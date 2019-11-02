Афиша выходных дней

г.Кандалакша

4 ноября - 17.00

Юбилейный концерт Тамары Архиповой «И буду петь, и буду жить». 6+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

5 ноября - 17.30

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+

г.Кандалакша, ул.Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

6 ноября - 17.30

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Кибергская Одиссея». 0+

г.Кандалакша, ул.Спекова, 4 одростково-молодёжный клуб «Метиор».

6 ноября - 18.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+

г.Кандалакша, ул.Батюты, 17/29. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

с.Ловозеро

4 ноября - 14.00

Концертная программа «Соберемся вместе под флагом творчества».

с.Ловозеро, ул. Советская, 30. Центр развития досуга и культуры.

г.Кировск

2 ноября – 12.00

Праздничные мероприятия, посвященные 88-летию города Кировска. Пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные этой праздничной дате – на Центральной площади города, «Курортный бульвар» - народное массовое гуляние «Хибинская ярмарка».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

3 ноября - 11.00

«Забег ползунков». 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 ноября - 14.00

Фестиваль детского творчества в рамках празднования Дня народного единства. В мероприятии примут участие дошкольники, школьники и воспитанники Воскресной школы. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 ноября - 14.30

Акция «Отечеству мы славу воздаем».

г.Кировск, ул. Мира, 7. Городской центр культуры.

4 ноября - 15.30

Вечер дружбы, посвященный 10-летию клуба национальных культур, в рамках празднования Дня народного единства. В мероприятии примут участие народный самодеятельный коллектив клуба украинской песни «Джерела» (г.Мурманск), клуба национальных культур и творческих коллективов Кировского Дворца культуры.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Городской дворец культуры.

г.Апатиты

2 ноября - 15.00

Мастер-класс «Уличный театр».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 16.00

Клуб «Общение» - исторический экскурс «О героях былых времён». День народного единства.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

2 ноября - 16.00

Лекторий под эгидой главы г.Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 16.00

Гитарный вечер. Встреча для тех, кто любит играть на гитаре и петь, для тех, кто любит петь, но не умеет играть на гитаре и для тех, кто просто обожает слушать хорошие песни в хорошей компании. Формат вечера: гитара по кругу («гитарно» высказаться сможет каждый).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

2 ноября - 18.00

Юрий Кругликов и друзья. Концерт скрипичной музыки. В программе классическая, современная и джазовая музыка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 ноября - 18.00

«Ох уж эта Анна». Спектакль Мурманского областного драмтеатра.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

3 ноября - 13.00

Мастер-класс «Уличный театр».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

3 ноября - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». Магнит-сувенир на холодильник.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

3 ноября - 15.00

Поморская вечёрка: История, культура и традиции поморов Терского берега.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

3 ноября - 15.00

Тематическое занятие «Подводный выходной» в центре интерактивной книги «Умка». 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

3 ноября - 15.00

Участие студии «Ярушко» в Дне поморской культуры с хороводами и мастер-классами.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4а. Центральная библиотека.

3 ноября - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

3 ноября - 19.00

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

4 ноября - 14.00

Праздничная программа «Хоровод дружбы», посвященная Дню народного единства

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

г.Мончегорск

2 ноября в 12.00

Открытие выставки живописи и графики Анны Смирновой. 0+

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 39а. Мончегорская Центральная детская библиотека.

2 ноября - 12.00

Мастер-класс «Цветная гравюра на картоне» преподавателя Мурманского колледжа искусств Надежды Каримовой. Мастер-класс рассчитан на преподавателей детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств, работающих с учениками в возрасте 10-12 лет и старше. Участники мастер-класса ознакомятся с технологией и последовательностью работы над цветной гравюрой на картоне. В программе – выполнение эскиза, перевод рисунка на печатную форму (доску), изготовление рисующей и цветной печатных досок, совмещение досок, печатание, корректировка, подпись и хранение эстампов.

г.Мончегорск, Строительный проезд, 1. Детская школа искусств имени В.И. Воробья.

4 ноября - 14.00

Акция «Отечеству мы славу воздаем». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Городской центр культуры.

