Агрессивную северянку, ударившую полицейского, оштрафовали на 25 тысяч рублей

Как установлено следствием и судом, в ночное время 29 апреля 2018 года в дежурную часть отдела полиции от местных жителей населенного пункта Зверосовхоз поступило сообщение о том, что у соседей по квартире громко играет музыка и нарушается общественный порядок.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, по вызову, с целью пресечения указанного правонарушения, к месту прибыл наряд полиции. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия женщина не реагировала. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке в подъезде дома по месту своего жительства, осознавая, что полицейский патрульно-постовой службы ОМВД России по Кольскому району является должностным лицом – представителем власти, схватила последнего за форменное обмундирование и нанесла ему один удар в лицо.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования, а также судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого преступления.

Приговором Кольского районного суда северянке назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.