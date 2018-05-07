Акция «Вспомним всех поименно», посвященная Дню Победы, продолжится до 14 мая

Ежегодно в канун Дня Победы Мурманская областная научная библиотека проводит акцию «Вспомним всех поименно». С помощью электронных баз данных сотрудники библиотеки ищут информацию о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также месте их захоронения.

5 мая впервые площадка акции разместилась в МФК «Северное Нагорное». Весь день не иссякал поток людей, желающих узнать о судьбе своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Участниками акции стали люди всех возрастов и поколений.

Все желающие смогли познакомиться с историческими документами, позволяющими проследить боевой путь, получить информацию о наградах, о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти и месте захоронения, а также распечатать отсканированные копии документов-первоисточников, содержащих данные о героях войны.

Более 30 человек обратилось за помощью в поиске своих родных, погибших или пропавших в годы войны. Девять мурманчан нашли информацию, трое узнали о наградах, которые получили их героические родственники, а также описание их подвига.

Поддержать акцию пришел коллектив авторской песни «Пять углов». Музыканты подготовили специальную программу, в которую вошли стихи и песни о Великой Отечественной войне. Зрители тепло встречали каждый номер, и подпевали любимым песням.

Акция «Вспомним всех поименно» продолжится в областной научной библиотеке до 14 мая.