Афиша выходных дней

п.Ревда

1 апреля - 13.00

Развлекательная программа «Первоапрельский кураж».

п.Ревда, ул. Победы, 25. Библиотека.

г.Кировск

30 марта - 10.00

В Кировском Дворце культуры пройдёт областной фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна». Нынешний фестиваль - 14 по счёту. За победу в разных играх будут сражаться 17 команд из городов Мурманск, Североморск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты, Кировск.

Впервые в фестивале примут участие совсем юные игроки, которым едва исполнилось 11 лет. Самым взрослым игрокам – 18 лет.

По итогам двухдневного марафона определятся сильнейшие команды в таких играх, как: квиз «Игра головой», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», турнире «Своя игра» и традиционном Иинтеллектуальном квесте «Ё-гейм» - городской спортивно-краеведческой эстафете «От Хибиногорска до Кировска».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 марта – 11.00

В Детской школе искусств имени А.С. Розанова состоится XII Открытый городской конкурс пианистов имени Анастасии Георгиевны Андреевой «Звёздочки Хибин».

Конкурс проводится в целях сохранения традиций музыкально-педагогической и исполнительской школ игры на фортепиано. Конкурс является учебно-методическим и музыкально-просветительским мероприятием, направленным на выявление и поддержку юных талантливых пианистов, пропаганду русской и зарубежной классической музыки, повышение профессионального мастерства преподавателей и привлечение общественного внимания к музыкальному искусству и музыкальному образованию подрастающего поколения.

Председатель жюри конкурса лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Людмила Ремовна Фридбург (г. Петрозаводск, Республика Карелия). В конкурсе участвуют пианисты из Детских музыкальных школ и школ искусств городов Апатиты, Мончегорска, Кировска.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», концертный зал.

30 марта - 12.00

Мурманский колледж искусств проведёт мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по изобразительному искусству по теме «Керамический чайник. Формирование из жгута».

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Детская школа искусств им. А.С. Розанова.

30 марта - 14.00

Состоится творческая встреча с мурманскими писателями и поэтами: И. Чернышовым, П. Сурновым, А. Кидун и Е. Яковлевой. В рамках встречи пройдёт презентация первого сборника прозы молодого автора, кандидата филологических наук Ивана Чернышова «Работа над ошибками», изданного на грант Губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

31 марта - 14.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на очередную лекцию цикла «Варган: классика и современность». Знаете ли вы, что варган используют не только как сольный инструмент, но и в джазе, в современной и даже симфонической музыке. Узнать больше о музыкальных свойствах варгана, а также послушать необычные музыкальные сочетания можно ч. Возрастная категория 6+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

31 марта – 14.00

В Кировском Дворце культуры пройдёт большой праздник национальных культур. На это раз он будет посвящён традиционным культурам народов России. Стало уже доброй традицией приглашать на подобные мероприятия гостей из других городов Мурманской области, и эта встреча не станет исключением. Кировск посетит большая группа представителей национальных объединений из г. Мурманска: ансамбль чувашской песни «Пакатуй», ансамбль казачьей песни, а также координатор проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Ольга Люткевич.

Ответным подарком станут творческие номера участников клуба национальных культур Дворца культуры: поморского детского ансамбля «Морошка», украинского ансамбля «Барвинок».

Погрузиться в атмосферу многонационального быта и самобытного колорита зрителям поможет выставка традиционный народных изделий, литературы и, конечно, национальной кухни. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

30 марта – 11.00

Состоится супер-дискотека для детей «Бэби-бум». Ребят ждут: зажигательные танцы, призы, веселье и хорошее настроение, игры, конкурсы, сюрпризы. Цена билета – 50 руб. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

30 марта - 12.00

Открытие фестиваля детского творчества «Овация».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им Егорова В.К.», зрительный зал.

30 марта - 12.00-15.00

Состоится День дачника. В программе: 12.00 – 15.00 - продажа семенного картофеля и семян овощных культур, книжная выставка «Дачный калейдоскоп»; 13.00 - консультации сотрудников Филиала «Полярная опытная станция» ГНУ ВИР Россельхозакадемии.

