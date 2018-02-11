Акция «Лыжня России» прошла в гарнизонах Северного флота

Более двух тысяч военнослужащих Северного флота и членов их семей приняли участие в лыжных гонках, состоявшихся в гарнизонах флота в рамках всероссийской акции «Лыжня России-2018». Соревнования лыжников всех возрастов от дошкольников до пенсионеров прошли в Гаджиево, Видяево, Заозёрске, Полярном и Североморске.

Самый массовый старт, собравший более 1200 участников, состоялся в гарнизоне авиаторов Северного флота Североморск-3. В этой лыжной гонке впервые приняли участие воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Они прошли на лыжах 5 километров .

Максимальная дистанция для взрослых участников «Лыжни России» составила 10 километров . Самые маленькие лыжники бежали 200 и 400 метров . После финиша для детей была организована развлекательная программа.

Во время забега, проходившего на свежем морозном воздухе, работала полевая кухня. Военнослужащие авиационно-технической базы объединения ВВС и ПВО Северного флота угощали всех желающих гречневой кашей с тушёнкой, горячем чаем и сдобными булками.

В гарнизонах Северного флота прошла акция «Лыжня России»

Более 2-х тысяч военнослужащих Северного флота и членов их семей приняли участие в лыжных гонках, состоявшихся в гарнизонах флота в рамках всероссийской акции «Лыжня России-2018». Соревнования лыжников всех возрастов от дошкольников до пенсионеров прошли в Гаджиево, Видяево, Заозёрске, Полярном и Североморске.

Самый массовый старт, собравший более 1200 участников, состоялся в гарнизоне авиаторов Северного флота Североморск-3. В этой лыжной гонке впервые приняли участие воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Они прошли на лыжах 5 километров .

Максимальная дистанция для взрослых участников «Лыжни России» составила 10 километров . Самые маленькие лыжники бежали 200 и 400 метров . После финиша для детей была организована развлекательная программа.

В процессе всего мероприятия, проходившего на свежем морозном воздухе, работала полевая кухня. Военнослужащие авиационно-технической базы объединения ВВС и ПВО Северного флота угощали всех желающих гречневой кашей с тушёнкой, горячем чаем и сдобными булками.

Безопасность и правопорядок в местах проведения спортивно-массовых мероприятий обеспечивали военные полицейские во взаимодействии со своими гражданскими коллегами.

Как сообщает пресс-служба СФ, безопасность и правопорядок в местах проведения спортивно-массовых мероприятий обеспечивали военные полицейские во взаимодействии со своими гражданскими коллегами.