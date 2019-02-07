Акция «Парковка с уважением» набирает популярность у мурманчан

В областном центре продолжается акция «Парковка с уважением». Инициаторами мероприятия выступили редакция газеты «Вечерний Мурманск» и муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства». Проект поддерживает и Госавтоинспекция.

Уникальные парковочные визитки для автолюбителей, разработанные по инициативе коллектива газеты «Вечерний Мурманск», можно получить не только в редакции, но и в Управлении ГИБДД УМВД России по Мурманской области при оформлении различных документов.

— Акция длится уже несколько месяцев и направлена на то, чтобы автолюбители Мурманска более уважительно относились друг к другу, — рассказал главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров. — В зимнее время года проблема парковки машин особенно актуальна, ведь зачастую оставленное на проезжей части авто мешает работе снегоуборочной техники.

Автовизитку с номером телефона владельца транспортного средства водителю предлагается оставлять на передней панели автомобиля. Благодаря этому, другой автолюбитель или сотрудник дорожных служб, которому мешает автомобиль, может просто позвонить и попросить убрать машину.