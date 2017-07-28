Активисты ОНФ оценили качество работы городской поликлиники № 1: врачей мало – очереди большие

В рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» общественники провели мониторинг доступности и качества оказания медицинских услуг в поликлинике № 1 Мурманска, расположенной по адресу: улица Шмидта, 41/9. Чтобы иметь объективное представление о том, насколько сложно достать талон к специалисту, большие ли очереди формируются, как общаются в регистратуре с посетителями, активисты ОНФ пришли в учреждение рано утром.

Общественники попробовали взять талон через терминал: аппарат показал доступность номерков к терапевту (более 60), физиотерапевту (два врача – 38 и 27 талонов, ближайшие – на 28 июля и 1 августа соответственно), онкологу (два врача – 33 и 12, ближайшие – на 28 июля и 3 августа), дерматовенерологу (29, ближайший – на 2 августа), гинекологу (два врача – 55 и 35 номерков, ближайшие – на 31 июля и 1 августа), отоларингологу (два врача – 21 и 24, 4 августа), ревматологу (104). Однако посетители жаловались на то, что в течение нескольких дней не могут получить талоны на приём к окулисту, стоматологу и неврологу.

Общественники отметили большую очередь в процедурный кабинет (около 20 человек), отсутствие пандуса на пути из вестибюля к врачебным кабинетам (есть только лестница), маленький лифт, одновременно вмещающий только двух человек. В ходе мониторинга активисты ОНФ также обратили внимание на условия пребывания в организации, наличие расходных материалов, отношение персонала к пациентам, соблюдение времени записи на прием.

«Мы попросили пациентов заполнить несложные анкеты, в частности, оценить открытость и доступность информации о работе поликлиники, комфортность условий предоставления услуг, удовлетворенность их качеством. Спрашивали и что не устраивает. Одна женщина пожаловалась на отсутствие питьевой воды. По ее словам, бывает, что сидеть приходится по несколько часов, а возможности попить нет. Еще одна выявленная проблема – недостаток специалистов: терапевтов всего два – пока отпускной период, этого достаточно, но осенью ситуация обострится – и всего один хирург, который, как говорят пациенты, порой вынужден принимать до девяти вечера», – сказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Александр Зубко.

Результаты мониторинга будут опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также на сайте narocenka.ru. Вся собранная в ходе рейда информация будет доведена до профильного министерства и руководителей учреждений для поиска решений по устранению выявленных нарушений.