Активисты ОНФ составили рейтинг «убитых» дорог Мурманской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области составили актуализированный народный рейтинг «убитых» дорог Заполярья. Соответствующую информацию общественники направили в правительство региона и администрацию областного центра. Активисты убеждены: эти данные, полученные с помощью интерактивной карты ОНФ, в первоочередном порядке следует учесть при составлении планов по дорожному ремонту на 2019 год.

«Интерактивный ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» зарекомендовал себя как серьёзная и эффективная площадка, позволяющая каждому пользователю дорог, будь то автомобилист или пешеход, участвовать в обсуждении вопросов, связанных с состоянием дорожного полотна, давать предложения по тем участкам, которые, по его мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь, и в дальнейшем, когда недостатки на них будут устранены, иметь возможность отметить проделанную работу и показать свой регион в зеленом свете, - отметил активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Дмитрий Митин. - На сегодняшний день на сайте «Карта убитых дорог» Мурманской области жителями региона отмечено 189 участков проезжих частей общей протяженностью 50 км . 27 из них отремонтировано, на 36 выполнен ямочный ремонт».

Благодаря активным пользователям карты «убитых» дорог в 2017 году удалось добиться ремонта не только большинства проезжих частей и улиц, занимавших верхние строчки рейтинга, но и трасс общего пользования регионального и межмуниципального значения. В 2017 году был полностью отремонтирован участок протяженностью почти 8 км автомобильной дороги Апатиты – аэропорт «Хибины», восстановлены верхние изношенные слои покрытия трассы Апатиты – Кировск (общая протяженность – 3,7 км ). В рамках ямочного ремонта были устранены дефекты асфальта, выявленные на автоподъезде к Апатитам, в том числе, на проезжей части моста через Экостровскую протоку. Аналогичная работа была выполнена на объездной автомобильной дороге Апатитов, проходящей по улицам Гладышева и Промышленная, и дороге Апатиты – Тик-Губа.

В новом народном рейтинге дороги областного центра рассмотрели отдельно. Две верхние строчки занимает Первомайский округ. Наибольшее количество голосов – 173 – набрал придомовый участок, расположенный в 402-ом микрорайоне Мурманска. Ездить по нему не решаются даже отчаянные водители такси. 101 голос – у дороги в районе домов № 39 и № 47 по Кольскому проспекту. В комментарии на карте отмечено: ремонта здесь не было 14 лет. На третьем месте – переулок Терский. По словам активных горожан, асфальт здесь отсутствует в принципе.

В сводном рейтинге других муниципалитетов лидируют Апатиты. 161 голос пользователи отдали за улицу Зиновьева. На втором и третьем местах – Мончегорск с участком в районе д. № 14 проспекта Ленина и Привокзальным шоссе соответственно (96 и 88 голосов). На последнем объекте водители жалуются на сильные перепады высоты дорожного полотна и большое количество ям на объездной дороге.

В ближайшие дни активистами ОНФ запланирован рейд по оценке состояния дорог Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Кировска и Кандалакши, как уже отремонтированных, так и нуждающихся в ремонте.

«В любом аспекте важна мотивация. Интерактивная карта ОНФ позволяет пользователям почувствовать свою роль и свою значимость в формировании дорожного рейтинга и решении дорожных проблем. А когда ты понимаешь, что вмешательство в ситуацию приносит гораздо более серьезный результат, чем бездействие, хочется сделать еще больше. Совместными же усилиями мы сможем существенно улучшить ситуацию с состоянием дорожного фонда в регионе, и это уже происходит», - резюмировал Митин.