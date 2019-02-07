Агропромышленный комплекс Мурманской области наращивает производство скота и птицы на убой, молока и куриных яиц

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства Мурманской области в январе-ноябре 2018 года составил 1972,1 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства - 109,1% (в среднем по России - 99,2%).

Рост по сравнению с январем-ноябрем 2017 года обусловлен увеличением: производства скота и птицы на убой в живом весе на 9%; производства молока на 9,3% в связи с повышением продуктивности молочного стада; выпуска куриных яиц в 2,8 раза за счёт забоя в аналогичном периоде предыдущего года кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-ноябрь 2018 года из федерального и областного бюджетов составила 286,4 млн рублей.