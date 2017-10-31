2 ноября в Мурманском областном краеведческом музее пройдёт пресс-конференция, посвященная Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств».

В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея; Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.

«Ночь искусств» – это масштабная акция, которая затрагивает различные направления искусства. Основой концепции акции является объединение на музейных площадках всех областных учреждений культуры.

Главная цель мероприятия - предоставить возможность жителям и гостям города в одном месте окунуться в мир культуры и искусства, стать участником творческих мероприятий, которые будут включать в себя выступление артистов и специалистов разных направлений искусства - литературы, актерского мастерства, музыки и самодеятельного творчества. В 2017 году акция.

Акция «Ночь искусств» пройдёт в областных музеях 4 ноября и будет приурочена ко Дню народного единства и 100-летию Великой русской революции.