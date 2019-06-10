Акция «Цветы – улыбки лета» состоится в Мурманске

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится яркая акция «Цветы – улыбки лета!». В 12.00 на площадке перед библиотекой будет организована посадка живых цветов, которые украсят территорию.

При необходимости, рассада, земля и инвентарь будут предоставлены, но организаторы будут благодарны, если участники придут со своими лопатками и цветами.

В холле библиотеки в это же время пройдет литературная цветочная акция, во время которой желающие смогут прочитать стихотворения про цветы, выбрав их из стихосушки, отгадать загадки, нарисовать фантастический цветок и составить библиобукет с пожеланиями.

К мероприятию могут присоединиться все желающие и юные читатели, и их родители.