворца культуры устроит для ребят и их родителей настоящие веселье «Серебряную WOW вечеринку». Яркая, летающая в воздухе метель из тысячи длинных серебряных полосок окутает детей с ног до головы, а взрослых заворожит. Стоимость билета: детский 300 рублей, взрослый 100 руб. 0+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
8 февраля – 17.00
День Святого Валентина меньше, чем через месяц, а это значит, что пора готовить приятности для своих любимых. Мастерица Антонина предлагает сшить очаровательных влюбленных котиков, которые удивительно впишутся в интерьер и станут лучшим подарком ручной работы ко дню всех влюбленных для детей и взрослых. Стоимость участия в мастер-классе 250 руб. (материалы предоставляются). 16+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
9 февраля - 12.00
Состоится открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В.М. Колбасы в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. «Русские напевы» – хорошая возможность для коллективов народной песни Мурманской области показать своё творчество.
В конкурсной программе прозвучат обработки народных песен, авторские произведения композиторов разных эпох, и вокально-хореографические композиции. Особое место в конкурсе занимают произведения Владимира Колбасы. В конкурсе примут участие хоровые коллективы из городов Кола, Снежногорск, Полярные Зори, Апатиты, Мурманск, Полярный и поселка Молочный.
В 15.00, пока совещается жюри, зрителей ждёт прекрасный подарок: концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы. Ансамбль исполнит старинные и современные народные песни, романсы, вальсы. Гости «Кировки» услышат вальс «Осенний сон», «Баян и гитара», «Луковка луговая» и др. Особое место в концерте будет уделено наследию поморов. В исполнении «России» прозвучат песни Архангельской области, произведения поморов Терского берега Белого моря и, конечно, несколько композиций, которые посвящены знаменательному событию – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
9 февраля - 14.00
На Большой сцене Кировского Дворца культуры выступит Ансамбль казачьей песни «Живая старина» г. Санкт-Петербург. Ансамбль казачьей песни «Живая старина» был создан в 1989 году выпускником Ленинградской Консерватории Николаем Провоторовым. Музыкальным руководителем являлась Ольга Черникова, выпускница Института Культуры. Участники коллектива были выпускники Института Культуры и Консерватории – это был первый профессиональный ансамбль в городе, который стал возрождать, изучать песенную казачью традицию. С 1989 по 1991 гг. были созданы ряд концертных программ, которые с большим успехом прошли на сцене Академической Капеллы и БКЗ «Октябрьский» в г. Санкт-Петербурге и других городах России. Коллектив выезжал на гастроли во Францию, Швейцарию, Польшу, Чехию. Сегодня участники коллектива – дети от 6 до 15 лет и молодёжь до 30 занимаются в центре славянской культуры Центрального района Санкт-Петербурга. Ансамбль – лауреат районных, городских, областных, международных конкурсов и фестивалей. Творческий и дружный коллектив сохраняет и доносит живую старину, не давая потеряться в глубине веков нашим корням и традициям, возрождая Россию и казачество из самой глубины. Вход свободный. 3+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
11 февраля - 19.00
Комедия «Одна жена на двоих». 16+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
12 февраля – 17.00
Мастерица Коновалова Ольга Васильевна объявляет дни японской тематики. Ольга Васильевна научит шить текстильный мешочек в японском стиле. Это универсальная вещь, которую можно использовать в качестве хранилища для украшений, сладостей, а также готовый мешочек можно подарить друзьям.
Стоимость участия: 5 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 25х50 см). 12 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 50х50 см). 18+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
нп.Коашва
8 февраля – 17.00
В гостиной Дома культуры состоится семейная развлекательная программа для малышей и их родителей «Озорной зайка». В программе: мастер-класс по изготовлению маски зайца, конкурсы, подвижные игры и анимационные танцульки – повторялки. Каждому участнику воздушный шарик в подарок. Вход свободный. 0+
нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.
г.Апатиты
8-14 февраля
Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».
8 февраля -11.00
Ко Дню науки. Научно-просветительская акция «Открытая лабораторная». 12+
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».
8 февраля - 12.00
Виртуальный концертный зал. Концерт Детского ансамбля танца «Калинка» имени А. Филиппова.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.
8 февраля - 13.00
Информационный час «ПроЗрение» (специалист КМК). Школа активного долголетия.
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС городская библиотека № 1.
