Активисты движения «Молодые профессионалы» Мурманской области приняли участие в молодёжном образовательном форуме в Великом Новгороде

Студенты профессиональных образовательных организаций Мурманской области приняли участие в молодежном образовательном форуме движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Цель форума – консолидирование мер поддержки выпускников системы чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и участников демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс», содействие разработке и реализации совместных социально значимых проектов, направленных на развитие карьеры молодежи, стимулирование активности в сфере предпринимательства и наставничества.

В отборочном этапе форума (десятидневный интерактивный курс на онлайн платформе) приняли участие 18 студентов из восьми профессиональных образовательных организаций Мурманской области. На финальный этап по результатам строгого отбора прошли шесть лучших студентов: Дмитрий Ватолин и Максим Шатин из Мурманского индустриального колледжа, Анастасия Горкина и Максим Гринченко из Мурманского медицинского колледжа, Серафима Гордеева из Кольского медицинского колледжа и Виктория Савельева из Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

Финальный этап форума состоялся в Великом Новгороде. 500 участников из 41 региона России стали обладателями уникальных знаний и нового импульса, необходимых для профессионального развития. Обучение по трекам – предпринимательство, карьера, наставничество – проходило в формате тренингов, деловых игр, проектных и карьерных мастерских. Своими историями успеха с молодежью поделились финалисты проекта «Лидеры России» и региональное бизнес-сообщество.

Студенты получили практический инструментарий для развития «мягких навыков» («soft skills»), необходимых для успешного построения карьеры, открытия своего дела или наставничества: умение работать в команде, креативность, управление проектами, коммуникативность, лидерство, эффективное мышление, искусство самопрезентации и карьерного ориентирования.

Итогом трёх дней интенсивных занятий стали проекты, которые можно воплотить в реальной жизни. Авторы лучших бизнес-идей в каждом треке получили дипломы и ценные призы.