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Мурманская область. Арктика25.10.18 08:10

Аграрии России тормозят рост экономики страны

Слабый урожай затормозил рост российской экономики в июле-сентябре на половину процентного пункта, подсчитало Минэкономразвития страны.

«Проблемы с урожаем оказали серьёзное негативное влияние на цифры ВВП. По третьему кварталу это минус 0,5 процентного пункта, то есть без учёта сельского хозяйства ВВП по третьему кварталу рост был бы не на 1,3%, а на 1,8%», - говорится в комментарии главы Минэкономразвития Максима Орешкина, распространенном пресс-службой ведомства.

- По 9 месяцам эти цифры, соответственно, не 1,6%, а те же 1,8%, - сказал он.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2018 году - 1,8%.

- В целом мы ожидаем, что динамика сейчас в ближайшие месяцы улучшится, и мы будем выходить на те показатели, которые были заложены, - сказал Михаил Орешкин.

 

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