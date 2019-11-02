Акция «Ночь искусств»: чем удивят посетителей областные музеи

3 ноября с 18.00 до 23.00 акция «Ночь искусств-2019» будет проходить на всех площадках Мурманского областного художественного музея: в главном здании, в отделе народного искусства и ремесел и в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Яркое и запоминающееся барабанное шоу в исполнении ансамбля барабанщиц «Crazy Army» откроет акцию в главном здании музея (Коминтерна, 13). Для самых маленьких гостей здесь будет работать творческая мастерская «Игроград», малыши смогут проявить свои творческие способности и на мастер-классах от детского центра и фитнес клуба «МАМАрада», а Ксенья Трубникова научит шить одежду для кукол. Выставка с интерактивном «Мир кукол в мире людей» погрузит всех присутствующих в мир детства. Кроме того, все желающие смогут принять участие в «Лаборатории китайских метафизических искусств». Для молодежи будет работать выставка-ярмарка от магазина «Серенити Комискс», Глеб Попович познакомит с историей издательства Marvel, а Дарья Орлова расскажет гостям о трех важных фигурах российского современного искусства – Сергее Сигее, Андрее Монастырском и Сергее Курёхине. К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье подготовлен ряд мероприятий, среди которых экскурсии по выставке «Битва за Север», отрывок из премьерного спектакля театра Северного флота, встреча с Петром Широбоковым и показ фильма «13 теней войны», а также командная игра «Походы в Арктику» с Музеем истории освоения Арктики им. О. Ю. Шмидта Мурманского академического лицея. Коллективы студентов и выпускников эстрадного отделения Мурманского колледжа искусств исполнят мировые хиты разных музыкальных направлений и окунут в атмосферу праздника.

На «Ночи искусств» в отделе народного искусства и ремёсел (г. Мурманск, ул. Академика Книповича, 23а) скучать не придется. Мастер-классы, экскурсии, лекции и творческие диктанты – это малая часть программы. «УЛУНный ВЕЧЕР», традиционные игры викингов, игры народов России, поэтический батл, интеллектуальная игра от проекта квиз «Арктика», кизомба от студии социальных танцев «Hola!» – все это ждет гостей.

В Культурно-выставочном центре Русского музея в (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) для гостей весь вечер будет работать фотосалон «Вхождение в картину». Северяне примут участие в различных мастер-классах, «Гастрономическом путешествии» по выставке «Приглашение к обеду», викторине «Во славу Отечества, во славу России», прослушают экскурсии по выставкам и многое другое.

Впервые у мурманчан и гостей города появится возможность провести досуг в Мурманском областном краеведческом музее до 6 утра. В этом году в музее подготовлены две программы: для семейной аудитории и программа 18+. Если традиционно Всероссийские акции в музее заканчиваются в полночь, то в этом году в это время начнется все самое интересное.

С 18.00 до 22.30 состоятся мероприятия для самых юных посетителей и их родителей. В ходе игры-путешествия «МузееLAND» ребята узнают о различных профессиях и почувствуют себя настоящими специалистами. Квест по выставке «Цвет Победы», фото-квест «Секретные материалы», интерактивная игра «Построй музей в Minecraft» позволят проверить логику и смекалку и отлично провести время. Научиться чему-то новому и развить творческие навыки дети смогут на мастер-классах «Брошь из фетра», «Будь внимателен на дороге», мастер-классе от студии творческих идей «Онегин арт», мастер-классе «Мир в капле воды» от центра дополнительного образования «Лапландия» и многих других. Традиционные участники – магазины настольных игр «Вундеркинд» и «Fresh game» – предложат поиграть в настольные игры. Клуб военно-исторической реконструкции «Мидгард» и Клуб военно-исторической реконструкции «Снежный волк» расскажут о развлечениях раннего Средневековья и предложат попробовать старинные игры. Не первый год во Всероссийской акции «Ночь искусств» на площадке краеведческого музея принимает участие Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой. Сотрудники отдела искусства и творчества проведут познавательно-игровую программу «Искусство – это круто!». Гостей встретит костюмированная героиня Осень, вместе с которой дети поиграют, отгадают загадки об искусстве, ответят на вопросы викторины о театре. Желающие смогут продемонстрировать свои актерские способности, поучаствовав в игре «Пантомима».

После того, как дети познавательно и интересно проведут вечер и разойдутся по домам, настанет время для культурного отдыха взрослых. В 23.00 пройдет торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь искусств». У посетителей будет возможность принять участие в автобусных экскурсиях «Мурманск-Night» и «Мурманск-Light». Познавательными для гостей музея станут интеллектуальная игра «Выручай-комната», музейная игра «Потрогай и найди», игровая площадка «Во что играют наши дети». Участники военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» создадут интерактивное пространство на тему военных лет. Для любителей региональной истории пройдут Краеведческий диктант и кофейные экскурсии по темам «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «Природа Мурманской области». Также в эту ночь Мурманский областной краеведческий музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и театральных коллективов региона. Ценители современного искусства научатся работать в технике метафорической нейрографики. До 4.00 будет работать интеллектуальное кафе «Бродячая собака», в котором выступят молодые поэты и артисты. В завершение праздничной ночи состоится показ советского фильма ужасов «Вий».

Посетители, которые проведут целую «Ночь искусств» в музее, в 6.00 получат памятные призы и подарки.