4 ноября - 15.00

Городской фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы», посвященный празднованию Дня народного единства. Праздничная программа «Россия объединяет». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Заозерск

4 ноября - 10.00

Открытый фестиваль «Дружба народов». В программе фестиваля: мастер-классы, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и городской конкурс фольклорного творчества «Душа России». 6+

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Островной

2 ноября - 12.00

Познавательная программа для детей на тему «Ты живи моя, Россия».

г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1. Центр культуры, досуга и библиотечного объединения.

4 ноября - 11.00

Патриотический час «Россия единством крепка».

г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Полярный

2 ноября - 20.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «На уровне сердца». 0+

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

4 ноября - 14.00

Муниципальная акция «День народного единства».

г.Полярный, ул. Советская – Петров мост.

г.Снежногорск

3 ноября - 15.00

Фестиваль национальных культур «Край морошковый». 0+

(ГДК «Современник», 0+).

4 ноября в 15.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

4 ноября - 15.00

Муниципальная акция «День народного единства».

г.Снежногорск, район школы № 269.

г.Гаджиево

4 ноября - 15.00

Муниципальная акция «День народного единства».

г.Гаджиево, площадь им. Л. Матушкина.

п.Сафоново-1

6 ноября - 15.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+

п.Сафоново-1, 1-й мкр, стр. 12б. Городская библиотека-филиал № 1.

пгт.Молочный

2 ноября - 15.00

Фстиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь... мирные». 0+

пгт.Молочный, ул.Гальченко, 7. Центральная библиотека.

ЗАТО г.Североморск

3 ноября - 18.00-21.00

В преддверии Дня народного единства в Североморске пройдёт культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Впервые мероприятия состоятся на всех площадках Музейно-выставочного комплекса.

18.00-19.00 - мастер-класс художника «Рисуем акварелью» (посетителям будет предложено создать собственную картину в технике акварель). 5+

19.00-21.00 - игровая программа «Читаем картину» (нахождение картины по словесному описанию). 5+

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Городской выставочный зал.

3 ноября - 18.00

«Музыка в музее». Концерт учащихся и преподавателей СДМШ им.Э.С. Пастернак (классика, джаз). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 19.00-19.45

Экскурсия с фонариками «Предметы искусства в экспозиции музея» (экскурсия предполагает активное участие слушателей в поисках предметов искусства в экспозиции музея). 5+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 20.00-21.00

Познавательная программа «Хранители ароматов» (рассказ о парфюмах различных времен с использованием предметов фондов музея). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 18.00-21.00

Познавательно-развлекательная программа «Музей объединяет поколения» (экскурсии по интерьерной выставке «Комната 50-х гг.» и выставке к 60-летитию МБОУСОШ № 10; занятие «Портфель советского школьника»). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

3 ноября - 18.00-21.00

Мастер – классы по изготовлению поделок из школьной программы СССР (по материалам «Азбуки» 1972 г .). 7+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

3 ноября - 18.00-21.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству народов России. 7+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

г.Кола

2 ноября - 15.00

Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, посвящённый 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7.

г.Мурманск

2 ноября - 10.00

Информационная акция «Отечеству мы славу воздаем!», посвященная Дню народного единства. Посетители библиотеки узнают об истории праздника, Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, роли Минина и Пожарского в объединении страны. Для студентов организуют интеллектуальные игры «РосКвиз» об историческом прошлом, архитектурных памятниках, этнографии и национальных особенностях народов России. Различные мероприятия в рамках информационной акции пройдут со 2 по 7 ноября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

2 ноября - 12.00

Семинар «Отцы и дети: алименты – содержание либо бремя. Лишение родительских прав» в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право». В работе семинара примут участие специалисты Управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета. Темой обсуждения станет вопрос алиментов детей на содержание родителей и алиментов родителей на содержание детей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