8 февраля -13.00
Онлайн трансляция, посвящённая Дню науки - «Научно-популярные выходные в Апатитах». Лекции Алексея Паевского и Анны Хоружей (г.Москва). Нескучный лекторий «Извилины знаний» - лекция Алексея Паевского «Интерфейсы «мозг-компьютер». Лекция Анны Хоружей «Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».
8 февраля -13.00
Библио-ринг «Папа может!».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
8 февраля - 15.00
Виртуальный концертный зал. Концерт Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.
8 февраля - 15.30
Игра «Мафия».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».
8 февраля - 16.00
Лекторий под эгидой главы г. Апатиты.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.
9 февраля - 12.00
Клуб любителей английского языка.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.
9 февраля - 12.00
Клуб «Цветоводы Хибин». «Лекарственные растения (интродуценты) в Полярно-альпийском ботаническом саде».
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
9 февраля - 12.00
Арт-фестиваль «Город мастеров» (мероприятие по поддержке и развитию современного искусства на территории Мурманской области). 6+
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».
9 февраля - 13.00, 14.30 и 16.00
Мастер-класс по изготовлению резной свечи. Предварительная запись по тел. +7-951-296-76-10.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».
9 февраля - 15.00
Воскресные рукоделки. Мастер-класс по вышивке крестиком.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».
9 февраля - 15.00
Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Зимние забавы» (гуашь). По книге Джуджа Висландера «Мама Му на санках».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».
9 февраля - 15.00
Школа активного долголетия. Арт- ликбез «Фальшивки, или Поддельные шедевры».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».
9 февраля -18.00
Концерт Елены Ваенги.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.
10 февраля - 15.00
Торжественное открытие муниципальных этапов Всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года - 2020», «Воспитать человека - 2020», «Воспитатель года - 2020», «Сердце отдаю детям-2020».
г.Апатиты, ул.Ферсмана, 40а. МБОУ СОШ № 5.
12-16 февраля – 11.00-19.00
Будет проходить Фестиваль и 27-я межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2020».
13 февраля - 13.30
В большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия Фестиваля и выставки-ярмарки «Каменный цветок-2020».
«Каменный цветок» - это фестиваль культуры, творчества и бизнеса, в рамках которого будут проведены разнообразные интересные, увлекательные и познавательные мероприятия: «Рубцовские чтения», посвящённые творчеству Николая Рубцова; лекции, презентации, выставки и квесты; концерты и спектакли в виртуальном концертном зале; мероприятия в честь 90-летия Кольского научного центра РАН; мастер-классы по обработке камня и прикладного творчества.
В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России. На ней будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.
г.Мончегорск
8 февраля - 16.00
Встреча с представителями Национально-культурной автономии саамов Мончегорска Верой Пепиной и Андреем Белозеровым. 12+
г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Мончегорская городская центральная библиотека.
9 февраля - 15.00
Концерт ансамбля эстрадной песни «Звёздочки Заполярья». 0+
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.Оленегорск
8 февраля – 10.00-19.00
9 февраля - 11.00-18.00
XXIV фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященный 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., пройдет 8 и 9 февраля на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске.
Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. Из городов и посёлков, военных гарнизонов области съезжаются ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность.
В этом году его участниками станут более 30 творческих коллективов и отдельных исполнителей – солисты, ансамбли, авторы-исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений из городов Ковдор, Кандалакша, Заполярный, Гаджиево, Оленегорск, Североморск, Мончегорск, Мурманск, посёлков Высокий, Спутник, Печенга, сел Алакуртти, Тулома, а также из Республики Сербия. Возраст участников от 18 лет и старше.
Двухдневная программа включает исполнительский конкурс по четырём номинациям (солисты, ансамбли, авторы-исполнители, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), интерактивную выставку «На посту памяти. Пост-2», выставку военной техники, вооружения, предметов быта, амуниции, реконструкцию событий Великой Отечественной войны, показательные выступления мобильной роты в/ч 62834, концерт группы «Бачи» из Барнаула, митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в Оленегорске.
9 февраля в 14.00 состоится гала-концерт фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященного 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
нп.Высокий
10 февраля - 9.00
Выезд передвижной детской библиотеки в посёлок Высокий. Для школьников подготовлена разнообразная программа: познавательные и игровые мероприятия, урок-реквием, урок кибербезопасности, патриотический час.
нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13. Средняя общеобразовательная школа № 13.
г.Заозерск
8 февраля - 11.00
Мастер-класс по развитию мелкой моторики «Коробка-сюрприз для маленького гения». 0+
г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.
9 февраля - 13.00
Городской фестиваль «Музыкальная палитра».
