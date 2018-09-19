«Ах, обмануть меня не трудно!… Я сам обманываться рад!» - доверчивые северяне легко отдают крупные суммы денег мошенникам

В отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась жительница Заозёрска, которая рассказала полицейским, что она является администратором гостиницы. В то время, когда потерпевшая находилась на рабочем месте, ей позвонил неизвестный и, представившись заместителем руководителя гостиницы, сообщил заведомо ложную информацию о планируемой закупке огнетушителей. В ходе телефонного разговора он попросил срочно перечислить около 52 тысяч рублей на указанный номер карты банка.

Потерпевшая, как думала, выполнила поручение начальника. Лишь позже выяснилось, что действовала она по указанию злоумышленника.

Кроме того, в полицию обратился за помощью житель Снежногорска. Он пояснил, что неизвестный мужчина, назвавшись ему по телефону сотрудником коммерческого банка, сообщив заведомо ложную информацию об оформлении кредита и подробностях его выдачи.

По словам звонившего, его убедили под предлогом оформления страхования будущего кредита перевести денежные средства в сумме 46 тысяч рублей на указанный расчётный счёт. Денежной ссуды, на которую рассчитывал, потерпевший так и не получил, связь с «представителем банка» прервалась, тогда он понял, что стал жертвой мошеннических действий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими установлено, что связь с обоими потерпевшими поддерживалась по абонентским номерам, зарегистрированным в Московской области.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейскими проводятся в настоящее время оперативно-проверочные мероприятия.