Активисты ОНФ возмущены бездействием управляющей компании многоквартирного дома в Мурманске

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Мурманской области с просьбой о помощи обратилась жительница областного центра, проживающая в доме № 24 по проспекту Ленина. По её словам, уже более трёх месяцев подвал здания заливает канализацией, в подъезде невыносимый запах. В администрации муниципального образования, куда общественники передали всю собранную информацию, пояснили: сама система дворовой канализации многоквартирного дома находится в рабочем состоянии. Причина кроется в неудовлетворительном техническом состоянии дренажно-ливневой канализации, проходящей в границах земельного участка здания и находящейся в зоне ответственности управляющей компании.

Чтобы проверить качество содержания общего имущества дома №24 по проспекту Ленина, специалисты комитета по жилищной политике администрации Мурманска инициировали внеплановую выездную проверку, присутствовать на которой представители управляющей организации нужным не посчитали. Вопрос о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по факту воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля в отношении ООО «ЖЭК» будет рассмотрен на ближайшем заседании административной комиссии Октябрьского округа. Санкции соответствующей статьи КоАП РФ подразумевают штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Между тем, в ходе тщательного обследования, проведенного совместно с сотрудниками МКУ «Новые формы управления», был обнаружен ряд нарушений: подвал затоплен сточными водами, подъезды требуют тщательной уборки, участок системы водоотведения от дома до наружной сети засорен. Кроме того, в подвальном помещении наблюдается просадка ступеней, кое-где между ними видны зазоры. По результатам обследования в адрес управляющей компании направлено требование об устранении нарушений.

«Необходимо отметить, что у жильцов дома есть полномочия обязать управляющую организацию выполнить работы по содержанию общего имущества в судебном порядке. Вступивший в законную силу судебный акт является обязательным абсолютно для всех и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории страны. Кроме того, хочется напомнить, что собственники помещений многоквартирного дома имеют право в любой момент организовать и провести общее собрание и сменить управляющую организацию или выбрать другой способ управления домом. Ситуацию с домом № 24 по проспекту Ленина активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта продолжат держать на контроле», – сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.