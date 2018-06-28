Активисты ОНФ пошли в детские сады и остались довольны

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» провели рейды по пяти детским садам региона. Общественники внимательно осмотрели дошкольные образовательные учреждения в Мурманске, Кольском районе и Апатитах: прилегающую территорию, внешний вид здания и состояние помещений.

Так, исследование детских садов № 110 и № 133 заполярного центра существенных недостатков в работе учреждений не выявило. Активисты убедились в целостности ограждений по периметру зданий, наличии в достаточном количестве малых архитектурных форм (в частности, веранд и песочниц), отсутствии травмоопасных объектов и мусора, в том числе, строительного. Территория садов закрыта для посещения чужими людьми, имеются камеры видеонаблюдения. Фасад зданий находится в надлежащем состоянии, внутри комфортно, все санитарно-гигиенические нормы соблюдены.

«Мы также провели анкетирование родителей воспитанников детских садов. Все они единодушно довольны работой учреждений. Опрошенные отметили открытость и доступность информации о работе организаций, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость и компетентность персонала. Эти показатели родители оценили на «отлично». Но есть и замечания, правда, уже к территории за пределами учреждений. Так, во дворах домов, прилегающих к детским садам № 110 и № 133, отсутствуют необходимые предупреждающие дорожные знаки. Например, «Осторожно, дети!». А рядом с садом № 133, напротив дома № 14 по проезду Связи находится лестница с прогнившими ступенями, явно требующая ремонта. Всю выявленную информацию мы направили в министерство образования и науки Мурманской области и органы местного самоуправления для принятия дальнейших решений», - рассказала активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Наталья Рашева.

Общественники также проверили детские сады: № 20 в посёлке Мурмаши, № 50 и № 59 в Апатитах. Недостатков в состоянии и качестве работы дошкольных образовательных учреждений выявлено не было.

«Безусловно, такие рейды актуальны и необходимы, ведь речь идет о наших детях и их безопасности. Здесь нет быть мелочей: даже незначительное нарушение может обернуться трагедией. Сегодня в ходе реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» активисты Общероссийского народного фронта проверяют дошкольные образовательные учреждения по всей стране. Это позволит не только получить объективную картину обслуживания в детских садах, но и пресечь возможные несчастные случаи благодаря своевременному устранению выявленных нарушений», - отметил член регионального штаба ОНФ Андрей Антонов.

По итогам всех проведенных рейдов активисты ОНФ направили обращения в региональное министерство образования и науки и местные администрации. Общественники будут держать на контроле выявленные недочеты и принятие комплексных мер по их устранению.