г.Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.
9 февраля - 13.00
Открытый городской конкурс фронтовой песни и пляски, театральных постановок «Воспоминания, рожденные войной».
ЗАТО г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.
г.Полярный
8 февраля - 12.00
Праздничная программа «Научный бум». 6+
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
8 февраля - 16.00
Интерактивная выставка об уникальном озере Могильном. В экспозиции - образцы воды из разных слоев водоема, отолиты, или ушные камни, по которым определяют возраст рыб. 6+
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
г.Гаджиево
8 февраля - 17.00
Музыкальная сказка «Царевна Дуся». 6+
г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.
ЗАТО г.Североморск
8 февраля - 16.00
Концерт эстрадного танца «Non stop» .
ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель». 6+
г.Мурманск
8 февраля - 10.00
Брейншторм «Научная сфера» в рамках Научной программы, посвященной Дню науки. Интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видеоформате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина.
8 февраля - 12.00
Конференция аудиовизуального фестиваля «Инверсия» об Арктическом искусстве. Второй день конференции посвящен презентации художественного исследовательского проекта «Murmansk Prospekt» о невидимых слоях города, его прошлом, настоящем и возможном будущем. Художники из России и Нидерландов представят специальные работы, созданные по итогам резиденций, полевых и статистических исследований о жизни в условиях Арктики, а местные и федеральные эксперты в сфере искусства и науки поделятся взглядами на обсуждаемые темы.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, подиум-холл.
8 февраля - 12.30
Экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII – начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, IV этаж.
8 февраля - 12.45
Открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Ведущий – доктор исторических наук Павел Федоров.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, IV этаж.
8 февраля - 13.30
«ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за полярным кругом маятника Фуко и рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, холл, 0 этаж.
8 февраля - 14.00
Психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущие – Ирина Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, IV этаж.
8 февраля - 14.00
Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
8 февраля - 15.00
Встреча с представителями Атомфлота и презентация фотоальбома Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина.
8 февраля - 15.00
Презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал отраслевой литературы и периодических изданий, II этаж.
8 февраля - 15.00
Открытие выставки «Война глазами детей». Выставка посвящена Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экспонируются графические работы учащихся отделения «Основы художественно-постановочной работы» Детской театральной школы города Мурманска. Выставка работает до 29 февраля.
г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.
8 февраля – 16.00
В Мурманском областном краеведческом музее состоится показ фильма «Встреча на Эльбе» в рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Встреча на Эльбе» – кинолента режиссера Григория Александрова, вышедшая на экраны в 1949 году. Черно-белый фильм рассказывает о начале взаимоотношений СССР и США в послевоенной разоренной Германии, где советское командование пытается наладить мирную жизнь, а агенты ЦРУ пытаются получить секретные военные разработки с помощью бывшего нациста. Длительность: 104 мин. Показ пройдёт бесплатно в хорошем HD качестве.
г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.
8 февраля - 17.30
Состоится российская премьера фильма «Вегетарианская зубная щётка» в рамках фестиваля «Инверсия». Кроме того, зрители встретятся с автором фильма Трюгве Луктвасслимо.
Трюгве Луктвасслимо – художник и кинорежиссер, проживающий на Лофотенских островах с 2016 года. Последние несколько лет он занимается исследованием человеческого общения и поиском смысла в языке, где абсурд раскрывается в кинематографических и театральных традициях.
Магистр изобразительных искусств Академии Искусств Мальмё, в своих поразительных с визуальной точки зрения фильмах Трюгве Луктвасслимо ищет ответы на экзистенциальные вопросы, одновременно смешивая мрачную атмосферу с пародией.
В киноленте «Вегетарианская зубная щётка» циничный пиарщик, гастарбайтер с рыбной фермы, глубоко верующий монах, деструктивный капитан круизного лайнера, местный предприниматель, деятельность которого связана с дикой природой, каякер-защитник окружающей среды, всемирно известная оперная дива и парочка очень злобных детишек проходят через ряд испытаний, которые в конце концов приводят их к не самому удачному финалу.
Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» пройдёт в столице Заполярья с 6 по 8 февраля. В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии представят серию мультижанровых аудиовизуальных перфомансов, насыщенную дискуссионную программу.
г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 51/33. Кинотеатр «Мурманск».
8 февраля - 18.00
Концерт «Нескучная классика». Выступит московский пианист Алексей Набиулин.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, Музыкальная гостиная.
