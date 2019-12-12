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Мурманская область. Арктика12.12.19 10:15

Активисты ОНФ помогли решить вопрос восстановления подача тепла и горячей воды в образовательные учреждения Ковдорского района

Благодаря мурманским активистам ОНФ в детсаду и школе Ковдорского района восстановлена подача тепла и горячей воды. После сигнала представителей Народного фронта в Мурманской области в образовательных учреждениях Ковдорского района нормализована подача тепла.

Проблемы с теплоснабжением детского сада в селе Лейпи и средней школы № 4 пос. Ёнский общественники выявили в ходе мониторинга качества оказания услуг в медицинских и образовательных учреждениях Ковдорского района, проведенного совместно с уполномоченным по правам человека в регионе Михаилом Шиловым. Работы по приведения температурного режима в зданиях в нормативное состояние начались спустя несколько часов.

«Мы были крайне удивлены, когда сотрудники детского сада в с. Лейпи встретили нас в тёплых кофтах и меховых жилетках. Оказалось, что температура воздуха в помещениях составляла в среднем +15 градусов при том, что столбик термометра на улице уже опускался ниже отметки -10 градусов, а в самом здании отсутствовала горячая вода. Между тем, согласно СанПиН, в приёмных и игровых ясельных групп температура воздуха должна быть не ниже 22-24 градусов. В спальнях, где спят дети – не ниже 19-20° градусов. Похожая ситуация сложилась и в школе № 4 пос. Ёнский, где термометр в помещениях не показывал выше 13 градусов. Мы тут же сообщили об этом первому заместителю главы региона Оксане Демченко. К решению проблемы оперативно подключились власти Ковдорского района», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

В результате горячее водоснабжение в детском сайду Лейпи было оперативно восстановлено. На сегодняшний день в помещениях осуществляется ежедневный мониторинг теплового режима, ведутся журналы его фиксации, при понижении температуры информация оперативно передаётся в Управление образования Ковдорского района. В спортивном зале и дошкольной группе старые радиаторы заменены на биметаллические.

В кабинете технологии школы № 4 пос. Ёнский, дошкольной группе, музыкальном зале и медицинском кабинете филиала средней школы № 1 Лейпи, в здании которой расположен детский сад, ведётся работа по замене оконных блоков. Блоки в других холодных помещениях будут заменены за счёт средств, дополнительно выделенных из местного бюджета, до конца года.

Кроме того, как пояснили общественникам в Министерстве образования Мурманской области, с сентября 2019 года в регионе заключаются энергоэффективные контракты, в рамках которых в зданиях муниципальных учреждений монтируется новое оборудование теплоузлов. Оно позволит регулировать температуру воздуха в помещениях. Такое оборудование уже установлено в филиале в Лейпи и школе № 4 пос. Ёнский.

 

 

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