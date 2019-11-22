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Мурманская область. Арктика22.11.19 15:23

Активисты ОНФ обратили внимание прокуратуры на плохое качество горячей воды в доме на улице Гвардейской в Мурманске

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру региона с просьбой защитить права  жильцов многоквартирного дома № 9 по ул. Гвардейской в Мурманске. По  словам владельцев квадратных метров, с апреля 2019 г. качество воды, подаваемой в жилые помещения, значительно ухудшилось: цвет стал  грязно-коричневым, появился резкий неприятный запах. Возможная причина – плановые работы, на время которых в здании отключали горячее  водоснабжение.

В региональном управлении Роспотребнадзора с доводами жильцов  согласились: проведенное расследование подтвердило нарушения СанПиН, а в  отношении руководителя управляющей организации было инициировано  административное производство. Однако качество горячей воды по сей день  находится на прежнем уровне. Не желая пользоваться такой услугой, многие  жильцы установили в квартирах стационарные электрические  водонагреватели, что резко увеличило нагрузку на электрические сети и  создало предпосылки для возникновения пожара.

Ещё одна проблема жильцов МКД № 9 по ул. Гвардейской – неудовлетворительное санитарное состояние подвала, мусоропровода, подъезда и дворовой территории, в том числе, детской площадки. Так, подвал оказался затоплен из-за аварии: скопившаяся там вода наносит  ущерб внутренней отделке жилых помещений, становится источником  неприятного запаха и приводит к образованию плесени, что также нарушает  требования действующих нормативно-правовых актов.

Общественники обратили внимание и на то, что техническое состояние  мусоропровода во втором подъезде дома делает его эксплуатацию  небезопасной: крышки загрузочных клапанов закрываются неплотно, система  вентиляции работает в полсилы, целостность и герметичность всей системы  давно нарушена. Все потому, что управляющая организация не сочла нужным  ремонтировать мусоропровод один раз в пять лет, как это положено делать.

Как результат – стойкий запах отходов, распространившийся по всем  лестничным пролетам. Жильцы дома вынуждены держать открытыми окна в  подъезде на протяжении всего года.

«Этот случай – показатель того, как работать категорически нельзя! Управляющая компания по сути не делала ничего: межтамбурные двери не  отремонтированы, придомовая территория находится в удручающем состоянии: высохшая трава не скошена, детская площадка не оборудована. В ГЖИ наши  доводы также сочли убедительными: еще в августе в адрес управляющей  организации было направлено предписание об устранении нарушений. На  календаре – конец ноября, а воз и ныне там. Надеемся, после  вмешательства прокуратуры дело, наконец, сдвинется с мертвой точки, и  права жильцов будут восстановлены», - отметил член регионального штаба  ОНФ в Мурманской области Алексей Дорофеев.

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