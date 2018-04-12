Акция «Молодёжь за моду на здоровье» прошла в областной детско-юношеской библиотеке

В мероприятии приняли участие студенты, школьники и родители. Состоялись беседы о вредных привычках, возможностях человеческого организма и здоровом образе жизни.

Библиотекари проинформировали гостей о влиянии моды на здоровье. Юные мурманчане прослушали обзор выставки по теме акции, посмотрели презентацию, рассказывающую о влиянии на растущий организм высоких каблуков, татуировок и других современных увлечений.

Состоялась интеллектуальная игра для старшеклассников «Внутри меня живёт моя Вселенная». Проверить знания участникам акции помогли вопросы, сгруппированные по темам и размещенные на разных по цвету и форме карточках. Для тех, кто сомневался в ответах, были подготовлены подсказки, написанные на стикерах с изображением одежды, обуви, головных уборов. Соревновательный характер игры создавал позитивный настрой участников.

Дошкольники и младшие школьники также выразили своё отношение к здоровому образу жизни. Их высказывания были написаны на плакате в форме сердечка. Маленькие мурманане считают, что необходимо больше гулять, совершать добрые дела, хорошо питаться и заниматься спортом.