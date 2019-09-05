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Мурманская область. Арктика05.09.19 13:35

Активисты Общероссийского народного фронта и Андрей Чибис обменялись предложениями по улучшению качества жизни северян

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта. Основной целью встречи стала передача руководителю исполнительной власти региона общественных предложений, собранных ОНФ по итогам сессии отделения.

В списке, подготовленном ОНФ, более двух десятков предложений, касающихся самых разных сторон жизни Заполярья. Немалая их доля связана с текущими проблемами системы здравоохранения. Речь идёт, в частности, о необходимости создания ФАПов в ряде отдалённых поселений, о строительстве нового корпуса областного онкодиспансера, о лекарственном обеспечении.

В предложениях фронтовиков затронуты и другие вопросы: нужда в дополнительных местах в детсадах, необходимость участия общественников в согласовании работ по доступной среде для инвалидов, внедрение раздельного сбора мусора, качество мобильной связи на дорогах и многое другое.

Разговор начался с позитивных примеров реализации властью общественных инициатив. Член регионального штаба ОНФ, сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко рассказала о работе по обеспечению доступа к воинским захоронениям на Верманском рубеже в Кандалакшском районе. А сопредседатель штаба Ольга Дзюба напомнила об успешном решении вопроса сохранения Кильдинской коррекционной школы-интерната.

Затем в режиме диалога фронтовики и врио губернатора обменялись мнениями по поводу насущных вопросов жизни региона.

Андрей Чибис также внёс несколько практических предложений в разных сферах. В частности, глава области высказал идею включить витаминные комплексы в школьное питание. Кроме того, по мнению врио губернатора, серьёзного обновления требует региональная система оздоровительного отдыха детей.

Андрей Чибис отметил, что некоторые из общественных инициатив, включённых в список ОНФ, в настоящее время реализуются. Например, по инициативе областного правительства силами компании «ФосАгро» уже разработана проектная документация по установке освещения и реконструкции дороги Кировск – Апатиты.

В ходе встречи не раз поднималась тема городской среды. Член регионального штаба ОНФ, тренер мурманской ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту Игорь Колобов посетовал на тотальное засилье заборов в Мурманске, а также на отсутствие каких бы то ни было удобств для маломобильных людей на многих городских лестницах, в частности, в районе улиц Буркова и Гагарина. По мнению фронтовиков, нынешний Мурманск в принципе недостаточно дружествен для пешеходов. Андрей Чибис заверил гостей, что необходимость радикальных перемен в городской среде столицы Заполярья власть осознаёт, и к Новому году соответствующий план будет разработан.

Глава области отметил важную роль ОНФ в той обширной работе по всестороннему повышению качества жизни людей, которая сегодня ведётся в Кольском Заполярье.

«Для ОНФ является ключевым партнёром с точки зрения помощи выявления проблем, контроля исполнения задач, поставленных Президентом страны, национальных проектов, нашего Плана 100 шагов. Исполнения более качественного, потому что надо не просто делать, а делать хорошо, не абы как. «Абы как», к сожалению, иногда у кое-кого входит в привычку, и это нужно менять. Мы рассчитываем на продолжение плотного взаимодействия с Фронтом, и я всех своих коллег ориентирую, чтобы они в рабочем режиме максимально чётко и быстро реагировали на инициативы Народного фронта. Спасибо вам!», – подчеркнул Андрей Чибис.

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