3 ноября - 11.30 и 14.00

Танцевальная аэробика для детей от детского развивающего центра «Игрумка». Перед спектаклем «Три медведя» в Мурманском областном театре пройдет веселое фитнес занятие для зрителей театра. Его проведёт специалист в области детской педиатрии и физиологии, опытный детский фитнес-наставник Детского развивающего центра «Игрумка». Игровые занятия разработаны с учетом особенностей детской физиологии, и включают элементы танцевальной аэробики – комплекса упражнений, выполняемых под ритмичную музыку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

3 ноября - 14.00-15.00

Состоятся закрытие фестиваля современной хореографии «Северная танцевальная платформа» и показ спектакля «ч. Человек» (театр современного балета «M’art dance project», г.Архангельск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 ноября - 15.00

Фестиваль национальных культур «Хлеб всему голова».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы.

2 ноября - 15.00-16.30

В рамках фестиваля современной хореографии «Северная танцевальная платформа» будут представлены спектакли малого формата, перформансы:

«Бабья доля», шоу-балет «Альянс» (г.Кировск); «Гадкий утёнок», хореографический ансамбль «Стиль» (г.Архангельск); «Дворик», шоу-балет «Альянс» (г.Кировск); «Женская доля», ансамбль современного танца «Престиж» (пгт.Молочный) и «Карнавал», команда «Roots up» (г.Мурманск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 ноября – 16.00

Состоится концерт «Поэты русского народа», посвящённый памяти российских поэтов Сергея Есенина, Николая Рубцова и Николая Колычева. Тема Родины была излюбленной темой писателей, и каждый из них видел в ней что-то своё, родное и близкое.

В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат песни на стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова и Николая Колычева: «Видно так заведено на веки», «Гой ты Русь моя родная», «Письмо матери», «Мне осталась одна забава…», «В горнице моей - светло», «Букет», «Эх, Русь, Россия…», «Зимним вечерком», «Элегия», «Серебряные струны», «Нагрянули», «Мурманские лестницы», «Здравствуй, речка», «Задушевная беседа», «От Колы, до Росты…», «Кандалакша» и многие другие.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

3 ноября - 18.00

Всероссийская акция «Ночь искусств»: вечер камерной музыки в рамках фестиваля «Мелодии Арктики». В программе концерта – сонаты для скрипки и фортепиано Шуберта, Равеля и Брамса. Исполнители – Григ Кучук (скрипка, Лондон), Геннадий Ишкулов, Диана Галахова (фортепиано, Москва). Диана Галахова и Геннадий Ишкулов – выпускники Мурманского колледжа искусств. В дальнейшем Диана, как и Григ Кучук, училась в Королевском колледже музыки в Лондоне. Сейчас молодые музыканты – лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

3 ноября - 18.00

Всероссийская акция «Ночь искусств»: познавательно-игровая программа «Искусство – это круто!». Областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой в четвертый раз примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» в областном краеведческом музее. Сотрудники библиотеки проведут познавательно-игровую программу.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

3 ноября - 18.00

Всероссийская акция «Ночь искусств»: торжественное открытие в Мурманском областном художественном музее. Различные мероприятия: мастер-классы, творческие конкурсы, викторины, тренинги, спектакли пройдут на всех площадках музея – в главном здании на ул. Коминтерна, 13; в Отделе народного искусства и ремесел на ул. Академика Книповича, 23а; в Культурно-выставочном центре Русского музея на ул. Софьи Перовской, 3, II этаж.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

3 ноября - 18.40

Открытие выставки «Роза – царица цветов». Гости увидят произведения декоративно-прикладного искусства участников клубов «Северяночка» и «Солнцецвет арктический». Выставка будет работать до 8 декабря.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел.

3 ноября - 20.30

Всероссийская акция «Ночь искусств»: программа «Вернуться в лето». Ансамбль «Ударная компания». В составе ансамбля артисты филармонии: Алёна Лебедева (фортепиано), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия), Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). Программу ведёт Мария Шульгина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, арт-кафе.

