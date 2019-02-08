Акция «Влюбленные в Крылова»

С 11 по 17 февраля в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки будет проходить акция, посвященная 250-летнему юбилею выдающегося русского баснописца, драматурга и журналиста Ивана Андреевича Крылова. Библиотека присоединяется к Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова».

В течение недели посетители младшего школьного возраста будут знакомиться с творчеством баснописца. Желающие могут выбрать и прочитать из книги или продекламировать наизусть любую из его знаменитых басен. Это можно сделать в прямом эфире или записать выступление на видеокамеру.