Темы консультаций: сорта картофеля Полярно-опытной станции. Ягодные культуры (земляника садовая, смородина, крыжовник и др.), меры борьбы с вредителями.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

30 марта - 12.30

Фестиваль хореографии «Танцевальное ожерелье Хибин» в рамках фестиваля детского творчества «Овация».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им Егорова В.К.», зрительный зал.

30 марта - 15.00

Состоится первое занятие, тема которого «Православие: во что мы верим». На встрече будут рассмотрены самые базовые вопросы православного вероучения: что такое православие? Каково наше место в христианском мире? Приглашаем всех желающих.

С 2019 года в библиотеках города начала свою работу «Школа активного долголетия» для горожан старшего возраста (50+). Школа имеет различные направления и предлагает разнообразные мероприятия, посещать которые можно согласно интересам и желаниям (Здоровье, творчество, Виртуальный туризм, Экономика и право). С апреля месяца в Школе открывается новое направление - «Православие». Ведущий этих встреч будет преподаватель Воскресной школы Свято-Успенского храма Зоя Анатольевна Кабыш. Речь пойдет о том, что чаще всего интересует тех, кто только собирается переступить порог храма или недавно пришел к вере. Например, как определить своего святого покровителя? Кому поставить свечку, «чтобы все было хорошо»? Как подготовиться к исповеди, причастию, венчанию?

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

30 марта - 16.00

Научно-популярный лекторий под эгидой главы г.Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им Егорова В.К.», каб. 19.

30 марта - 18.00

Проект «ЛитКвартет». Мелодекламация «Вокруг смеха». В программе литературного вечера - проза современных прозаиков Дины Рубиной, Марианны Гончаровой, Игоря Юдовского, Славы Сэ. Юмористические зарисовки режиссёров и актёров Г. Данелии, А. Тигая, М. и А. Ширвиндтов, И. Квирикадзе. Музыкальные шаржи в исполнении Сергея Буренина (рояль). г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

31 марта - 13.00

Закрытие недели детской и юношеской книги «Книга собирает друзей». В программе: кукольный спектакль, подведение итогов акции «Библиогости по обмену», открытие квест-комнаты, мастер-класс.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

31 марта - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

31 марта - 15.00

Школа активного долголетия. Виртуальная экскурсия «Русский музей» и искусствоведческий спич «Моя любимая картина».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

31 марта - 15.00

Открытие профильной смены химико-биологической направленности Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г.Апатиты.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. Школа № 7.

1 апреля - 18.00

Представление «Цирк! Цирк! Цирк! Невероятные приключения Фунтика и его друзей». 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им Егорова В.К.».

г.Мончегорск

30 марта - 17.00

Шоу программа ансамбля эстрадной песни «Новый поворот фортуны». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Оленегорск

21 апреля

Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г . Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

ЗАТО г.Островной

31 марта - 16.00

Викторина «Зелёный огонёк», посвященная правилам дорожного движения, в Доме детского творчества.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Полярный

30 марта - 10.30

Мастер-класс «Пасхальный заяц в стиле тильда». 12+

г.Полярный, ул. Гаджиева, 1.

г.Заозёрск

31 марта - 11.00

Городской конкурс пародий и театральных миниатюр «ЗАТО, мы ищем таланты!». 6+

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

1 апреля - 11.00

Откроется книжная выставка «Великий художник слова», приуроченная к 210-летию со дня рождения великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя (до 15 апреля).

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Гаджиево (Скалистый)

31 марта - 13.00

Отчётный концерт «На одной волне» вокального ансамбля «Гармония». 0+

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров.

ЗАТО Видяево

29 марта – 11.00

В рамках Недели детской и юношеской книги передвижная детская библиотека побывает в гостях у ребят ЗАТО Видяево. Сотрудники отдела искусства и творчества областной детско-юношеской библиотеки проведут в Центре культуры и досуга театрализованное представление по мотивам сказки С. Топелиуса «Сампо-Лопарёнок» для детей начальной школы. В мероприятии будут использованы театральные куклы из Музея театральной куклы библиотеки и игровые моменты.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3.

