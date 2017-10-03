Активисты ОНФ выявили несколько заброшенных недостроев на территории Мурманской области

В ходе мониторинга заброшенных объектов капитального строительства активисты Общероссийского народного фронта уже выявили на территории Мурманской области несколько опасных недостроев. Общественники взяли вопрос безопасности на подобных объектах на контроль и намерены продолжить мониторинг.

Среди выявленных объектов – здание на Кольском проспекте в Мурманске в районе остановки общественного транспорта «Улица Кооперативная», когда-то предназначенное для среднего морского училища (его строительство началось в конце 1980-х гг. и скоро было приостановлено) и ничем не огороженное и неосвещенное строение на территории центральной районной больницы Мончегорска. Ещё два потенциально опасных заброшенных объекта общественники обнаружили в Кандалакшском районе. Так, в селе Лувеньга пустует трёхэтажное здание по адресу: улица Молодежная, 12а. В прошлом здесь располагались продуктовый магазин (он закрылся летом 2014 г.), почта и фельдшерско-акушерский пункт. Стекла в оконных проемах давно выбиты, дверей нет. Строение не огорожено и находится в свободном доступе.

Ещё одно сооружение, так и не успевшее послужить людям, а теперь брошенное и забытое – недостроенное здание таможни в Кандалакше. Как пояснили активистам Народного фронта горожане, большую стройку начали в 1990-х гг., но потом работы остановились. Сегодня здание никому не нужно и продолжает постепенно разрушаться. В целях безопасности его обнесли забором, но калитка открытка, и попасть внутрь не составляет труда.

«В процессе мониторинга заброшенных объектов мы постоянно слышим рассказы о том, как они становились причиной несчастных случаев. Власти ли недосмотрели, родители пострадавших подростков или сами дети проявили чрезмерное легкомыслие – споры бессмысленны и неуместны. Мы обращаемся к властям с просьбой обратить внимание на проблему наличия и доступности таких объектов. Все недострои и заброшенные здания, выявленные активистами регионального отделения ОНФ, находятся под нашим контролем. Мониторинг в Мурманской области будет продолжен», – сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.