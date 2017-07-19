Активисты ОНФ проверили ход реализации проекта «Генеральная уборка» в Апатитах

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области проверили ход реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Апатитах. Отдельной частью поездки стало посещение единственной городской санкционированной свалки.

По словам местной администрации, работа по выявлению и ликвидации свалок ведется регулярно, за чистотой улиц следит специально созданная для этих целей санитарная комиссия, которая, в случае обнаружения несанкционированной свалки, фиксирует ее, а информацию передает подрядчику для ликвидации в десятидневный срок. Специалисты комиссии уже выявили 18 свалок, восемь из них на сегодняшний день убраны, и работа, по заверениям властей, продолжается.

«В условиях Крайнего Севера бороться со свалками намного сложнее – на некоторых участках до сих пор лежит снег. По словам представителей администрации, в этом году на ликвидацию свалок выделено 515 тысяч рублей. Хочется отметить, что специалисты Управления дорожного хозяйства активно пользуются сайтом «Интерактивная карта свалок». По примеру активистов ОНФ в Апатитах проводятся субботники, в результате которых было вывезено 146 куб. метров мусора, отчёты выложены на сайте муниципалитета. Мы предложили провести в городе экологическую акцию «Чистый берег», аналогичную той, в которой мы недавно участвовали в Териберке», – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.

Одной из целей поездки также было посещение единственной городской санкционированной свалки. Ни забора, ни рва вокруг нее активисты ОНФ не обнаружили – достаточно небольших порывов ветра, чтобы мусор с горы высотой с четырехэтажный дом разлетелся в разные стороны. По словам жителей Апатитов, благодаря застойным водам по периметру объекта отходы мгновенно попадают в почву и, соответственно, в реку Белая, впадающую в озеро Имандра, откуда ведётся водозабор. Собственник свалки заверил: все абсолютно законно, объект находится в пределах установленных границ и заполнен лишь на 60%, не нашла нарушений и местная прокуратура. Общественники намерены провести свою проверку, чтобы установить, насколько свалка соответствует требованиям к устройству и содержанию полигонов для твёрдых коммунальных отходов.