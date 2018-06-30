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Мурманская область. Арктика30.06.18 07:00

Активисты «Клуба сторонников» собираются провести серию рейдов по микрофинансовым организациям региона

В Мурманске сторонники партии «Единая Россия» обсудили ситуацию с микрофинасовыми организациями (МФО). По мнению участников встречи для защиты граждан от «нечистоплотных» таких кредитных учреждений, необходимо повышать правовую грамотность населения

В Мурманске состоялось очередное заседание Клуба сторонников «Единой России», темой которого стала защита граждан от противоправной деятельности микрофинансовых организаций.

«Тема для обсуждения была выбрана не случайно, - рассказала председатель Регионального координационного совета сторонников Мурманского регионального отделения партии, член Общественной палаты РФ и Мурманской области Юлия Величко. – Иногда в жизни бывают ситуации, когда граждане вынуждены обращаться в различные кредитные конторы, которые привлекают их скоростью выдачи кредитов и минимумом требований к заемщику, но, к сожалению, при этом не всегда честно объясняют все условия кредитования. Часто это приводит к печальным результатам, и люди попадают в «кредитную яму».

Как отметила Величко, в региональную общественную приёмную «Единой России» поступали обращения от жителей, пострадавших от деятельности МФО. В целом по региону действует несколько десятков точек выдачи микрокредитов, большая часть МФО зарегистрированы за пределами территории Мурманской области.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо активизировать работу по защите граждан от противоправной деятельности микрофинансовых организаций.

«Для этого нужен постоянный мониторинг деятельности МФО, - отметил  заместитель председателя Регионального координационного совета сторонников,  заместитель председателя общественной Молодёжной палаты при областной Думе Кирилл Чудинов. – Чтобы оперативно выявлять те организации, которые работают с нарушениями норм действующего законодательства».

По мнению Чудинова, также следует проводить мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения.

«Необходимо, чтобы человек, который обратился за кредитом в МФО, чётко понимал, какие опасности ему угрожают, и не попадался на различные уловки. Именно финансовая безграмотность жителей и является главной причиной того, что нечистые на руку микрофинансовые организации продолжают существовать и работать на нашем рынке», - подчеркнул он.

В ходе заседания «Клуба сторонников» было принято решение о проведении серии рейдов по микрофинансовым организациям, которые начнутся в ближайшее время.

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