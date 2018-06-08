Агрессивный инвалид, проткнувший клинком знакомого, получил условный срок

Кольским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием было установлено, что в марте 2018 году подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир жилого дома по ул. Энергетиков в п.Туманный Кольского района, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений к своему знакомому, умышленно, со значительной силой нанёс последнему рукоятью трости, к которой было прикреплено лезвие ножа с длиной клинка 155 мм.

Удар пришёлся в грудь потерпевшего, полученная травма расценивается, как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства, а именно полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной, состояние здоровья и инвалидность подсудимого. Судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданский иск прокурора Кольского района в интересах в интересах Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на сумму 67047 рублей 29 копеек удовлетворен в полном объёме.