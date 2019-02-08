Мурманская область. Арктика08.02.19 10:00
Акция «Влюбленные в Крылова»
С 11 по 17 февраля в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки будет проходить акция, посвященная 250-летнему юбилею выдающегося русского баснописца, драматурга и журналиста Ивана Андреевича Крылова. Библиотека присоединяется к Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова».
В течение недели посетители младшего школьного возраста будут знакомиться с творчеством баснописца. Желающие могут выбрать и прочитать из книги или продекламировать наизусть любую из его знаменитых басен. Это можно сделать в прямом эфире или записать выступление на видеокамеру.
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