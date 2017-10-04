Активисты ОНФ настаивают на ремонте дороги к храму в Мурманске

Эксперты Общероссийского народного фронта в Мурманской области регулярно проводят рейды по проверке состояния дорог, особое внимание уделяется объектам, нанесенным на карту «убитых» дорог. Один из них – участок улицы Траловая в Мурманске – на пути к Храму Преподобного Трифона Печенгского. Активисты ОНФ неоднократно выезжали сюда по просьбе прихожан. Во время службы и православных праздников он собирает большое количество людей, но проехать им зачастую оказывается непросто.

Проведенная активистами ОНФ проверка показала, что дорожное полотно не соответствует требованиям, предъявляемым государственными стандартами, а движение по нему не только некомфортно, но и небезопасно. Впрочем, еще до того, как попасть сюда, прихожанам приходится преодолевать непростые испытания. Перед отворотом на грунтовку их поджидает большая яма. В период обильных осадков она наполняется водой. Чтобы обогнуть ее, пешеходы вынуждены выходить на середину проезжей части – с другой стороны ямы установлен забор.

О проблемной дороге общественники сообщили в администрацию Мурманска. «Повреждение асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Траловой устранено с применением кирпичей. Ремонт покрытия с применением горячих асфальтобетонных смесей будет выполнен в третьем квартале текущего года», – ответили в администрации. Что касается полного приведения проезда к храму (Траловая, 22) в соответствие с требованиями нормативной документации, необходимо выполнить устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, построить тротуары, систему наружного освещения и ограждения, а эти работы носят уже капитальный характер, отметили власти и пообещали рассмотреть вопрос при формировании мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» после 2019 г. Тем временем третий квартал закончился, а обещанного до асфальта возле храма прихожане ждут до сих пор.

«На дворе – октябрь, а результатов мы так и не увидели, хотя ремонт покрытия с применением горячих асфальтобетонных смесей власти обещали выполнить в третьем квартале текущего года. Мы напоминаем властям об обозначенных сроках и настаиваем на принятии мер по исправлению ситуации. Люди не просят скамеек и фонарей здесь и сейчас. Речь идет об элементарном. Тем более, дело касается объекта, большинство посетителей которого – пожилые люди», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков.