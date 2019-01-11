Активисты ОНФ добиваются качественного выполнения работ по капитальному ремонту в Мурманской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области добиваются качественного выполнения работ по капитальному ремонту в регионе. Особое беспокойство общественников вызвало состояние дома № 20 на улице Ферсмана в Апатитах.

В 2018 году вместе с домом № 16 на улице Ленина здание вошло в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы. И если с первым объектом жителям повезло, ситуация со вторым не решена по сей день. Согласно ведомости объёмов работ, подрядчик должен был, в частности, демонтировать ряд элементов, заделать трещины в кирпичных стенах цементным раствором, выполнить наружную облицовку поверхности стен металлосайдингом, установить оконные блоки из ПВХ профилей, после чего вывезти весь строительный мусор. Однако даже та часть работ, что была выполнена, вызвала у активистов ОНФ вопросы.

«Во-первых, не было понятно, по какой причине заявленный в договоре способ выполнения работ подрядчик заменил на другой. Этот вопрос мы задали представителям регионального Фонда капитального ремонта. Согласно полученному ответу, пункт 4.7 договора позволяет делать это по предварительному согласованию с заказчиком. Причина же заключается в том, что предусмотренная проектом отделка фасада МКД металлосайдингом нарушила бы сложившийся архитектурный облик центральной улицы Апатитов. В связи с чем отдел архитектуры и градостроительства выступил с инициативой о возможной замене облицовки фасада металлосайдингом на отделку штукатуркой в рамках утверждённой стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества дома, - рассказал эксперт ОНФ в сфере строительства и капитального ремонта Андрей Левин. – Но главный вопрос, исчерпывающего ответа на который мы так и не получили, почему условия договора со сроком выполнения работ не более 120 дней так и не были соблюдены?»

В Фонде капитального ремонта Мурманской области общественникам пояснили, что согласно метеорологической справке, предоставленной подрядчиком, в период с 1 мая по 30 августа 2018 года наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде интенсивных атмосферных осадков, в течение 53 календарных дней не позволявших проводить отделочные работы по окраске фасада.

«Вызывает недоумение тот факт, что региональный оператор счёл доводы об уважительности причин убедительными и согласился с ними. Более того, между Фондом капитального ремонта и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ до 15 ноября. Мы живём на севере и с капризами погоды вынуждены сталкиваться постоянно, тем не менее, это не повод отказываться от проведения работ. К тому же ряд объектов при этом был сдан в срок. К сожалению, итоговый результат взаимодействия с подрядчиком в Апатитах оказался довольно предсказуемым: по состоянию на 28 декабря 2018 года капитальный ремонт дома № 20 на улице Ферсмана так и не был завершён, в связи с чем в адрес подрядной организации было направлено уведомление об одностороннем расторжении договора, - добавил Левин. – Мы обратились в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и дать оценку действиям должностных лиц. Кардинальное повышение комфортности городской среды закреплено майским указом президента, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. И первым делом необходимо обеспечить комфортное и безопасное пребывание людей в собственных домах. Мы продолжим держать ситуацию под контролем».