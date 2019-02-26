Агрессии США осуждённые исправительных колоний Мурманской области противопоставили снежно-ледовую военную технику

В четырёх исправительных колониях Мурманской области – ИК-16, 17, 18 и 23 прошёл конкурс снежных фигур. Тема конкурса была посвящена Дню защитника Отчества, что и определило выбор композиций. Осужденные лепили из снега и ваяли изо льда военную технику. Предпочтение, конечно, было отдано легендарным танкам времён Великой Отечественной войны. Но было и немало другой техники: самолёты, подводные лодки, пулемёты, знаменитые модели грузовиков военных лет.

В ИК-17 снежных дел мастера даже создали монументальную композицию, включающую фигуры пехотинца, лётчика и моряка.

Победителем конкурса жюри признало мурманскую колонию №17, которая отличилась не только оригинальностью и качеством представленных работ, но и массовостью участия в конкурсе осуждённых: творческими группами отрядов было создано одиннадцать снежно-ледовых скульптур.

Второе место жюри отдало композициям мурмашинкой ИК-18. Замыкает тройку призёров колония особого режима № 16.

Справедливости ради стоит отметить, что работы абсолютно всех участников конкурса достойны похвалы. И в этом творческом состязании проигравших нет. Теперь творения из снега и льда будут украшать плацы учреждений и радовать осуждённых и сотрудников, пока весна не вступит в свои права.