ЗАТО г.Североморск

31 марта - 13.00

Концерт «Лучики надежды». 0+

ЗАТО г.Североморск, ул.Адмирала Головко, 1а. Дом детского творчества.

пгт.Молочный

30 марта - 15.00

Конкурс детского творчества «Мисс Дюймовочка-2019».

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».

г.Кола

31 марта - 14.00

Конкурс «А ну-ка, девушки!» - «Девчата». 18+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

30 марта - 12.00

В Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля по мотивам сказки Г.Х Андерсена «Дюймовочка». Мало кто знает, что в далекие времена сказки были не просто развлечением для детей, а настоящим напутствием перед сложной жизненной дорогой для маленького человека. В «Дюймовочке» Андерсен наделил свою «Лизу размером с пальчик» непростой судьбой и маленькими подвигами.

На сцене Мурманского театра кукол вы увидите настоящее чудо. Спектакль «Дюймовочка» поразит вас своей необычностью, яркостью и душевной теплотой. В сказке будут использованы элементы современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы. Все это позволит увидеть спектакль с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира.

Для создания постановки в столицу Заполярья приехали специалисты из Санкт-Петербурга. Это режиссер Светлана Озерская, художник Андрей Запорожский и хореограф Светлана Вакуленко. Музыку к спектаклю написал заведующий музыкальной частью Мурманского театра кукол Петр Макаров. Художник-аниматор. Юрий Мокиенко.

В спектакле заняты артисты. Татьяна Смирнова, Денис Савельев, Денис Дмитриев, Екатерина Дмитриева, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Мальцева и Мария Богданова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

30 марта - 12.00

Мурманский областной художественный музей приглашает детей и родителей в главное здание Мурманского областного художественного музея на мероприятие «Сны Сальвадора Дали», посвященное 115-летию знаменитого художника.

Сальвадор Дали - один из известнейших художников Испании, ставший неотъемлемой частью мировой поп-культуры. На встрече гости узнают о творчестве художника, попробуют себя в роли сюрреалистов.

Мероприятие проходит в рамках цикла семейных встреч «Музейный калейдоскоп»

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

30 марта - 14.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится конкурс «Уникальные мамы». В конкурсе, который проводится сотрудниками Дворца культуры впервые, примут участие 6 активных мам из Мурманска, Полярного, Заозерска и Ковдора. Возраст участниц до 35 лет.

Конкурсная программа состоит из трех состязаний. визитная карточка «Я – самая…!» – рассказ в оригинальной форме о себе и своей семье. увлечениях, достижениях, планах и мечтах, творческий конкурс «Мама может все, что угодно……» – показ в оригинальной форме как можно больше навыков и талантов в любых направлениях и дефиле «Модная семейка!» – демонстрация уникального семейного стиля, который олицетворяет собой единство и сплоченность семьи.

По результатам выступления участниц жюри присуждает дипломы за I, II, III места.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

30 марта - 15.00

Состоится презентация книги Юрия Гутяна «Одно солнце на двоих». Юрий Станиславович Гутян - подполковник запаса, ветеран военных действий в Демократической Республике Афганистан, член Союза писателей России.

Новая книга автора включает два произведения. Рассказ «Звезда из детства» и повесть «Глория». Их объединяет общая тема – судьба нашего современника, родившегося в шестидесятых годах прошлого века. В обоих произведениях присутствует тема афганской войны.

На встрече в областной научной библиотеке Юрий Гутян расскажет о своем литературном творчестве. Впечатлениями о новой книге поделятся коллеги по перу и читатели.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

30 марта - 17.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на концерт «Песня - верный друг твой навсегда!», посвященный 60-летнему творческому юбилею народного самодеятельного коллектива хора ветеранов «Встреча друзей».

