Активисты ОНФ в Мурманской области обратили внимание прокуратуры на систематическое загрязнение Кандалакшского залива

Активисты регионального отделения ОНФ направили обращение в надзорные органы с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства в городе Кандалакша. О том, что в Кандалакшский залив, относящийся к рыбохозяйственным водным объектам высшей категории, регулярно сбрасываются сточные воды, общественникам рассказали жители населенного пункта.

«По словам местных жителей, злосчастный участок находится между неработающим рыбоконсервным заводом и лодочным кооперативом «Волна» Кандалакши. В результате систематического загрязнения, которое продолжается уже ни один год, на побережье залива скапливается мусор, запах стоит соответствующий. Между тем, напротив места сброса находятся острова Кандалакшского государственного природного заповедника – одного из старейших в стране», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

Согласно действующему законодательству, юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и других объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Однако в Кандалакше эти требования игнорируются.

«Всю собранную информацию активисты ОНФ направили в Мурманскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку и при наличии оснований принять меры по пресечению дальнейшего загрязнения Кандалакшского залива и восстановления его экологии», - резюмировала Рудакова.