9 февраля - 12.00
Областной конкурс исполнителей народной песни им. В.М. Колбасы «Русские напевы».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
9 февраля - 12.00
Акция «Ради детских улыбок»: спектакль «Гонза и волшебные яблоки».
г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.
9 февраля - 14.00
Состоится детский концерт «У меня такое настроение» в рамках абонемента «Я хочу услышать музыку. Концерты для самых маленьких». Вместе с малышами и родителями музыканты поразмышляют о том, что такое настроение. Почему бывает весело, почему мы грустим, и как это отражено в музыке – узнают юные зрители. Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая – Екатерина Ефремова.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.
9 февраля - 15.00
Видеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы» в рамках Научной недели. В рамках видеоконференции магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (г.Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, холл, 0 этаж.
9 февраля - 15.00
Концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
10 февраля - 12.00
Презентация экологического проекта «ЭкоСевер». Новый проект краеведческого музея посвящен защите хрупкой природы Арктики. В рамках проекта запланированы: ежеквартальный сбор макулатуры и батареек; конкурс детских рисунков «На Севере жить», итогом которого станет виртуальная выставка; тематические кинопоказы; проведение экскурсий, направленных на экологическое просвещение жителей региона; мастер-классы с использованием вторсырья.
Программа мероприятий: 12.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс по изготовлению поделки из вторсырья. 13.00 – эко-урок «Чистый город начинается с тебя» от Центра экологических инициатив «Чистая Арктика». 14.00 – экскурсия «Удивительное Заполярье». 15.00 – просмотр тематического фильма.
г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.
10 февраля - 12.00
Всероссийская акция, посвященная Международному дню книгодарения «Дарите книги с любовью». 14 февраля отмечается Международный день книгодарения. Накануне в России проходит акция «Дарите книги с любовью». Инициатором акции стала ассоциация «Растим читателя». В этом году акция пройдет в четвертый раз. В рамках акции 10, 11, 12 и 13 февраля в библиотеке организуют сбор книг для ребят из Минькинской коррекционной школы-интерната. В эти дни с 12.00 до 19.00 мурманчане могут принести новые детские книги в холл 1 этажа библиотеки. Каждый даритель может вложить в подаренную книгу закладку с добрыми пожеланиями. 14 февраля, в Международный день книгодарения, все собранные издания будут доставлены ребятам.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, холл.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришел в музей» (до 16 февраля); произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); выставка «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта).
12 февраля - 18.00
В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ второй серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия,
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Блокада» (до 23 февраля); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Настроение» - 30 работ из коллекции Сергея Шепелева (до 8 марта).
9 февраля - 13.00
В рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей» состоится занятие «Что такое коллекция» по экспозиции из собрания Сергея Шепелева. 6+
9 февраля - 16.00
Первый показ в рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать?». Посетители увидят документальный фильм «Пещера забытых снов» (Канада - США - Франция - Германия - Великобритания,
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
Открыта выставка: «Саамская мозаика» (до 1 марта).
8 февраля - 14.00
В рамках просветительской акции «Веселый календарь» откроется этнографическая площадка «Оленный народ» (0+). Посетителей ждет экскурсия по экспозициям «Хозяйство и быт саамов XVIII-XIX веков» и «Саамская мозаика». Также на занятии гости узнают значения саамских слов «каньги», «шамшура», «тупа», «пырт» и проверят свои знания в этнографическом кроссворде.
8 февраля – 15.00
Торжественное открытие выставки «Война глазами детей» (6+), посвященной Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят графические работы учащихся Детской театральной школы города Мурманска (до 29 февраля).
8 февраля - 16.00
В рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне» состоится демонстрация ленты «Встреча на Эльбе» (СССР,
9 февраля - 14.30
В рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне» состоится демонстрация ленты «Смелые люди» (СССР,
10 февраля - 12.00
Презентация экологического проекта «ЭкоСевер», посвященного защите хрупкой природы Арктики. В программе: демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс по изготовлению поделки из вторсырья, экоурок «Чистый город начинается с тебя» от Центра экологических инициатив «Чистая Арктика», экскурсия «Удивительное Заполярье» и просмотр тематического фильма. 0+
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».
7 февраля - 19.00
Концерт «Мы из СССР» с участием легендарных ВИА 70-80-х годов ХХ века. 12+
8 февраля - 14.00
Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры». 6+
9 февраля - 12.00
Региональный конкурс исполнителей народной песни имени В.М. Колбасы «Русские напевы». 6+
8 и 9 февраля - 10.00
Фестиваль «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». 0+
9 февраля - 15.00
Концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы. 6+
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: AR-выставка «Третья реальность» (до 29 февраля); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Жемчужина природы - заповедники» (до 13 февраля); «Есть идея!» (до 16 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).
