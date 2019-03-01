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Мурманская область. Арктика01.03.19 13:09

Активисты ОНФ пытаются вытащить Кандалакшу из завалов мусора

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области добиваются организации своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок в Кандалакше. По результатам контрольного рейда, подтвердившего факты наличия нарушений в ряде дворов, общественники направили обращение в адрес главы муниципального образования Кандалакшский район с просьбой взять проблему на контроль и разобраться в причинах сложившейся ситуации.

По словам горожан, проблемы с вывозом мусора только в этом месяце возникают уже третий раз. Проведенная активистами ОНФ проверка показала: претензии жителей Кандалакши абсолютно справедливы. Переполненные контейнеры общественники обнаружили возле домов №№ 7 и 10 по улице Горького в центре города, дома № 4 по улице Спекова. Такую же ситуацию они зафиксировали сразу в нескольких микрорайонах, в том числе, в Ниве-3. 

«В Кандалакше установлены подземные накопители заглубленного типа, для выгрузки отходов из них требуется специальная техника, которая есть только у одной организации в городе. Собственно, она и заключила договор с региональным оператором. К слову, эта же компания занималась вывозом отходов и ранее. Поэтому особых изменений люди не заметили. Горожане негодуют: платить в итоге стали больше, а мусор вывозят реже, да еще и на тот же полигон, что и прежде, поскольку модернизация системы обращения с ТКО в южной зоне пока еще только предстоит. И это справедливые замечания, - прокомментировала ситуацию активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Ольга Белякова. - Мы направили обращение в адрес руководства муниципального образования Кандалакшский район с просьбой разобраться в причинах сложившейся ситуации и наладить систематическую работу по вывозу и утилизации мусора. Ведь хотя к началу этой трудовой недели город стал значительно чище, гарантировать, что проблема не возникнет снова, не возьмется никто. Мы считаем необходимыми серьезный контроль за подрядчиком и гарантию перерасчетов для населения в случае невыполнения услуги».

Нарушения планово-регулярной системы сбора и удаления ТБО и крупногабаритных отходов общественники обнаружили и в Мурманске. Жители дома № 3 на Флотском проезде жаловались на то, что контейнеры во дворе не опустошаются по несколько дней. Периодически утопает в отходах и площадка между домом № 5а по проезду Флотский и МКД № 6/1 по ул. Карла Маркса. А во дворе домов №№ 43 и 45 по улице Буркова аккурат напротив детского сада долгое время мусор лежал прямо на земле, чем охотно пользовались крысы и бездомные собаки.

«Порядок планово-регулярной системы сбора и удаления ТБО и крупногабаритных отходов чётко регламентирован. В Кандалакше, согласно Правилам благоустройства территории городского поселения, в редакции от 31.10.2017 г., вывоз пищевых отходов, сбор которых осуществляется раздельно от других ТКО, производится ежедневно, остальных – не реже 1 раза в 3 дня, а при температуре выше 5 градусов – ежедневно. В Мурманске периодичность удаления ТБО (опорожнения контейнеров) – один раз в сутки по графикам, согласованным с жилищно-эксплуатационными организациями. В связи с чем мы также обратились к региональному оператору – Мурманскому филиалу АО «Управление отходами» и в Государственную жилищную инспекцию региона с просьбой оказать содействие в решении выявленных нами проблем и принять меры принудительного характера, направленные на устранение нарушений», - сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

 

 

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