3 ноября - 20.30

Всероссийская акция «Ночь искусств»: концерт-диалог «Поговорим о музыке» проекта «Филармония – молодёжи». Концерт пройдёт в форме диалога: артисты филармонии расскажут об особенностях исполняемой ими музыки, а публика сможет задать вопросы. Проект рассчитан на молодого слушателя, который только начинает своё знакомство с филармонией. На концерте выступят: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ксения Червинская (домра). Прозвучит музыка И. Баха, Й. Гайдна, Й. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Пьяццоллы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

3 ноября - 23.00

Всероссийская акция «Ночь искусств»: торжественное открытие в Мурманском областном краеведческом музее.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

3 ноября - 24.00

Всероссийская акция «Ночь искусств»: открытие выставки «Потоки Мурмана» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Выставка организована по итогам молодежного творческого проекта – областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

4 ноября - 16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

4 ноября - 16.00

Творческий вечер Светланы Крючковой «Я жил, как жил...». Вечер посвящён режиссеру, сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13, Мурманский областной художественный музей.

4 ноября - 18.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Абонемент «На джазовой волне». Впервые в Мурманской филармонии выступит один из лучших представителей вокального джаза Америки – певец Аарон Майерс II и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

4 ноября - 19.00

Показ спектакля «Страсти по Торчалову» ко Дню народного единства.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

4 ноября - 20.30

Концерт «Письма / джаз». Группа «Легкие люди». Строки из писем известных писателей и знаменитых личностей к своим возлюбленным прозвучат в джазовом сопровождении. Исполнители: Екатерина Ефремова – художественное слово; Антон Михайлов – клавишные; Екатерина Охраминская – виолончель; Виталий Кондаков – ударные.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Мир детства» (до 10 ноября); «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

4 ноября - 16.00

Творческий вечер Светланы Крючковой «Я жил, как жил…». Поэтический вечер, посвященный режиссеру, сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову. 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 ноября - 16.00

Концерт «Поэты русского народа» клуба авторской песни «Пять углов». В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат песни на стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова и Николая Колычева.

6 ноября - 18.30

Открытие выставки «Глазами северян», посвященная 60-летию фотостудии «Мурманск» (до 7 декабря).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «О науке - доступно, о жизни - серьезно» - интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь» (до 30 ноября).

2 ноября - 12.00

Семинар «Отцы и дети: алименты - содержание либо бремя. Лишение родительских прав». 18+

3 ноября - 13.00

Публичная лекция «Система обороны противника на Мурманском направлении в 1941-1944 гг.». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» - более 150 изображений северных храмов и местностей из музейных и архивных коллекций (до 24 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 ноября - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

2 ноября - 10.00 и 12.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик» по мотивам сказки А. Н. Толстого.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

3 ноября - 11.30 и 14.00

Танцевальная аэробика для детей от детского развивающего центра «Игрумка». Перед спектаклем «Три медведя» в Мурманском областном театре пройдет веселое фитнес занятие для зрителей театра.

3 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

7 ноября - 10.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

7 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

3 ноября - 18.00

Вечер камерной музыки. Всероссийская акция «Ночь искусств». Фестиваль «Мелодии Арктики».

3 ноября - 20.30

«Вернуться в лето». Ансамбль «Ударная компания» («Арт-кафе»).

3 ноября - 21.00

«Поговорим о музыке». Концерт-диалог в рамках всероссийской акции «Ночь искусств.

4 ноября - 18.00

Концерт джазовой музыки. Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Мелодии Арктики». Абоне6мент «На джазовой…».

4 ноября - 20.30

«Письма / джаз». Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз («Арт-кафе).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 ноября - 18.00

г.Апатиты

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Бедность не порок». А. Островский, комедия в двух действиях. 12+

3 ноября - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

3 ноября - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

4 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. Дню народного единства посвящается. 16+

6 ноября - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

6 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

7 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 ноября - 18.00

«Кто-то должен уйти...». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

3 ноября - 11.00

«Волшебное зеркало». Сергиенко Ю. Сказка. 0+

3 ноября - 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

9 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

10 ноября - 11.00

«Морозко». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

10 ноября - 18.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

16 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

3 ноября - 18.00

Открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Живые картины» (до 4 ноября); «Полёт фантазии» (до 5 ноября).