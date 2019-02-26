Активная молодёжь Мурманска участвует в проекте «ПолитСтартап»

Сегодня в Доме детского творчества имени Анатолия Бредова прошла встреча участников проекта «ПолитСтартап» с депутатом Государственной Думы, членом фракции «Единая Россия» Алексеем Веллером, председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым, главой муниципального образования город Мурманск Тамарой Прямиковой, главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым и заместителем секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», депутатом Мурманской областной Думы Германом Ивановым.

Мероприятие прошло в форме открытого диалога. Молодые мурманчане смогли задать вопросы о работе в органах власти : какими качествами должен обладать депутат, какой его рабочий график, какова тематика обращений, поступающих от граждан, что в себя включает нормативная база, используемая в работе депутата.

Напомним, кадровый проект партии «Единая Россия» — «ПолитСтартап» реализуется в Мурманске на уровне муниципальных выборов в городской Совет депутатов, которые пройдут осенью этого года. Партийный проект призван выявить молодых лидеров, интересующихся политикой и готовых активно ею заниматься. Вместе с тем он даст возможность молодежи получить новые знания и опыт во время участия в процедуре предварительного голосования.

— Партийные праймериз в Мурманске будут проходить не впервые, — рассказал Алексей Веллер. — Мурманск был одним из первых городов в России, где предварительное голосование прошло по открытой модели. В 2014 году на выборах в Совет депутатов Мурманска все, кто победил на праймериз, «Единой Россией» были выдвинуты в качестве официальных кандидатов.

Участниками проекта могут стать молодые люди от 18 до 35 лет, не имеющие существенного опыта общественно-политической деятельности. «ПолитСтартап» также направлен на формирование наставничества в Мурманской области — выстраивание связей между поколениями депутатов различного уровня.

— В проекте можно поучаствовать в качестве публичного политика, кандидата на предварительное голосование или в качестве политтехнолога, — рассказал Герман Иванов.

— Это уникальная возможность принять участие в реальной избирательной кампании, — отметил Андрей Сысоев. — По предложению членов Общественного совета при администрации Мурманска праймериз пройдут под девизом «Вместе за открытый выбор!».

Все участники встречи смогли оценить городскую фотовыставку, которая состоит из двух частей. Первая — «Вместе сделали» отражает городские достижения. Фотопроект рассказывает о городе и его людях, о том, что было сделано за последние годы. Она напоминает, например, что в Мурманске последние несколько лет построено 136 детских и спортивных площадок, обновлено 115 проездов к учреждениям образования, культуры, спорта и здравоохранения, реконструировано и создано с нуля 33 сквера.

Вторая часть экспозиции — «Вместе сделаем» иллюстрирует планы работы по развитию и благоустройству города.

— Мы видим, как развивается Мурманск, как он становится уютнее, — отметила Тамара Прямикова. — Важно, что налажен конструктивный диалог между властью и горожанами. Мы часто встречаемся и общаемся с жителями города, стараемся почерпнуть идеи, которые они высказывают. «Мурманчане сказали: «Надо!», власть ответила: «Есть!» — девиз, под которым будем продолжать работать.