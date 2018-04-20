Акция «Театральный десант» продолжится в Мончегорске

21 апреля в 17.00 в Мончегорском городском Центре культуры (ул. Металлургов, 30) в рамках акции «Театральный десант» выступит театр юного зрителя «Сюрприз» из Снежногорска. Народный самодеятельный коллектив представит спектакль по пьесе Бориса Павловича «Сара Кру, или как стать маленькой принцессой» по мотивам повести Ф. Х. Бернетт «Маленькая принцесса».



Показ спектакля состоится в рамках акции «Театральный десант», которая стартовала в столице Кольского Заполярья 27 января. В мероприятии принимают участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.



Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.