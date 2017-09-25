Активисты ОНФ проинспектировали дороги Мурманска, внесенные в план ремонта на текущий год

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области проинспектировали дороги заполярного центра, отмеченные на сетевом ресурсе www.dorogi-onf.ru.

Работы на 23 объектах, внесенных в план ремонта на этот год, уже завершены. До наступления холодов осталось закончить ещё три, и весь запланированный объем будет выполнен. Список отремонтированных дорог пополнили улицы Мира, Скальная, Старостина, Егорова и проспект Ленина. На Нижнеростинском шоссе, поразившем экспертов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во время визита в Мурманск в конце мая, работы ещё ведутся. Участок стал одним из лидеров народного голосования: он был усеян ямами, засыпанными грязью. Теперь внешний вид шоссе существенно изменился. По заверениям властей, здесь отремонтируют 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна, оставшаяся часть внесена в план ремонтов на следующий год.

«Такие рейды по проверке состояния дорог нами проводятся регулярно, особое внимание мы уделяем объектам, нанесенным на карту «убитых» дорог. Напомню, какие участки попадут в планы ремонта – во многом зависит от самих автомобилистов. Заходите на сайт www.dorogi-onf.ru и отмечайте те дороги, которые важны для вас. Конкретные результаты мы получим, только объединив наши усилия. В этом году наиболее активным показал себя Мурманск – как результат, ремонтная кампания затронула, в основном, его. Хочу также отметить, что на интерактивной карте ОНФ появился новый раздел «Километрика убитых дорог», где можно посмотреть статистику по количеству добавленных объектов и измененным статусам в крупных городах. Их можно выстраивать в порядке возрастания или убывания по разным критериям», - сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков.

Сегодня на карту «убитых» дорог нанесено 165 объектов, расположенных на территории Мурманской области, общей протяженностью более 54 км. По ним собрано 7228 голосов. До наступления зимы рейды по проверке состояния дорог будут продолжены.