Афиша выходных дней
г.Кандалакша
2 июня - 15.00
Концерт «В настроении» народного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр». 0+
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
г.Полярные Зори
1 июня - 13.00
Игровая программа «Детство - это я и ты». Клоуны Клепка и Кнопка. 0+
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
1 июня - 13.00
День защиты детей. Ралли для малышей. 0+
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
1 июня - 11.00
Праздник открытия летних чтений «Да здравствуют каникулы!». Вас ждут увлекательные игры, весёлые эстафеты, твистер на асфальте и мастер-класс «Весёлый светофор» от сотрудников ГИБДД.
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».
1 июня - 12.30
Флешмоб «Танец с зонтиками» от «Ростелекома». Посвященный Дню защиты детей. 1 июня в России отмечается День защиты детей. К организации праздника, посвященного этому событию, подключилась компания «Ростелеком». В Апатитах будет организован флешмоб «Танец с зонтиком». Станцуйте на площади Дворца культуры и получите фирменный зонтик «Ростелеком». После дружного совместного танца детей и взрослых работники ДК пригласят всех желающих в танцевальный зал на дискотеку с куклами ЛОЛ. Для участников праздника – зажигательная музыка, приключения и развлечения, танцевальный батл со сказочными героями, фотосессия с любимым куклами ЛОЛ, а также интерактивные площадки. Вход свободный.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Площадь у МАУ АГДК.
1 июня - 13.00
Воробьиная дискотека, посвященная Дню защиты детей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.
1 июня - 14.00-16.00
День открытых дверей с проведением мастер-класса «Животные Лапландии» с игровой программой для детей в рамках празднования Дня защиты детей , г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.
1 июня - 15.00
Развлекательно-игровая программа «Маленькие дети на большой планете!».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
1 июня - 16.00
Лекторий под эгидой главы г. Апатиты.
г.Апатиты,, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.
2 июня - 17.00
Вечер современной поэзии с театром «Диалог».
г.Апатиты,, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.
2 июня - 18.00
Цикл «Встречи в провинции». Музыкально-поэтический вечер «Друг для друга». Авторские песни исполняет группа «CAMERNET» - Александра Горницкая и Татьяна Свидрицкая. Живая музыка и хорошее настроение. Вход свободный. 12
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.
г.Мончегорск
1 июня - 12.30
Интерактивный праздник «Беби-парк». Для детей в этот день кукольный спектакль «Кот, Петух и Лиса», игровая программа «В лето без планшета», асфальтовый вернисаж, мастер-класс «Конвертик» и многое другое. 0+
г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.
г.Оленегорск
1 июня - 14.00
Игровые и концертные программы.
г.Оленегорск. Центральная площадь.
ЗАТО г.Островной
1 июня - 11.00
Развлекательная программа «Детство – счастливая пора».
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.
2 июня - 11.00
Всероссийская акция «Займись спортом, стань первым!».
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.
2 июня - 12.00
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.
пгт.Молочный
2 июня - 15.00
Детский театрализованный праздник «Мадагаскарские приключения». 0+
пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».
пгт.Мурмаши
1 июня - 12.00
День защиты детей. В программе: конкурс рисунка на асфальте; игровая программа «Летняя театральная школа»; веселые уроки. 0+
пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
г.Мурманск
1 июня - 10.00
Международный день защиты детей. Праздник «Когда на планете хозяева дети» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
В 10.00 на площади перед Дворцом культуры начнётся конкурс рисунка на асфальте «МелFest». В 11.00 стартует игра «Веселиться разрешается» (фойе зрительного зала) и танцевальный интенсив для подростков «Просто танцуй» (фестивальный зал). Кульминацией праздника станет премьера интерактивного сказочного представления «Василиса Кощеевна», начало в 12.10.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
1 июня - 11.00
Праздничное мероприятие в Мурманском областном драматическом театре. В 11.00 стартует конкурс рисунка на асфальте «Сказки нашего театра» (площадка возле здания кинотеатра «Атлантика») и интерактивное костюмированное представление (фойе театра). В 12.00 – показ благотворительного спектакля «Летучий корабль» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей. В 19.00 состоится показ притчи «Очень простая история».
г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.