8 февраля
Начинает работу выставка редких книг из цикла «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта).
8 февраля - 10.00
Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.
Состоится интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.
8 февраля – 12.30
В рамках мероприятий Дня российской науки состоится экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.
8 февраля – 12.45
В рамках мероприятий Дня российской науки состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведёт доктор исторических наук Павел Федоров.
8 февраля – 13.30
В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.
8 февраля – 14.00
В рамках мероприятий Дня российской науки состоится психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.
8 февраля – 15.00
В рамках мероприятий Дня российской науки посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».
8 февраля – 15.00
В рамках мероприятий Дня российской науки состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.
9 февраля
Открываются выставки: «Великие мастера русского слова» - посвященная Международному дню родного языка (до 29 февраля); «В краю родникового слова» - к 100-летию со дня рождения Федора Абрамова (до 29 февраля).
9 февраля – 15.00
В рамках мероприятий Дня российской науки состоится идеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.
9 февраля – 15.00
В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.
9 февраля - 15.00
Презентация нового выпуска альманаха «Площадь Первоучителей». 12+
10-14 февраля
Пройдёт акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. 12+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Открыты выставки: «Литературная Британия» (до 13 февраля); «Кладовая радости» (до 29 февраля).
7-29 февраля
Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+
10-16 февраля
Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. 6+
11-18 февраля
«Неделя безопасного Рунета». 6+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
8 февраля - 17.00
По русской народной сказке «Рукавичка».
15 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».
29 февраля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
8 февраля - 14.30
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
15 февраля - 14.30
К. Чуковский. «Бармалей».
В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27
Для самых маленьких (2-4 лет):
9 февраля - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
16 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
22 февраля - 17.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
9 февраля - 12.00
Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
16 февраля - 12.00
П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».
22 февраля - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
8 февраля - 18.00
«Нескучная классика». Алексей Набиулин – фортепиано (г.Москва).
9 февраля - 14.00
«У меня такое настроение». Абонемент «Я хочу услышать музыку» - концерты для самых маленьких.
9 февраля - 17.00
«Война и миръ»
Абонемент «Магия органа». Екатерина Огаркова – орган (г.Хабаровск). В концерте принимает участие Сергей Дудецкий – ударные.
9 февраля - 18.00
«Письма/джаз» - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе». Концерт перенесён с 31 января на 9 февраля.
11 февраля - 18.00
Виртуальный концертный зал. «Марк Шагал. Скрипка Шагала».
12 февраля - 19.00
Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.
16 февраля - 17.00
«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).
21 февраля - 19.00
«Старые весы».
22 февраля - 18.00
«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.
23 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».
23 февраля - 18.00
Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).
24 февраля - 18.00
«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».
3 марта - 19.00
Торстен Маус – орган (Германия).
8 марта - 17.00
Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.
9 марта - 17.00
«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).
13 марта - 19.00
Николя Челоро – фортепиано (Франция).
28 марта - 18.00
«Фрида». Спектакль фламенко.
24 апреля - 18.30
Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
8 февраля - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
8 февраля - 19.00
«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–
9 февраля - 12.00
Акция «Ради детских улыбок». «Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
9 февраля - 19.00
«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+
12 февраля - 13.30
Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+
12 февраля -19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
13 февраля - 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
14 февраля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+
15 февраля - 18.00
п. Мурмаши
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+
15 февраля - 19.00
«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+
16 февраля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
16 февраля - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
19 февраля - 19.00
«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+
20 февраля - 15.30
Центр социальной помощи семье и детям
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+
20 февраля - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
21 февраля - 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+
22 февраля - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
22 февраля - 19.00
«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+
23 февраля - 15.00
В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+
23 февраля - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+
26 февраля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
28 и 29 февраля - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
8 февраля – 18.00
«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+
9 февраль – 11.00
«Кошкин дом». Сергиенко Ю. Сказка. 0+
9 февраля – 18.00
«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+
15 февраля – 18.00
«Панночка». Сергиенко Ю. Драма. 12+
16 февраля – 11.00
«Приключения Буратино». Шарапко А. Сказка. 6+
16 февраля – 18.00
«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+
22 февраля – 18.00
«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+
29 февраля – 18.00
«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.
Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыта выставки: «Это ярмарки краски» (до 10 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).