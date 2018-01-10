Агрессивные северянки кидаются на полицейских

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы ЗАТО г.Североморск. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в вечернее время 29 декабря 2017 года подозреваемой, 1984 года рождения, находящейся в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения на улице Комсомольской Североморска, сотрудником полиции было сделано замечание. Будучи недовольной законными действиями представителя власти, злоумышленница нанесла ему не менее пяти ударов ногой, причинив физическую боль и травмы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.