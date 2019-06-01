Афиша выходных дней

г.Кандалакша

2 июня - 15.00

Концерт «В настроении» народного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр». 0+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

1 июня - 13.00

Игровая программа «Детство - это я и ты». Клоуны Клепка и Кнопка. 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

1 июня - 13.00

День защиты детей. Ралли для малышей. 0+

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

1 июня - 11.00

Праздник открытия летних чтений «Да здравствуют каникулы!». Вас ждут увлекательные игры, весёлые эстафеты, твистер на асфальте и мастер-класс «Весёлый светофор» от сотрудников ГИБДД.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

1 июня - 12.30

Флешмоб «Танец с зонтиками» от «Ростелекома». Посвященный Дню защиты детей. 1 июня в России отмечается День защиты детей. К организации праздника, посвященного этому событию, подключилась компания «Ростелеком». В Апатитах будет организован флешмоб «Танец с зонтиком». Станцуйте на площади Дворца культуры и получите фирменный зонтик «Ростелеком». После дружного совместного танца детей и взрослых работники ДК пригласят всех желающих в танцевальный зал на дискотеку с куклами ЛОЛ. Для участников праздника – зажигательная музыка, приключения и развлечения, танцевальный батл со сказочными героями, фотосессия с любимым куклами ЛОЛ, а также интерактивные площадки. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Площадь у МАУ АГДК.

1 июня - 13.00

Воробьиная дискотека, посвященная Дню защиты детей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

1 июня - 14.00-16.00

День открытых дверей с проведением мастер-класса «Животные Лапландии» с игровой программой для детей в рамках празднования Дня защиты детей , г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

1 июня - 15.00

Развлекательно-игровая программа «Маленькие дети на большой планете!».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

1 июня - 16.00

Лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты,, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 июня - 17.00

Вечер современной поэзии с театром «Диалог».

г.Апатиты,, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 июня - 18.00

Цикл «Встречи в провинции». Музыкально-поэтический вечер «Друг для друга». Авторские песни исполняет группа «CAMERNET» - Александра Горницкая и Татьяна Свидрицкая. Живая музыка и хорошее настроение. Вход свободный. 12

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.

г.Мончегорск

1 июня - 12.30

Интерактивный праздник «Беби-парк». Для детей в этот день кукольный спектакль «Кот, Петух и Лиса», игровая программа «В лето без планшета», асфальтовый вернисаж, мастер-класс «Конвертик» и многое другое. 0+

г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.

г.Оленегорск

1 июня - 14.00

Игровые и концертные программы.

г.Оленегорск. Центральная площадь.

ЗАТО г.Островной

1 июня - 11.00

Развлекательная программа «Детство – счастливая пора».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

2 июня - 11.00

Всероссийская акция «Займись спортом, стань первым!».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

2 июня - 12.00

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

пгт.Молочный

2 июня - 15.00

Детский театрализованный праздник «Мадагаскарские приключения». 0+

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».

пгт.Мурмаши

1 июня - 12.00

День защиты детей. В программе: конкурс рисунка на асфальте; игровая программа «Летняя театральная школа»; веселые уроки. 0+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

1 июня - 10.00

Международный день защиты детей. Праздник «Когда на планете хозяева дети» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В 10.00 на площади перед Дворцом культуры начнётся конкурс рисунка на асфальте «МелFest». В 11.00 стартует игра «Веселиться разрешается» (фойе зрительного зала) и танцевальный интенсив для подростков «Просто танцуй» (фестивальный зал). Кульминацией праздника станет премьера интерактивного сказочного представления «Василиса Кощеевна», начало в 12.10.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 июня - 11.00

Праздничное мероприятие в Мурманском областном драматическом театре. В 11.00 стартует конкурс рисунка на асфальте «Сказки нашего театра» (площадка возле здания кинотеатра «Атлантика») и интерактивное костюмированное представление (фойе театра). В 12.00 – показ благотворительного спектакля «Летучий корабль» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей. В 19.00 состоится показ притчи «Очень простая история».

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

1 июня - 12.00

День открытых дверей «Музей – территория хорошего настроения!» в Мурманском областном краеведческом музее. В 12.00 начнётся музейное занятие «Животный мир Кольского полуострова» и мастер-класс «Лисичка»; в 13.00 – музейное занятие «К здоровью наперегонки» и мастер-класс «Чемпион»; в 14.00 – просмотр советских мультфильмов; в 16.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Кольского полуострова».

г.Мурманск, ул. Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

1 июня - 14.00

Торжественное открытие XIII региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок». В экспозиции представлены работы учащихся детских школ искусств Мурманской области и студентов Мурманского колледжа искусств.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж

1 июня - 14.00

Открытие проекта «Городские истории».

г.Мурманск, ул.Ленинградская, 26. Возле здания бывшего кинотеатра «Родина».

1 июня – 14.00

Мурманская областная филармония приглашает на концерт ансамбля «Легкие люди» с программой для детей «Когда некогда». Концерт в джазовом настроении на основе стихов российского детского писателя и поэта Артура Гиваргизова, безусловно, поднимет настроение маленьким слушателям и их родителям.

Артура Гиваргизова называют ужасно непедагогичным писателем, наверное, потому, что детей он знает не понаслышке. Артур Александрович закончил музыкальное училище при Московской консерватории и сейчас работает педагогом музыкальной школы.