В праздничном концерте прозвучат любимые песни советских и современных композиторов. Слушая выступления коллектива, забываешь про возраст артистов – все они на сцене молодеют, расправляются, распрямляются. И столько задушевности, искренности в исполнении прекрасных и любимых песен!

Участники хора постараются «зарядить» своих зрителей весенним настроением, которого так не хватает на нашем Кольском Севере. С юбилеем коллектив придут поздравить ансамбль танца «Сполохи», ансамбль народной песни «Любава», детский вокальный кружок «Цветные сны» и ансамбль русских народных инструментов «Россия».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

31 марта - 14.00

В Мурманской областной филармонии ждут маленьких слушателей на концерте ансамбля «Легкие люди» «Да здравствует сюрприз!».

В исполнении Екатерины Ефремовой (голос), пианиста Петра Макарова, скрипача Евгения Попова и виолончелистки Екатерины Охраминской прозвучат популярные песенки из мультфильмов «Бременские музыканты», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», кинофильмов «Приключения Электроника», «Незнайка с нашего двора» и многие др.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

31 марта - 16.00

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на юмористический концерт «1002 ночь Шахерезады, или как хочется уйти на пенсию» клуба авторской песни «Пять углов».

В концерте прозвучат авторские стихи Александра Жарова и Юрия Иванова посвящённые восточным прелестям жизни, а так же юмористические песни «Что рассказать про Восток…», «Когда б мы жили без детей», «Дракон», «Сказки нашего века», «Тысяча и одна ночь», «Ханума», «Чайхана» и многие другие.

На концерте гостей «Кировки» ждёт восточное гостеприимство, луналикие и загадочные женщины, героические мужчины и хорошее, сказочное настроение.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

31 марта - 16.00

Пройдёт экскурсия по выставке из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым». Выставка «Море. Солнце. Крым» посвящена Крыму как месту отдыха. На ней представлено 69 произведений художников ХIХ-ХХ веков из собрания Ярославского художественного музея. Живописцы и графики разной известности и степени таланта, представители разных стилистических направлений объединены любовью к этому южному курорту, желанием сохранить и воплотить в красках свои крымские впечатления.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

31 марта - 17.00

В музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится премьера программы ансамбля «Серенада» «И то же в вас очарованье…» Картины провинциальной жизни.

Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (альт) и Андрей Скороходов (гитара) исполнят песни, романсы, музыкальные пьесы Чайковского, Глинки, Глазунова, Кюи, Лядова и др. русских композиторов. Художественное слово – Андрей Бобров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

1 апреля - 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится литературная встреча «Великий талант», посвященная 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя

Герои Николая Васильевича Гоголя знакомы всем со школьной скамьи - это и казак Тарас Бульба, и семинарист Хома Брут, и кузнец Вакула, и коллежский асессор Ковалев, потерявший свой нос, и безумец Поприщин, и многие-многие другие. Фантастические сюжеты, удивительно живые персонажи, богатейший и своеобразный язык - вот далеко не полный список достоинств гоголевских произведений.

На литературной встрече произведения писателя прозвучат в исполнении актера Драматического театра Северного флота Андрея Боброва.

Специалист библиотеки расскажет о творчестве писателя и интересных фактах из жизни классика. В фонде Областной научной библиотеки есть электронные издания с произведениями Николая Васильевича Гоголя. Зрители увидят художественный фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» и услышат инсценировки повестей писателя.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Остановись перед пропастью» - к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» - к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» - к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

30 марта - 15.00

Презентация книги Юрия Гутяна «Одно солнце на двоих». Новая книга автора включает два произведения: рассказ «Звезда из детства» и повесть «Глория». 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки:полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Графическая Гоголиана» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля).

30 марта - 12.00

Мероприятие «Сны Сальвадора Дали» в рамках цикла семейных встреч «Музейный калейдоскоп». На мероприятии, посвященном 115-летию известного испанского художника, гости узнают о творчестве Сальвадора Дали, попробуют себя в роли сюрреалистов. 12+

31 марта - 16.00

Экскурсия в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» по выставке «Море. Солнце. Крым» из собрания Ярославского художественного музея. 6+

3 апреля - 11.00

Начало работы выставки «Гоголь» из собрания музея. В экспозиции будет представлена работа Юрия Исааковича Анкудинова. Выставка посвящена юбилею знаменитого писателя (до 14 апреля).

