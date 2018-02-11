Акция «Лыжня России» прошла в гарнизонах Северного флота
Более двух тысяч военнослужащих Северного флота и членов их семей приняли участие в лыжных гонках, состоявшихся в гарнизонах флота в рамках всероссийской акции «Лыжня России-2018». Соревнования лыжников всех возрастов от дошкольников до пенсионеров прошли в Гаджиево, Видяево, Заозёрске, Полярном и Североморске.
Самый массовый старт, собравший более 1200 участников, состоялся в гарнизоне авиаторов Северного флота Североморск-3. В этой лыжной гонке впервые приняли участие воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Они прошли на лыжах
Максимальная дистанция для взрослых участников «Лыжни России» составила
Во время забега, проходившего на свежем морозном воздухе, работала полевая кухня. Военнослужащие авиационно-технической базы объединения ВВС и ПВО Северного флота угощали всех желающих гречневой кашей с тушёнкой, горячем чаем и сдобными булками.
В гарнизонах Северного флота прошла акция «Лыжня России»
Более 2-х тысяч военнослужащих Северного флота и членов их семей приняли участие в лыжных гонках, состоявшихся в гарнизонах флота в рамках всероссийской акции «Лыжня России-2018». Соревнования лыжников всех возрастов от дошкольников до пенсионеров прошли в Гаджиево, Видяево, Заозёрске, Полярном и Североморске.
Самый массовый старт, собравший более 1200 участников, состоялся в гарнизоне авиаторов Северного флота Североморск-3. В этой лыжной гонке впервые приняли участие воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Они прошли на лыжах
Максимальная дистанция для взрослых участников «Лыжни России» составила
В процессе всего мероприятия, проходившего на свежем морозном воздухе, работала полевая кухня. Военнослужащие авиационно-технической базы объединения ВВС и ПВО Северного флота угощали всех желающих гречневой кашей с тушёнкой, горячем чаем и сдобными булками.
Безопасность и правопорядок в местах проведения спортивно-массовых мероприятий обеспечивали военные полицейские во взаимодействии со своими гражданскими коллегами.
Как сообщает пресс-служба СФ, безопасность и правопорядок в местах проведения спортивно-массовых мероприятий обеспечивали военные полицейские во взаимодействии со своими гражданскими коллегами.