Прозу, стихи и сказки он пишет необычные, словно изобретает волшебные очки, с помощью которых можно увидеть все, что скрыто. Юмор поэта заставляет смеяться в голос. Его персонажи то и дело выходят из привычных ролей, взрослые ведут себя как дети, а дети мыслят по-взрослому.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

1 июня - 14.00-18.00

На сцене сквера на улице Ленинградской пройдёт отборочный этап XX молодежного фестиваля уличной культуры «Двигатель». С 15.00 в сквере будет организована выставка арт-объектов из вторсырья, интерактивные творческие площадки «Путешествие в Средневековье», «Мехенди», фотозона и фотосушка, уличные мастер-классы. Также в сквере будет развернут «Фримаркет»: просто повесив ненужную одежду на вешалку, ее можно будет отдать или обменять.

г.Мурманск, ул.Ленинградская, 27. Сквер.

1 июня - 15.00

Акция «Зелёный десант». Специалисты подготовили рассаду, которую мурманчене смогут пересадить в торфяной стаканчик и забрать с собой.

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Сквер перед областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова.

1 июня – 16.00

Закрытие IХ традиционного фестиваля индийской культуры в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, 4. ДК Ленинского округа.

1 июня - 16.00

Показательные выступления клубов исторической реконструкции и концертная программа с участием лучших мурманских творческих коллективов. Концерт завершится дрим-флешем «Мой мыльный Мурманск». Кроме того, на площади впервые будет размещён открытый скейт-парк, который будет работать всё лето.

г.Мурманск, площадь ПятьУглов.

1 июня - 16.30

Показ документального фильма о путешествии на Камчатку «Хочется тишины». Показ организован студенческим спортивным клубом «Олимпия» Мурманского арктического государственного университета.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж.

1 июня – 17.00

Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Старые весы».

Исполнители – Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и Екатерина Ефремова (художественное слово).

Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм». Это Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили нам музыкальный дневник своих чувств. Музыканты попытаются прочесть его и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

2 июня - 16.00

Экскурсия по художественно-культурологической выставке «Строго на Север». Экскурсию проведёт искусствовед, заслуженный работник культуры России, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

3 июня - 10.00

Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского сада № 82 города Мурманска с игровым мероприятием, посвященным Дню защиты детей.

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для детей настоящий праздник - игровую, развлекательную программу «Вместе весело играть!». Мероприятие начнется с веселой зарядки, игры-кричалки, затем ребята будут соревноваться в различных конкурсах: «Веселые капитошки», «Быстрые пингвины», «Рыбак и рыбки», превращаться в сказочных героев с книгами «Угадай кто?», играть в подвижные игры и танцевать зажигательные танцы.

г.Мурманск, ул. Фролова, 9а. Детский сад № 82 города Мурманска.

3 июня - 10.00 и 12.00

Игровая развлекательная программа «Ура! Каникулы!», посвященная открытию первой смены летних оздоровительных лагерей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

3 июня – 11.00

В рамках празднования Международного дня защиты детей старший научный сотрудник научно-просветительного отдела Мурманского областного художественного музея Ирина Павлова посетит Мурманскую детскую клиническую больницу с мероприятием «Поделись улыбкою своей». Ирина Аркадьевна расскажет детям историю возникновения праздника. Кроме того, ребята примут участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению текстильной куклы-оберега и посмотрят мультфильм.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

2 июня - 16.00

Экскурсия по художественно-культурологической выставке «Строго на Север». 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

1 июня - 12.00

День открытых дверей «Музей – территория хорошего настроения!» в Мурманском областном краеведческом музее. В 12.00 начнётся музейное занятие «Животный мир Кольского полуострова» и мастер-класс «Лисичка»; в 13.00 – музейное занятие «К здоровью наперегонки» и мастер-класс «Чемпион»; в 14.00 – просмотр советских мультфильмов; в 16.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Кольского полуострова». 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

1 июня – 10.00

Праздник «Когда на планете хозяева дети!». В программе: конкурс рисунка на асфальте; игра по станциям для детей и родителей «Веселиться разрешается!» и танцевальный интенсив для подростков «Просто танцуй»; сказочное представление «Василиса Кощеевна». 0+

2 июня – 19.00

Мурманская лига КВН ¼ финала. 16+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «15 мая - Международный день семьи» (до 31 мая); «Годы грядущие: климат и погода ХХI века». К Международному дню климата (до 31 мая); «Знаменитые экспедиции XVI-XVIII вв.: Виллем Баренц, Пьер Мартин де Ламартиньер, Василий Чичагов» (до 31 мая); «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

1 июня - 16.30

Показ документального фильма о путешествии на Камчатку «Хочется тишины». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

1 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

1 июня - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

2 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

2 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

8 июня - 12.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

9 июня - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

15 июня - 12.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

16 июня - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

1 июня - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

2 июня - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

9 июня - 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

16 июня - 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

7 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

8 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

11 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

14 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

15 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ (12+)

6 июня - 19.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Маленькие трагедии».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: выставка Детской галереи города Апатиты «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Сказки» (до конца года); выставка «Самовар Иван Иванович» - из цикла «Простые вещи» (до 30 июня); выставка из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х.» (до 1 сентября).

1 июня - 14.00

Открытие XIII региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок». В экспозиции будут представлены работы учащихся детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств, посвященные театру, балету, опере, произведениям А. П. Чехова, А. Н. Островского, У. Шекспира (до 8 сентября).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 июня - 11.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В этот день маленьких зрителей ждет конкурс рисунка на асфальте «Сказки нашего театра», интерактивное костюмированное представление в фойе театра, фотозона, благотворительный спектакль «Летучий корабль». 6+

14 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

15 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

16 июня - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 июня - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы участников изостудии «Волшебная палитра» (до 3 июня); фотовыставка Владимира Хованского «Северная феерия» (до 3 июня); «Эмали Нины Снигур» (до 4 июня).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).