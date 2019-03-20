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Мурманская область. Арктика20.03.19 14:50

Активисты ОНФ обратили внимание прокуратуры на отсутствие своевременной уборки снега и льда рядом с социальными учреждениями в Мурманске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратили внимание прокуратуры региона на отсутствие своевременной и качественной уборки снега рядом с «Домом молодёжи – SOS», где проживают подростки из многодетных приемных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, и региональным отделением Всероссийского общества глухих.

О том, что уровень снега и наледи возле домов № 21 и 23 по улице Папанина местами достигает высоты когда-то припаркованных и забытых здесь автомобилей, общественникам рассказали жители многоквартирных домов (МКД). Не дожидаясь реакции надзорного ведомства, активисты ОНФ при содействии муниципалитета и одного из мурманских предпринимателей, который сам сел за руль снегоуборочной техники, начали приводить придомовую территорию в надлежащий вид.

Согласно части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление МКД должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Между тем, по словам жильцов, проблемы с содержанием дороги возникли задолго до зимы: подъехать к пятиэтажному жилому дому было практически невозможно и осенью из-за полуметровых ям, постоянно залитых водой. С ноября ситуация усугубилась.

«Не очищенная от снега и наледи территория – это не только неудобно, но и очень опасно. Случись ЧП, врачи скорой медицинской помощи будут вынуждены спешить на вызов по скользкой дороге пешком, а при необходимости госпитализации обратный путь им придется проделать еще и с пациентом на носилках, что создаст дополнительный риск для его состояния. Специалисты МЧС под сугробами не смогут найти люки с пожарными гидрантами (возле домов №21 и /23 по улице Папанина был освобожден доступ лишь к одному из таких гидрантов). Добиваться решения вопроса через суд могут лишь собственники жилья, но в наших силах помочь им. В итоге активистами ОНФ и неравнодушными к условиям пребывания в социальных учреждениях гражданами была найдена возможность пригласить на объект снегоуборочную технику», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Чтобы разбить десятки сантиметров льда и расчистить придомовую территорию, потребовалось почти восемь часов. Работу осложняли припаркованные вдоль домов автомобили, владельцев которых не сразу удалось разыскать, а также машины, давно «вросшие» в ледяные толщи.

«Конечно, одним днем проблему, которая копилась месяцами, не решить, но пассивное ожидание чьих-то действий далеко не всегда приносит желаемый результат. Впереди еще много работы по приведению территории на улице Папанина в нормативное состояние, но теперь к жилым домам хотя бы можно проехать. Мы благодарим всех, кто откликнулся на призыв о помощи. Вы – пример того, как, объединив усилия, можно добиться многого!»,  – отметила активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Татьяна Уланова. 

Общественники направили обращения в Государственную жилищную инспекцию региона и в администрацию Мурманска с просьбой разобраться в причинах сложившейся ситуации и принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и восстановление прав жильцов МКД на благоприятные и безопасные условия проживания.

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