1 июня - 12.00
День открытых дверей «Музей – территория хорошего настроения!» в Мурманском областном краеведческом музее. В 12.00 начнётся музейное занятие «Животный мир Кольского полуострова» и мастер-класс «Лисичка»; в 13.00 – музейное занятие «К здоровью наперегонки» и мастер-класс «Чемпион»; в 14.00 – просмотр советских мультфильмов; в 16.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Кольского полуострова».
г.Мурманск, ул. Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.
1 июня - 14.00
Торжественное открытие XIII региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок». В экспозиции представлены работы учащихся детских школ искусств Мурманской области и студентов Мурманского колледжа искусств.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж
1 июня - 14.00
Открытие проекта «Городские истории».
г.Мурманск, ул.Ленинградская, 26. Возле здания бывшего кинотеатра «Родина».
1 июня – 14.00
Мурманская областная филармония приглашает на концерт ансамбля «Легкие люди» с программой для детей «Когда некогда». Концерт в джазовом настроении на основе стихов российского детского писателя и поэта Артура Гиваргизова, безусловно, поднимет настроение маленьким слушателям и их родителям.
Артура Гиваргизова называют ужасно непедагогичным писателем, наверное, потому, что детей он знает не понаслышке. Артур Александрович закончил музыкальное училище при Московской консерватории и сейчас работает педагогом музыкальной школы.
Прозу, стихи и сказки он пишет необычные, словно изобретает волшебные очки, с помощью которых можно увидеть все, что скрыто. Юмор поэта заставляет смеяться в голос. Его персонажи то и дело выходят из привычных ролей, взрослые ведут себя как дети, а дети мыслят по-взрослому.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
1 июня - 14.00-18.00
На сцене сквера на улице Ленинградской пройдёт отборочный этап XX молодежного фестиваля уличной культуры «Двигатель». С 15.00 в сквере будет организована выставка арт-объектов из вторсырья, интерактивные творческие площадки «Путешествие в Средневековье», «Мехенди», фотозона и фотосушка, уличные мастер-классы. Также в сквере будет развернут «Фримаркет»: просто повесив ненужную одежду на вешалку, ее можно будет отдать или обменять.
г.Мурманск, ул.Ленинградская, 27. Сквер.
1 июня - 15.00
Акция «Зелёный десант». Специалисты подготовили рассаду, которую мурманчене смогут пересадить в торфяной стаканчик и забрать с собой.
г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Сквер перед областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова.
1 июня – 16.00
Закрытие IХ традиционного фестиваля индийской культуры в Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, 4. ДК Ленинского округа.
1 июня - 16.00
Показательные выступления клубов исторической реконструкции и концертная программа с участием лучших мурманских творческих коллективов. Концерт завершится дрим-флешем «Мой мыльный Мурманск». Кроме того, на площади впервые будет размещён открытый скейт-парк, который будет работать всё лето.
г.Мурманск, площадь ПятьУглов.
1 июня - 16.30
Показ документального фильма о путешествии на Камчатку «Хочется тишины». Показ организован студенческим спортивным клубом «Олимпия» Мурманского арктического государственного университета.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж.
1 июня – 17.00
Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Старые весы».
Исполнители – Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и Екатерина Ефремова (художественное слово).
Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм». Это Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили нам музыкальный дневник своих чувств. Музыканты попытаются прочесть его и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.
2 июня - 16.00
Экскурсия по художественно-культурологической выставке «Строго на Север». Экскурсию проведёт искусствовед, заслуженный работник культуры России, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
3 июня - 10.00
Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского сада № 82 города Мурманска с игровым мероприятием, посвященным Дню защиты детей.
Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для детей настоящий праздник - игровую, развлекательную программу «Вместе весело играть!». Мероприятие начнется с веселой зарядки, игры-кричалки, затем ребята будут соревноваться в различных конкурсах: «Веселые капитошки», «Быстрые пингвины», «Рыбак и рыбки», превращаться в сказочных героев с книгами «Угадай кто?», играть в подвижные игры и танцевать зажигательные танцы.
г.Мурманск, ул. Фролова, 9а. Детский сад № 82 города Мурманска.
3 июня - 10.00 и 12.00
Игровая развлекательная программа «Ура! Каникулы!», посвященная открытию первой смены летних оздоровительных лагерей.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
3 июня – 11.00
В рамках празднования Международного дня защиты детей старший научный сотрудник научно-просветительного отдела Мурманского областного художественного музея Ирина Павлова посетит Мурманскую детскую клиническую больницу с мероприятием «Поделись улыбкою своей». Ирина Аркадьевна расскажет детям историю возникновения праздника. Кроме того, ребята примут участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению текстильной куклы-оберега и посмотрят мультфильм.
г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).
2 июня - 16.00
Экскурсия по художественно-культурологической выставке «Строго на Север». 12+
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).
1 июня - 12.00
День открытых дверей «Музей – территория хорошего настроения!» в Мурманском областном краеведческом музее. В 12.00 начнётся музейное занятие «Животный мир Кольского полуострова» и мастер-класс «Лисичка»; в 13.00 – музейное занятие «К здоровью наперегонки» и мастер-класс «Чемпион»; в 14.00 – просмотр советских мультфильмов; в 16.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Кольского полуострова». 6+
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).
1 июня – 10.00
Праздник «Когда на планете хозяева дети!». В программе: конкурс рисунка на асфальте; игра по станциям для детей и родителей «Веселиться разрешается!» и танцевальный интенсив для подростков «Просто танцуй»; сказочное представление «Василиса Кощеевна». 0+
2 июня – 19.00
Мурманская лига КВН ¼ финала. 16+
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «15 мая - Международный день семьи» (до 31 мая); «Годы грядущие: климат и погода ХХI века». К Международному дню климата (до 31 мая); «Знаменитые экспедиции XVI-XVIII вв.: Виллем Баренц, Пьер Мартин де Ламартиньер, Василий Чичагов» (до 31 мая); «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).
1 июня - 16.30
Показ документального фильма о путешествии на Камчатку «Хочется тишины». 12+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)
1 июня - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
1 июня - 17.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
2 июня - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
2 июня - 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
8 июня - 12.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
9 июня - 17.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
15 июня - 12.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
16 июня - 17.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
22 июня - 12.00
Н. Гернет. «Полянка».
23 июня - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
29 июня - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
30 июня - 10.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)
1 июня - 12.00 и 14.30
Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».
2 июня - 12.00 и 14.30
А. Усачев. «Летающий диван».
9 июня - 14.30
Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».
16 июня - 14.30
С. Михалков. «Три поросёнка».
23 июня - 14.30
П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».
29 июня - 12.00
А. Усачев. «По разным странам с балаганом».
30 июня - 12.00
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
7 июня - 10.30
С. Озерская. «Дюймовочка».
8 июня - 10.30
С. Озерская. «Дюймовочка».
11 июня - 10.30
С. Озерская. «Дюймовочка».
14 июня - 10.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
15 июня - 10.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
22 июня - 10.30
Н. Шувалов. «Колобок».
ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ (12+)
6 июня - 19.00
ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Маленькие трагедии».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: выставка Детской галереи города Апатиты «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Сказки» (до конца года); выставка «Самовар Иван Иванович» - из цикла «Простые вещи» (до 30 июня); выставка из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х.» (до 1 сентября).
1 июня - 14.00
Открытие XIII региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок». В экспозиции будут представлены работы учащихся детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств, посвященные театру, балету, опере, произведениям А. П. Чехова, А. Н. Островского, У. Шекспира (до 8 сентября).
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
15 сентября - 17.00
«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.
28 сентября - 18.00
«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
1 июня - 11.00
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В этот день маленьких зрителей ждет конкурс рисунка на асфальте «Сказки нашего театра», интерактивное костюмированное представление в фойе театра, фотозона, благотворительный спектакль «Летучий корабль». 6+
14 июня - 19.00
«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.
15 июня - 19.00
«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.
16 июня - 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
16 июня - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
19 июня - 11.30
«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
19 июня - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
20 июня - 11.30
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
20 июня - 19.00
«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+
21 июня - 19.00
Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: работы участников изостудии «Волшебная палитра» (до 3 июня); фотовыставка Владимира Хованского «Северная феерия» (до 3 июня); «Эмали Нины Снигур» (до 4 июня).
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).