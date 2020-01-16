Активисты центра «Чистая Арктика» провели первый экоурок

Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» и «ЭкоклассРФ» запускают интерактивные экоуроки. Для самых маленьких эколят (подготовительная группа и начальная школа) подготовлена серия экоуроков «Чистый город начинается с тебя». В ходе занятий эколята познакомятся с основными источниками загрязнения воды, воздуха и земли в городе, научатся способам экономии воды и электроэнергии, а также грамотному обращению с отходами.

В качестве проводников в этом игровом исследовании выступят экоспасатели, которые вместе с эколятами будут учится жить экологично и разработают карманную яркую книжку-напоминалку.

Для эковолонтеров (5-11-й классы) во время интерактивных игровых уроков «Как жить экологично в мегаполисе» будут наглядно продемонстрированы практические методы с которыми можно решить некоторые экологические проблемы. В серии экоуроков «Разделяй с нами. Мир без мусора» будет рассматриваться тема мусора, начиная от истории возникновения «мусорной проблемы» до инновационных мировых технологий решения этой проблемы. А в интерактивной части урока эковолонтеров ждёт ролевая игра: ребята на время станут государственными деятелями, бизнесменами, учёными, гражданскими активистами и объединят свои усилия для окончательного и бесповоротного решения проблемы отходов.

Первый эко-урок в библиотеке «Яблочко» уже на «ура» состоялся.

Напомним, Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» начал свою деятельность в феврале 2018 года - Года добровольца, вызвав большой положительный отклик среди жителей города и области. Деятельность центра направлена на экологическое просвещение граждан, популяризацию эко-волонтерства, развитие экологической культуры, а также агрегацию общественной активности в сфере природоохранных мероприятий.