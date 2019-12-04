Активисты ОНФ организовали в Мурманске масштабный танцевальный фестиваль

Мурманские активисты Народного фронта организовали и провели один из самых крупных фестивалей в регионе «Dance Machine». Давно ставшее традиционным и ожидаемое многими хип-хоп событие, насыщенное баттлами и мастер-классами, длилось два дня. Уровень участников оценивали опытные мастера из Санкт-Петербурга и Минска.

«Этому фестивалю уже более 10 лет. Из года в год он становится площадкой для встречи участников и гостей не только из Мурманской области, но и со всего Северо-Запада, из Москвы и даже других стран. Его ждут и к нему готовятся, оттачивая свои профессиональные навыки, чтобы потом продемонстрировать накопленный за прошедший год опыт друзьям и членам жюри. Не важно, сколько тебе лет, и какого уровня ты достиг, здесь главное – танец, на языке которого столь многое можно рассказать», – отметил организатор фестиваля, лидер танцевального коллектива «Gust Life», член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Вячеслав Бурцев.

Традиционно участники фестиваля бились в двух возрастных группах: от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет. Открыл первый день турнира мастер-класс от известного би-боя, профессионального танцора из Минска Никиты Селезнева, который выступил в статусе одного из членов жюри. В 2018 году на фестивале «Сильвер Бэк» в Америке он вошел в восьмерку лучших танцоров мира, обойдя коллег из Украины, Японии и США. Вторым членом жюри стал гость из Санкт-Петербурга Иван Зайцев, поделившийся с публикой секретами расширения возможностей тела, изучения техник движения из различных уличных стилей и собственных наработок, рассказал о развитии музыкальности и палитры характера движений. По его мнению, эти знания помогут найти себя в танце и понять, как именно хочется двигаться под музыку.

«Танец – это не просто спорт, это образ жизни. И само участие в столь масштабных мероприятиях мотивирует отнюдь не меньше, чем победа в них. Мы благодарны всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся, и надеемся, что в следующем году он соберет еще больше участников со всего мира», - добавил Бурцев.

Фото Romas Antano.