4 апреля - 17.00

Торжественное открытие выставки-конкурса «Плакат молодых художников» (до 14 апреля). Плакаты посвящены спортивным событиям, театральным постановкам, концертам, кинофильмам, выставкам, праздничным календарным датам и др. В рамках выставки объявляется конкурс работ в номинациях: сохранение культурного и исторического наследия; плакат социальной направленности; событийный плакат (например, посвященный Году театра в России); агитационный плакат; театральный плакат.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

30 марта - 14.00

Областной конкурс «Уникальные мамы». 6+

30 марта - 15.00

Областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста». 6+

30 марта - 17.00

Концерт «Песня - верный друг твой навсегда!» хора ветеранов «Встреча друзей», посвященный 60-летию коллектива. 0+

31 марта - 16.00

Концерт «1002-я ночь Шахерезады, или Как хочется уйти на пенсию» клуба авторской песни «Пять углов». 16+

3 апреля - 18.30

Состоится открытие фотовыставки Геннадия Субача «Классический пейзаж». Чёрно-белые снимки не теряют своей актуальности со времен изобретения первых фотоаппаратов (до 1 мая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

2 апреля - 12.00

Международная акция «Прочтите это немедленно!». 0+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

5 апреля - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

6 апреля - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

6 апреля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 апреля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 апреля - 17.00

По мотивам американской сказкки «Пряничный человечек».

12 апреля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

13 апреля - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

13 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

14 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

20 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

20 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

21 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

26 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 апреля - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

28 апреля - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

6 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

10 апреля - 14.00

Я. Пулинович. «Ангелочек».

13 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

20 апреля - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

21 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».

27 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Лоскуточки, лоскутки…» (до 14 апреля).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

3 апреля - 13.30

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. ГОБУЗ «МОДКБ». 6+

3 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

4 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

5 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

5 апреля - 19.00

г.Гаджиево

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

6 апреля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

6 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

7 апреля - 16.00

г.Мончегорск

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

7 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцкий. Комедия. 16+

10 апреля - 13.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 апреля - 19.00

«Без грима…». Малая сцена. 16+

11 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

12 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

12 апреля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

13 апреля - 19.00

Концерт братьев Радченко «Золотой дуэт России». 12+

14 апреля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

14 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

17 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

17 апреля - 19.00

«Однажды дважды». Комедия. 12+

18 апреля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

19 апреля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

20 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 апреля - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И. С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 12+

21 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

21 апреля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

24 апреля - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+

25 апреля - 19.00

«Спиннинг». Н.Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 апреля - 19.00

«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

26 апреля - 19.00

п.Междуречье

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

27 апреля - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

27 апреля - 19.00

«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

28 апреля - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

28 апреля - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

6 апреля – 18.00

«Шампанского».

7 апреля – 11.00

«Кот в сапогах».

7 апреля – 18.00

«Гроза».

14 апреля – 11.00

«Морозко».

14 апреля – 18.00

«Не всё коту Масленица».

20 апреля – 18.00

«Панночка».

21 апреля – 11.00

«Кошкин дом».

21 апреля – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

27 апреля – 18.00

«Домовой».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля); Маленький народец» (до 2 апреля); выставка творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё» (до 14 апреля).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

3 апреля - 16.50

Концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано» Елены Никитиной (класс М. С. Макаровой) и Анны Жбиковской (класс Т. П. Кудрявцевой), посвященный VII Губернаторскому международному юношескому конкурсу имени В. А. Гаврилина (г. Вологда). 6+

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

3 апреля - 19.00

Концерт Сергея Галанина. 18+

Дом культуры моряков

(г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1)

30 марта - 11.00

«Премьера спектакля «Ветер перемен» драматического театра «Комедиограф»