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Мурманская область. Арктика13.06.18 14:43

Акция в Мурманской области станет центральным мероприятием Всероссийского дня посадки леса

Всероссийский день посадки леса проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Это ежегодная, традиционная акция, направленная на воспитание бережного отношения к лесу, она способствует восстановлению и приумножению лесных богатств. В нынешнем году акция приурочена к Году добровольца (волонтера) в России.

Впервые акция проходила в России в 2011 году, когда год был провозглашен ООН Международным годом леса. Уже в первый год проведения акции силами 200 тысяч добровольцев в 60 регионах России было посажено 25 миллионов саженцев молодых деревьев на площади свыше 7 тысяч гектаров. Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах в рамках акции проходят посадки лесных насаждений, субботники и просветительские мероприятия.

В этом году в Мурманской области мероприятия акции стартовали 19 мая. Однако в связи с особыми климатическими условиями центральное мероприятие по посадке сеянцев хвойных пород запланировано на 16 июня. Оно начнется в 11 часов на территории Мончегорского лесничества (отворотка федеральной трассы Мурманск – Санкт-Петербург налево на города Апатиты 7 км автодороги).

На лесном участке, где в 1990 годы прошёл лесной пожар и на котором естественное возобновление леса не произошло, проведены работы по подготовке почвы, нарезаны борозды. Здесь на участке площадью в 12 гектаров будут высажены двухлетние сеянцы сосны.

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Зритель постоянный
12.06.18 00:04
Если точнее, ждем посадок... И тоже с Юбилеем! Интересно смотреть не только ваши передачи, проекты, а еще на телеведущих приятно смотреть: всегда такие красивые, ухоженные, излучающие доброту. Спаси
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Следователь не может сам менять показания, у него же куча проверяющих, значит, так приказало начальство. Направило дело по нужному курсу.
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Зритель 2
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