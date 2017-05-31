Африканская чума свиней в колонии УФСИН России по Мурманской области не пройдёт!

Сотрудники УФСИН России по Мурманской области под руководством специалистов регионального Комитета по ветеринарии и Управления Россельхознадзора отработали комплекс учебных мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней (АЧС).

По «легенде» в подсобном хозяйстве, расположенном в ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской области (пос.Ревда), зарегистрирован случай внезапного падежа одной головы свиньи и заболевания 4 свиней с клиническими признаками, сходными с АЧС. Были отобраны пробы патматериала, при исследовании которых в ГОБВУ «Мурманская областная ветеринарная лаборатория» выявлен возбудитель африканской чумы свиней.

В рамках проводимой учебной тренировки сотрудниками ИК-23 были отработаны мероприятия по локализации очага АЧС, выставлению охранно-карантинных постов, дезинфекции автотранспортных средств. Все мероприятия выполнялись под строгим руководством специалистов комитета по ветеринарии Мурманской области, которые подробно разъясняли сотрудникам учреждения весь алгоритм действий на каждом этапе ликвидации очага АЧС.

По результатам учений председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин дал положительную оценку работе всех служб, задействованных в тренировке.

Подобное совместное масштабное учение по ликвидации очага АЧС на территории исправительного учреждения проведено впервые. Подсобные хозяйства функционируют в четырёх колониях Мурманской области. Общее поголовье свиней составляет около 500 голов.

По словам начальника ветеринарной службы УФСИН Аллы Новосёловой, в подсобных хозяйствах учреждений эпизоотическая обстановка благополучная и случаев падежа животных с клиническими признаками, характерными для африканской чумы свиней, не регистрировалось. Но надо быть в состоянии готовности ко всему, и проведение совместных учений крайне необходимо для отработки слаженности действий всех структур и ведомств в случае наступления реальной чрезвычайной ситуации.