Актив ФНПР выступает за пенсионную реформу «в пакете»
На очередном заседании Исполкома ФНПР, прошедшем 26 июня под председательством Михаила Шмакова, был рассмотрен вопрос «О позиции ФНПР по законопроекту правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Было отмечено, что данный законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста, не учитывает всех рисков, возникающих для работников и пенсионеров. Более того, он не согласуется с майским указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым поставлена задача искоренения бедности и повышения благосостояния пенсионеров. А реализация законопроекта без комплекса мер, предложенных профсоюзной стороной на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 16 июня с.г., не может привести к желаемым результатам.
Исполком ФНПР одобрил позицию профсоюзной стороны РТК о необходимости «пакетного» рассмотрения проблем, связанных с данным правительственным законопроектом, включая увеличение размеров заработной платы, ратификации без изъятий 102-й Конвенции МОТ о минимальных нормах социального обеспечения, пересмотр методики определения прожиточного минимума, повышение качества медицинских услуг и ряда других мер для устойчивости и развития пенсионной системы страны.
В ходе дискуссии в видеорежиме определено, что членским организациям ФНПР следует руководствоваться решением профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии и в рамках коллективных действий, изложенных в письме председателя ФНПР от 18 июня, продолжить разъяснение позиции профсоюзов, активно участвовать в работе региональных органов власти, рассматривающих законопроект.
Решено также обратиться в Госдуму РФ с предложением создать соответствующую рабочую группу, сообщает департамент общественных связей аппарата ФНПР.