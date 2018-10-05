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Мурманская область. Арктика05.10.18 08:10

Активисты ОНФ составили рейтинг «убитых» дорог Мурманской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области составили актуализированный народный рейтинг «убитых» дорог Заполярья. Соответствующую информацию общественники направили в правительство региона и администрацию областного центра. Активисты убеждены: эти данные, полученные с помощью интерактивной карты ОНФ, в первоочередном порядке следует учесть при составлении планов по дорожному ремонту на 2019 год.  

«Интерактивный ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» зарекомендовал себя как серьёзная и эффективная площадка, позволяющая каждому пользователю дорог, будь то автомобилист или пешеход, участвовать в обсуждении вопросов, связанных с состоянием дорожного полотна, давать предложения по тем участкам, которые, по его мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь, и в дальнейшем, когда недостатки на них будут устранены, иметь возможность отметить проделанную работу и показать свой регион в зеленом свете, - отметил активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Дмитрий Митин. - На сегодняшний день на сайте «Карта убитых дорог» Мурманской области жителями региона отмечено 189 участков проезжих частей общей протяженностью 50 км. 27 из них отремонтировано, на 36 выполнен ямочный ремонт».

Благодаря активным пользователям карты «убитых» дорог в 2017 году удалось добиться ремонта не только большинства проезжих частей и улиц, занимавших верхние строчки рейтинга, но и трасс общего пользования регионального и межмуниципального значения. В 2017 году был полностью отремонтирован участок протяженностью почти 8 км автомобильной дороги Апатиты – аэропорт «Хибины», восстановлены верхние изношенные слои покрытия трассы Апатиты – Кировск (общая протяженность – 3,7 км). В рамках ямочного ремонта были устранены дефекты асфальта, выявленные на автоподъезде к Апатитам, в том числе, на проезжей части моста через Экостровскую протоку. Аналогичная работа была выполнена на объездной автомобильной дороге Апатитов, проходящей по улицам Гладышева и Промышленная, и дороге Апатиты – Тик-Губа.

В новом народном рейтинге дороги областного центра рассмотрели отдельно. Две верхние строчки занимает Первомайский округ. Наибольшее количество голосов – 173 – набрал придомовый участок, расположенный в 402-ом микрорайоне Мурманска. Ездить по нему не решаются даже отчаянные водители такси. 101 голос – у дороги в районе домов № 39 и № 47 по Кольскому проспекту. В комментарии на карте отмечено: ремонта здесь не было 14 лет. На третьем месте – переулок Терский. По словам активных горожан, асфальт здесь отсутствует в принципе.

В сводном рейтинге других муниципалитетов лидируют Апатиты. 161 голос пользователи отдали за улицу Зиновьева. На втором и третьем местах – Мончегорск с участком в районе д. № 14 проспекта Ленина и Привокзальным шоссе соответственно (96 и 88 голосов). На последнем объекте водители жалуются на сильные перепады высоты дорожного полотна и большое количество ям на объездной дороге.

В ближайшие дни активистами ОНФ запланирован рейд по оценке состояния дорог Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Кировска и Кандалакши, как уже отремонтированных, так и нуждающихся в ремонте.

«В любом аспекте важна мотивация. Интерактивная карта ОНФ позволяет пользователям почувствовать свою роль и свою значимость в формировании дорожного рейтинга и решении дорожных проблем. А когда ты понимаешь, что вмешательство в ситуацию приносит гораздо более серьезный результат, чем бездействие, хочется сделать еще больше. Совместными же усилиями мы сможем существенно улучшить ситуацию с состоянием дорожного фонда в регионе, и это уже происходит», - резюмировал Митин.

 

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