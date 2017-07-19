«Аисты» слетелись в порт - продолжается реализация программы технического перевооружения в ПАО «ММТП»

На промышленной площадке торгового порта завершается монтаж двух новых портальных кранов «Аист» производства петербургской компании. Этот вид перегрузочной техники оснащается грейфером объёмом 10 куб. метра и за одну операцию способен перемещать до 10 тонн груза. Планируется, что новые портальные краны будут введены в эксплуатацию в конце лета текущего года.

Ещё четыре новых «Аиста» должны заработать на причалах торгового порта в 2018- 2019 годах. Таким образом, уже через два года в арсенале мурманских портовиков будет более 50 процентов обновленного кранового оборудования.

Также в текущем году значительно увеличится парк самоходных гидравлических перегружателей – в порту ожидается поступление сразу четырёх машин одного из лучших производителей такой техники – немецкой компании. Два гидравлических перегружателя «Sennebogen 875» оборудованы порталом на гусеничном ходу и грейферами объёмом 5 куб. метров. Ещё две машины этой же марки имеют колесное шасси и грейферы объёмом 3,5 куб. метров.

Особенностью этой современной техники является наличие гидравлического привода грузозахватного органа – грейфера, что позволяет оператору быстро и точно производить выгрузку вагонов. Такие машины внешне очень напоминают фантастические трансформеры, которые виртуозно производят сложные манипуляции.

Проводится обновление и технологического транспорта ПАО «ММТП» - в порт уже доставлен высокопроизводительный погрузчик «Volvo L150 H», с объёмом ковша 6,8 куб. метров. Эта современная многофункциональная машина сочетает повышенную маневренность и простоту управления. Её применение значительно повышает производительность труда докеров-механизаторов, делает их работу более комфортной и безопасной.

Программа технического переоснащения предусматривает серьёзные инвестиции в природоохранное оборудование. Поставлена задача в кратчайшие сроки установить на производственной площадке грузового района № 1 стационарную систему пылеподавления. Для этого ПАО «ММТП» приобретает 4 модуля производства итальянской компании «ТехноАльпин» - производителя генераторов снега и тумана по самым передовым технологиям. Аналогичная система из четырёх стационарных туманообразующих пушек, введенная в эксплуатацию летом 2015 года на грузовом районе № 2 позволила снизить концентрацию пыли на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны почти вдвое. Эти данные подтверждаются контрольными измерениями, проведенными АО «НИИ Атмосфера» (г.Санкт-Петербург).

Также ПАО «ММТП» ожидает поставку новейшего мобильного вакуумного погрузчика «Centurion» шведской фирмы. Эта самая современная и производительная техника для работы с просыпями навалочных грузов, а также для эффективной профилактики пылеобразования.